Тадей Погачар начнёт сезон в Испании, с классики Jaen Paraiso-2023

Hansmer

Велокросс. UCI World Champions ... (19) Цитата: velodoctor 48-11 мало, у меня такое соотношение и на затяжных спусках с гор я неоднократно замечал что передачи закончились, при том, что не особо и гоняю. Я с Виктором согласен, для профиков 48 звезда это несерьезно, даже в кроссе. Вы можете посмотреть канал на ютюбе ARDOR BY MASKAKULT, у автора канала 48х11 как раз, и на гонках он много раз говорил, что не хватает передачи.

Только не 48*11а 48*10 на этот спринт хватило бы точно. Прошляпил он, уже и в интервью сказал, что надо было спринтовать первым а не оглядываться. Только не 48*11а 48*10 на этот спринт хватило бы точно. Прошляпил он, уже и в интервью сказал, что надо было спринтовать первым а не оглядываться.

Адриен

Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8) Все остальные - члены того или иного спортивного коллектива, связанные с ним формальными соглашениями, договорами и финансовыми обязательствами. Кинтана - один и представляет самого себя. У него нет такой поддержки.

Velolife

Руй Кошта выиграл финальный эт ... (1) Неожиданно закончилась Volta a la Comunitat Valenciana. Rui Costa наконец-то добился долгожданной победы в многодневке, лишив Giulio Ciccone такой же первой победы в его 10-летней карьере. Было видно, как он был сильно расстроен на фоне широко улыбающего Rui. А Tao не повезло на последнем км. Был также расстроен победитель Giro. Власов же очень хотел (как долго он тащил группу лидеров), но не хватило сил (уже на последнем промежутке уступил) занимаемому 5-ю строчку Ю-Си-Ай-рэнкинга. А вот завершившийся ЧМ по велокроссу особенных сюпризов не принёс. Но было захватывающе смотреть на соперничество в элитной женский категории (Fem van Empel vs Puck Pieters) и мужской - (Mathieu van der Poel vs Wout Van Aert). Неудивительно, что ЧМ стали представители Нидерландов – хозяйки ЧМ, а тем более такой родной для Mathieu van der Poel трассы в Hoogerheid, одним из творцов кторой является Adri van der Poel. В отсутствии ставшей ЧМ U23 Shirin van Anrooij, тройку призёров, благодаря своему опыту, замкнула её однокомандница, бывшая ЧМ Lucinda Brand. Ну, а мужской пъедестал флангировали бельгийцы: уставший и недовольный Wout Van Aert и уставший, но довольный Eli Iserbyt. А победитель Кубка Laurens Sweeck приехал 8-мым. Видно, нелегко дался Кубок.

nightbuster33

Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8) Ну,тогда одно из двух:или он работал для Ямайки(№36),после отрыва которого он не стал работать,надеясь,что тот может выиграть или после окончания гонки не быть уставшим,чтобы принимать поздравления по случаю ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

MVDP

Ваут ван Арт: “Матье ван дер П ... (7) Цитата: motte Это был один из тяжелейших ударов в его карьере, полное опустошение, такое отрицательное эмоциональное выгорание очень сказывается на дальнейшую подготовку к шоссе. Обидно проигрывать, когда в кои-то веки подошел к ЧМ в статусе главного фаворита. Ну что поделать, у МВДП такое трижды случалось.

motte

Матье ван дер Пул — пятикрат ... (1) Тадей написал и свое фото с ним приложил: Поздравляю короля!

Earl57

Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8) Супермену все равно заняться нечем. У Медельина в программе на обозримое будущее только гонки 2-й категории. Это не то что первенство водокачки, а первенство деревенской водокачки.

Заработал он на этой разделке всего 50 рейтинговых очков. Чавес на групповой в два раза больше.

Чавес свою майку национального чемпиона будет на все гонки надевать в течение года, а Лопес от силы два-три раза, ибо континентальные команды разделки ездят очень и очень редко. О том, что у него есть этот титул, забудут очень скоро.

Это из разряда "почувствуйте разницу". П.С. Ближайшая гонка у Медельина будет 2-5 марта в Аргентине. 4 этапа. На данный момент туда заявились всего две команды - Медельин и континентальная команда из Чили.

nightbuster33

Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8) Вот и я думаю:"Зачем легкому Супермену надо было ехать разделку при трассе "вверх-вниз".

velodoctor

Earl57

Чемпионат Колумбии-2023, групп ... (8) Мартинес вообще-то ехал разделку. Занял 5-е место.

А легкому горняку Чавесу разделку зачем ехать?