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Хет-трик Тадея Погачара на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 и 50-я победа в карьере

Тадей Погачар одержал 50-ю победу в карьере и четвёртую в сезоне за пять гоночных дней

 

 

  Тадей Погачар сделал хет-трик на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023, выиграв после 1 и 2 этапов, 4-й этап. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates ответил на атаки гонщиков команды Bahrain Victorious за 13 км до финиша, а затем контратаковал. Уехать с ним смог только Энрик Мас (Movistar).

 

  Вдвоём гонщики набрали на спуске небольшое преимущество в 10 секунд, и группа преследователей почти их нагнала на финальном крутом подъёме. Энрик Мас, увидев, что соперники приближаются, ускорился на финальном километре, но Тадей Погачар также не сдавался. Дуэль Маса и Погачара вновь закончилась победой словенского гонщика, который атаковал на финальных ста метрах и в одиночку пересёк линию финиша, отпраздновав 50-ю победу в карьере.  

 

 В общем зачёте перед финальным 5-м этапом Тадей Погачар лидирует с преимуществом в 1 минуту 14 секунд над Микелем Ландой (Bahrain Victorious), а тройку лучших замыкает товарищ Ланды по команде Сантьяго Буйтраго, уступающий Погачару 1:19.

 

Хет-трик Тадея Погачара на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 и 50-я победа в карьере

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Хет-трик Тадея Погачара на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 и 50-я победа в карьере

Хет-трик Тадея Погачара на Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 и 50-я победа в карьере

 

  Тадей Погачар: «Сегодня был очень трудный день. В начале этапа у нас случился большой завал, в котором сильно ударился Рафал Майка, а пелотон раскололся. Со старта все пытались нас атаковать, было тяжело контролировать ситуацию.

 

  Ребята потрясающе работали. Отрыв уехал, но он оставался опасным, и мы старались его не отпустить. Мы так много работали, поэтому я очень рад, что одержал победу. Ребята её заслужили. Команда идеальна, но устаём, потому что нас все атакуют. С самого начала этапа они пытались нащупать наше слабое место.

 

  Шанс на победу в гонке очень хороший, но завтра ещё один очень тяжёлый день. Если соперники поведут гонку как сегодня, нам придётся готовиться к атакам с самого старта и не терять концентрации».

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • Meridale
    Примож Роглич проедет только о ... (1)
    Meridale-Фото

    На свежака попробует. Только главное чтобы "не фартануло" на какой-то залёт на ровном месте. И опять месяцы подготовки зря. Конечно не нам туристам раздавать советы профи, но в этом случае лучше выкатываться через гонки. Не пойдёт Джиро, так хоть другие гонки или этапы пособирает.

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Пелетон и в нем маленький голубой маячок-Харольд Лопез,вот и вся Астана.Грустно.

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Такое впечатление что Погачар соревнуется не со своими соперниками, а с Йоганесом Бё (по количеству побед на одном соревнование)hunter

    Пишут, что сегодня была его 50я победа в карьере.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Такое впечатление что Погачар соревнуется не со своими соперниками, а с Йоганесом Бё (по количеству побед на одном соревнование)hunter

  • patar
    Волта Алгарве-2023. Этап 4 (2)
    patar-Фото

    Алмейда опять выгребал, как зверь...

  • patar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    patar-Фото

    Сердце болельщика радуется, хорошее у Трека поколение подростает

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Не плохой финиш от Пидкока, но все решит завтра в общем генерале разделка и претендентов с пяток, но пожалуй Ганна, Фосс и Алмейда во главе будут.

  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    patar-Фото
    Мас хорош. Красивая борьба. Сильно.
  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Тадей, ну что сказать-:)

    У маса две радиоволны, одна с командой, другая с Альберто-;)

    Оргам спасибо за такую красоту финишей!

  • kabachok
    Волта Алгарве-2023. Этап 3 (3)
    kabachok-Фото

    у викинов с прошлого года попёрло

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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