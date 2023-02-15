Хет-трик Тадея Погачара на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 и 50-я победа в карьере

Тадей Погачар одержал 50-ю победу в карьере и четвёртую в сезоне за пять гоночных дней

Тадей Погачар сделал хет-трик на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023, выиграв после 1 и 2 этапов, 4-й этап. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates ответил на атаки гонщиков команды Bahrain Victorious за 13 км до финиша, а затем контратаковал. Уехать с ним смог только Энрик Мас (Movistar).

Вдвоём гонщики набрали на спуске небольшое преимущество в 10 секунд, и группа преследователей почти их нагнала на финальном крутом подъёме. Энрик Мас, увидев, что соперники приближаются, ускорился на финальном километре, но Тадей Погачар также не сдавался. Дуэль Маса и Погачара вновь закончилась победой словенского гонщика, который атаковал на финальных ста метрах и в одиночку пересёк линию финиша, отпраздновав 50-ю победу в карьере.

В общем зачёте перед финальным 5-м этапом Тадей Погачар лидирует с преимуществом в 1 минуту 14 секунд над Микелем Ландой (Bahrain Victorious), а тройку лучших замыкает товарищ Ланды по команде Сантьяго Буйтраго, уступающий Погачару 1:19.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Сегодня был очень трудный день. В начале этапа у нас случился большой завал, в котором сильно ударился Рафал Майка, а пелотон раскололся. Со старта все пытались нас атаковать, было тяжело контролировать ситуацию.

Ребята потрясающе работали. Отрыв уехал, но он оставался опасным, и мы старались его не отпустить. Мы так много работали, поэтому я очень рад, что одержал победу. Ребята её заслужили. Команда идеальна, но устаём, потому что нас все атакуют. С самого начала этапа они пытались нащупать наше слабое место.

Шанс на победу в гонке очень хороший, но завтра ещё один очень тяжёлый день. Если соперники поведут гонку как сегодня, нам придётся готовиться к атакам с самого старта и не терять концентрации».