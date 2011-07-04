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Тадей Погачар — победитель гонки “Clasica Jaen Paraiso Interior”-2023

Тадей Погачар начал сезон 2023 года с победы на классике “Хаэн Параисо Интериор”

 

 

  Тадей Погачар начал сезон с победы в однодневной испанской велогонке “Clasica Jaen Paraiso Interior”-2023. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал в одиночку за 42 км до финиша, когда из восьми гравийных сектолров оставалось пройти ещё четыре.

 

  Через три километра Тадей Погачар догнал лидировавшего в гонке Серхио Самиьтера (Movistar), а ещё через два километра сбросил его, продолжив в одиночку набирать преимущество над оставшейся от пелотона группой. За 20 км до финиша в запасе у Тадея Погачара было около полутора минут. Две замены велосипеда из-за прокола колеса не помешали ему удержать преимущество до финиша в Баэсе, который он пересёк с запасом в 49 секунд.

 

  23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Бен Тёрнер атаковал за 6 км до финиша из группы преследователей, но боролся уже за место на подиуме,  так как к этому моменту Тадей Погачар находился в 1 минуте 18 секундах впереди.

 

  Товарищ Погачара по команде UAE Team Emirates Тим Велленс сел на колесо Тёрнеру, в итоге они финишировали на подиуме – Тёрнер на 2-м, а Велленс на 3-м месте.

 

 

Тадей Погачар — победитель гонки “Clasica Jaen Paraiso Interior”-2023

 

Тадей Погачар — победитель гонки “Clasica Jaen Paraiso Interior”-2023

Photo © UAE Team Emirates

 

 

  Тадей Погачар: «Пока всё хорошо, не мог бы быть довольнее началом сезона. Очень рад. Всё получилось благодаря идеальной командной работе. В конце у нас был отличный план. Я сумел удержаться в одиночку до финиша, что придаёт уверенность в начале сезона.

 

  Я планировал атаковать именно там. Команда вывезла меня на идеальную позицию – Тим Велленс привёз нас к гравийному сектору, а Хирши завершил его работу на подъёме. Потом оставалось только поработать две минуты в конце подъёма. Всё прошло, как рассчитывали – идеально.

 

  Всегда немного страшно, когда прокалываешься, но мне повезло, что я набрал большое преимущество над второй группой, а позади меня была техничка. Так что, в итоге сильно нервничать не пришлось».

 

  Бен Тёрнер: «Второе место – лучшее, что я мог добиться после того, как Погачар  просто уехал. Правда. Вот это шоу».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Clasica Jaen Paraiso Interior

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  1. Имя: Денис

    Rabbit

    Сегодня, 05:14 | Регистрация: 21.02.2018

    Любопытно, у него трубки или бескамерка ?

  2. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:52 | Регистрация: 22.09.2020

    монстр

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 4.07.2011

    Говорят, что не было конкуренции-;) так он просто уехал и всё тут, говоря, что нас ожидает отличный сезон борьбы молодых дарований!

    К 4му марту готов!

    Где Скай???? Соскучился по нему.

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Peio Goikoetxea Goiogana (Euskaltel - Euskadi)

Antoine Raugel (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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