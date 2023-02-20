Тадей Погачар — победитель Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Омар Фраиле выиграл 5-й этап, Тадей Погачар – общий зачёт Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

5-й финальный этап Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023 завершился общим спринтом, победителем которого стал 32-летний испанский велогонщик Омар Фраиле, одержавший первую победу в составе команды INEOS Grenadiers.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

За 9 км до финиша пелотон догнал находившегося в одиночном отрыве Дриса де Бондта (Dries De Bondt/ Alpecin-Dececuninck), атаковавшего из отрыва дня за 40 км до финиша. Команда UAE Team Emirates вышла вперёд за 3 км, Тадей Погачар возглавил пелотон и провёл большую смену, отработав на своего товарища по команде Алессандро Кови.

Тим Велленс провёл финальную протяжку для Кови. Но Омар Фраиле обошёл по правой стороне, вышел из финального поворота на выгодной позиции и опередил итальянского гонщика, не дав UAE Team Emirates монополизировать победы на всех этапах испанской гонки (после побед Тадея Погачара на 1-м, 2-м и 4-м этапах и победы Тима Велленса на 3-м этапе).

Однако в общем зачёте у соперников не было шансов отобрать жёлтую майку лидера у 24-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара, который после трёх побед на этапах выиграл гонку с преимуществом в 1 минуту 18 секунд над гонщиком команды Bahrain-Victorious Микелем Ландой, а товарищ Ланды по команде, 23-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго занял третье место в генеральной классификации.

Тадей Погачар: «Великолепно. Всю неделю мы идеально работали. Я очень доволен своей формой, а также формой команды. Я немного удивлён таким результатом, но я видел, что у меня уже хороший уровень. В этой гонке чувствовал, что сил много, надеюсь, что так же буду чувствовать себя на следующих гонках. Планирую продолжать сезон в этом же духе, надеюсь, он пойдёт гладко».