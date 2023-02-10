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Тадей Погачар начнёт сезон в Испании, с классики Jaen Paraiso-2023

Тадей Погачар не будет защищать титул на Туре ОАЭ-2023

 

 

  Два последних года Тадей Погачар (Tadej Pogacar) начинал сезон с победы на Туре Объединённых Арабских Эмиратов в 2021 и 2022 годах. Этот сезон 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates начнёт в Испании 13 февраля с однодневной гонки Jaén Paraiso Interior  и продолжит 15 февраля на пятидневной гонке Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль.

 

Тадей Погачар начнёт сезон в Испании, с классики Jaen Paraiso-2023

 

  Испанская классика Jaén Paraiso Interior впервые появилась в календаре в прошлом году, её первым победителем стал Алексей Луценко (Astana Qazaqstan). Гонка  проходит в провинции Хаэн (Андалусия), маршрут проложен от Убеды (Úbeda) до Баэсы (Baeza) и включает сектора гравийных дорог.

На домашнем для команды Туре Объединённых Арабских Эмиратов за победу будут бороться Адам Йейтс и Брэндон Макналти.

 

В планах Тадея Погачара продолжить сезон на итальянских гонках – Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико.

 

  Генеральный директор команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Matxin Fernández) сказал, что в календаре Тадея Погачара будет лишь несколько изменений, а базовая часть перед Тур де Франс останется прежней:

 

  «В этом году мы планируем более менее сохранить тот же календарь гонок с небольшой корректировкой, что мы и сделали. Тадей – гонщик, которому нравится пробовать новое. Поэтому есть смысл начать сезон в Хаэне и Андалусии.

 

  Сезон предстоит долгим, и мы планируем, что он будет постепенно набирать форму на пути  к главным целям.  Мы стартуем в Хаэне и Вуэльте Андалусии с очень опытным составом, который, как считаем, сможет добиться великолепных результатов. К тому же гравийный аспект Хаэна даст нам возможность протестировать материалы и велосипеды, эта гонка очень полезна во многих смыслах. Но, конечно, как и на любой гонке, в Хаэне мы тоже нацелены бороться за победу.

 

  Мы собрали очень сильный состав, так что Погачару имеет смысл дебютировать с ними. Хотя у нас в команде много гонщиков. которые способны бороться за высокие результаты».

 

  Тадей Погачар: «Очень интересно проехать новые гонки, с нетерпением жду, что нам приготовили Хаэн и Андалусия. Очень не терпится снова стартовать в гонках».

 

  Состав велокоманды UAE Team Emirates на Jaén Paraíso-2023: Sjoerd Bax (Ned), Alessandro Covi (Ita), Marc Hirschi (Swi), Domen Novak (Slo), Tadej Pogačar (Slo), Matteo Trentin (Ita), Tim Wellens (Bel).

 

  Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Андалусии-Руту дель Соль-2023: Sjoerd Bax (Ned), George Bennett (NZ), Alessandro Covi (Ita), Rafal Majka (Pol), Domen Novak (Slo), Tadej Pogačar (Slo), Tim Wellens (Bel).

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Jaen Paraiso

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Ближайшие старты

10 - 14 февраля 2023

Tour of Oman

12 февраля 2023

Clasica de Almeria

13 февраля 2023

Jaen Paraiso Interior

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2023

Le Samyn

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Комментарии

  • Hansmer
    Велокросс. UCI World Champions ... (19)
    Hansmer-Фото
    Цитата: velodoctor
    48-11 мало, у меня такое соотношение и на затяжных спусках с гор я неоднократно замечал что передачи закончились, при том, что не особо и гоняю. Я с Виктором согласен, для профиков 48 звезда это несерьезно, даже в кроссе. Вы можете посмотреть канал на ютюбе ARDOR BY MASKAKULT,  у автора канала 48х11 как раз, и на гонках он много раз говорил, что не хватает передачи.
    Только не 48*11а 48*10 на этот спринт хватило бы точно. Прошляпил он, уже и в интервью сказал, что надо было спринтовать первым а не оглядываться.
  • Адриен
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8)
    Адриен-Фото
    Все остальные - члены того или иного спортивного коллектива, связанные с ним формальными соглашениями, договорами и финансовыми обязательствами. Кинтана - один и представляет самого себя. У него нет такой поддержки.
  • Velolife
    Руй Кошта выиграл финальный эт ... (1)
    Velolife-Фото

    Неожиданно закончилась Volta a la Comunitat Valenciana. Rui Costa наконец-то добился долгожданной победы в многодневке, лишив Giulio Ciccone такой же первой победы в его 10-летней карьере. Было видно, как он был сильно расстроен на фоне широко улыбающего Rui. А Tao не повезло на последнем км. Был также расстроен победитель Giro. Власов же очень хотел (как долго он тащил группу лидеров), но не хватило сил (уже на последнем промежутке уступил) занимаемому 5-ю строчку Ю-Си-Ай-рэнкинга. А вот завершившийся ЧМ по велокроссу особенных сюпризов не принёс. Но было захватывающе смотреть на соперничество в элитной женский категории (Fem van Empel vs Puck Pieters) и мужской - (Mathieu van der Poel  vs Wout Van Aert).  Неудивительно, что ЧМ стали представители Нидерландов – хозяйки ЧМ, а тем более такой родной для  Mathieu van der Poel   трассы в Hoogerheid, одним из творцов кторой является Adri van der Poel. В отсутствии ставшей ЧМ U23 Shirin van Anrooij, тройку призёров, благодаря своему опыту, замкнула её однокомандница, бывшая ЧМ Lucinda Brand. Ну, а мужской пъедестал флангировали бельгийцы: уставший и недовольный Wout Van Aert и уставший, но довольный Eli Iserbyt. А победитель Кубка Laurens Sweeck приехал 8-мым. Видно, нелегко дался Кубок.

  • nightbuster33
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Ну,тогда одно из двух:или он работал для Ямайки(№36),после отрыва которого он не стал работать,надеясь,что тот может выиграть или  после окончания гонки не быть уставшим,чтобы принимать поздравления по случаю ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

  • MVDP
    Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (7)
    MVDP-Фото

    Цитата: motte
    Это был один из тяжелейших ударов в его карьере, полное опустошение, такое отрицательное эмоциональное выгорание очень сказывается на дальнейшую подготовку к шоссе. 

    Обидно проигрывать, когда в кои-то веки подошел к ЧМ в статусе главного фаворита. Ну что поделать, у МВДП такое трижды случалось.

  • motte
    Матье ван дер Пул — пятикрат ... (1)
    motte-Фото

    Тадей написал и свое фото с ним приложил: Поздравляю короля!

  • Earl57
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8)
    Earl57-Фото

    Супермену все равно заняться нечем. У Медельина в программе на обозримое будущее только гонки 2-й категории. Это не то что первенство водокачки, а первенство деревенской водокачки.
    Заработал он на этой разделке всего 50 рейтинговых очков. Чавес на групповой в два раза больше.
    Чавес свою майку национального чемпиона будет на все гонки надевать в течение года, а Лопес от силы два-три раза, ибо континентальные команды разделки ездят очень и очень редко. О том, что у него есть этот титул, забудут очень скоро.
    Это из разряда "почувствуйте разницу".

     

    П.С. Ближайшая гонка у Медельина будет 2-5 марта в Аргентине. 4 этапа. На данный момент туда заявились всего две команды - Медельин и континентальная команда из Чили.

  • nightbuster33
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Вот и я думаю:"Зачем легкому Супермену надо было ехать разделку при трассе "вверх-вниз".
  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Champions ... (19)
    velodoctor-Фото

    48-11 мало, у меня такое соотношение и на затяжных спусках с гор я неоднократно замечал что передачи закончились, при том, что не особо и гоняю. Я с Виктором согласен, для профиков 48 звезда это несерьезно, даже в кроссе. Вы можете посмотреть канал на ютюбе ARDOR BY MASKAKULT,  у автора канала 48х11 как раз, и на гонках он много раз говорил, что не хватает передачи.

  • Earl57
    Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8)
    Earl57-Фото
    Мартинес вообще-то ехал разделку. Занял 5-е место.
    А легкому горняку Чавесу разделку зачем ехать?

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Pascal Eenkhoorn (Lotto - Dstny)

Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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