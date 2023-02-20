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Тадей Погачар — победитель Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Омар Фраиле выиграл 5-й этап, Тадей Погачар – общий зачёт Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

 

 

  5-й финальный этап Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023 завершился общим спринтом, победителем которого стал 32-летний испанский велогонщик Омар Фраиле, одержавший первую победу в составе команды INEOS Grenadiers.

 

Тадей Погачар — победитель Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

 

  За 9 км до финиша пелотон догнал находившегося в одиночном отрыве Дриса де Бондта (Dries De Bondt/ Alpecin-Dececuninck), атаковавшего из отрыва дня за 40 км до финиша. Команда UAE Team Emirates вышла вперёд за 3 км, Тадей Погачар возглавил пелотон и провёл большую смену, отработав на своего товарища по команде Алессандро Кови.

 

  Тим Велленс провёл финальную протяжку для Кови. Но Омар Фраиле обошёл по правой стороне, вышел из финального поворота на выгодной позиции и опередил итальянского гонщика, не дав UAE Team Emirates монополизировать победы на всех этапах испанской гонки (после побед Тадея Погачара на 1-м, 2-м и 4-м этапах и победы Тима Велленса на 3-м этапе).

 

  Однако в общем зачёте у соперников не было шансов отобрать жёлтую майку лидера у 24-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара, который после трёх побед на этапах выиграл гонку с преимуществом в 1 минуту 18 секунд над гонщиком команды Bahrain-Victorious Микелем Ландой, а товарищ Ланды по команде, 23-летний колумбийский гонщик Сантьяго Буйтраго занял третье место в генеральной классификации.

 

  Тадей Погачар: «Великолепно. Всю неделю мы идеально работали. Я очень доволен своей формой, а также формой команды. Я немного удивлён таким результатом, но я видел, что у меня уже хороший уровень. В этой гонке чувствовал, что сил много, надеюсь, что так же буду чувствовать себя на следующих гонках. Планирую продолжать сезон в этом же духе, надеюсь, он пойдёт гладко».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Кто выиграет Тур ОАЭ-2023?

Комментарии

  • RVL
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    RVL-Фото
    Согласен. Хотя по именам все выглядит гораздо сильнее прошлогоднего варианта. Тоже думаю+должны и скататься и раскатиться)
  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Разрыв между Ганной и Мартинесом (всего 6 сек) удивил.

    Я ставил на победу Ганны в общем зачете.

    Если не ошибаюсь Каванья впервые выиграл разделку у Ганны.(?)

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    motte-Фото
    Пока я вижу слабую команду эмиратов, надеюсь, к тдф раскатятся.
  • RVL
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    RVL-Фото

    Развоз эмиратов плохой получился. Рано начали , и одного не хватило. Но Даже при таком развозе, если бы раскатывали погачара- он бы выиграл 

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    velodoctor-Фото
    У меня такой же вопрос, как он 3 мин Лопесу проиграл дома)
  • uran
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    На таком столе и Ганна не затащил генерал? Неужто так упахался на прошлых этапах. Или очередное перевоплощение из раздельщика-Дюмолана в генерала-Денниса.
  • Earl57
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото

    Из 18-ти команд Мирового тура осталась всего одна, у которой еще нет побед в этом году. И даже 2-х и 3-х мест нет. И меньше всего попаданий в топ-10. Этой командой стал Альпецин...

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Такое ощущение, что  в Астане почти все выступали больными.Даже "Маячок" пропал с "радаров" на последнем этапе. Не мог же А.Зейтц,будучи здоровым висеть в хвосте гонки. Здесь, что-то не так.

  • nightbuster33
    Тур Руанды-2023. Этап 1 (3)
    nightbuster33-Фото

    Эта гонка известна уже давно. На ней побеждал М.Кудус(Астана),побеждал на этапе Контрерас(Астана) был в призерах Е.Федоров(Астана).Успешно выступала конт.команда "Вино ...Казахстан.

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    kwwk-Фото

    Однако, шах и мат от Мартинеса. Но впечатлил ван Вилдер как отстоял итоговый подиум. Ганна в очередной раз не смог.

     

    п.с Мартинес однозначно сильнейший колумбийский раздельщик, а на чемпе страны они видать в карты чемпионство разыгрывают)))).

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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