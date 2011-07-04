Тадей Погачар — победитель гонки “Clasica Jaen Paraiso Interior”-2023

Тадей Погачар начал сезон 2023 года с победы на классике “Хаэн Параисо Интериор”

Тадей Погачар начал сезон с победы в однодневной испанской велогонке “Clasica Jaen Paraiso Interior”-2023. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал в одиночку за 42 км до финиша, когда из восьми гравийных сектолров оставалось пройти ещё четыре.

Через три километра Тадей Погачар догнал лидировавшего в гонке Серхио Самиьтера (Movistar), а ещё через два километра сбросил его, продолжив в одиночку набирать преимущество над оставшейся от пелотона группой. За 20 км до финиша в запасе у Тадея Погачара было около полутора минут. Две замены велосипеда из-за прокола колеса не помешали ему удержать преимущество до финиша в Баэсе, который он пересёк с запасом в 49 секунд.

23-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Бен Тёрнер атаковал за 6 км до финиша из группы преследователей, но боролся уже за место на подиуме, так как к этому моменту Тадей Погачар находился в 1 минуте 18 секундах впереди.

Товарищ Погачара по команде UAE Team Emirates Тим Велленс сел на колесо Тёрнеру, в итоге они финишировали на подиуме – Тёрнер на 2-м, а Велленс на 3-м месте.

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Тадей Погачар: «Пока всё хорошо, не мог бы быть довольнее началом сезона. Очень рад. Всё получилось благодаря идеальной командной работе. В конце у нас был отличный план. Я сумел удержаться в одиночку до финиша, что придаёт уверенность в начале сезона.

Я планировал атаковать именно там. Команда вывезла меня на идеальную позицию – Тим Велленс привёз нас к гравийному сектору, а Хирши завершил его работу на подъёме. Потом оставалось только поработать две минуты в конце подъёма. Всё прошло, как рассчитывали – идеально.

Всегда немного страшно, когда прокалываешься, но мне повезло, что я набрал большое преимущество над второй группой, а позади меня была техничка. Так что, в итоге сильно нервничать не пришлось».

Бен Тёрнер: «Второе место – лучшее, что я мог добиться после того, как Погачар просто уехал. Правда. Вот это шоу».