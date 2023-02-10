Тадей Погачар начнёт сезон в Испании, с классики Jaen Paraiso-2023

Тадей Погачар не будет защищать титул на Туре ОАЭ-2023

Два последних года Тадей Погачар (Tadej Pogacar) начинал сезон с победы на Туре Объединённых Арабских Эмиратов в 2021 и 2022 годах. Этот сезон 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates начнёт в Испании 13 февраля с однодневной гонки Jaén Paraiso Interior и продолжит 15 февраля на пятидневной гонке Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль.

Испанская классика Jaén Paraiso Interior впервые появилась в календаре в прошлом году, её первым победителем стал Алексей Луценко (Astana Qazaqstan). Гонка проходит в провинции Хаэн (Андалусия), маршрут проложен от Убеды (Úbeda) до Баэсы (Baeza) и включает сектора гравийных дорог.

На домашнем для команды Туре Объединённых Арабских Эмиратов за победу будут бороться Адам Йейтс и Брэндон Макналти.

В планах Тадея Погачара продолжить сезон на итальянских гонках – Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико.

Генеральный директор команды UAE Team Emirates Хошеан Мачин (Joxean Matxin Fernández) сказал, что в календаре Тадея Погачара будет лишь несколько изменений, а базовая часть перед Тур де Франс останется прежней:

«В этом году мы планируем более менее сохранить тот же календарь гонок с небольшой корректировкой, что мы и сделали. Тадей – гонщик, которому нравится пробовать новое. Поэтому есть смысл начать сезон в Хаэне и Андалусии.

Сезон предстоит долгим, и мы планируем, что он будет постепенно набирать форму на пути к главным целям. Мы стартуем в Хаэне и Вуэльте Андалусии с очень опытным составом, который, как считаем, сможет добиться великолепных результатов. К тому же гравийный аспект Хаэна даст нам возможность протестировать материалы и велосипеды, эта гонка очень полезна во многих смыслах. Но, конечно, как и на любой гонке, в Хаэне мы тоже нацелены бороться за победу.

Мы собрали очень сильный состав, так что Погачару имеет смысл дебютировать с ними. Хотя у нас в команде много гонщиков. которые способны бороться за высокие результаты».

Тадей Погачар: «Очень интересно проехать новые гонки, с нетерпением жду, что нам приготовили Хаэн и Андалусия. Очень не терпится снова стартовать в гонках».

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Jaén Paraíso-2023: Sjoerd Bax (Ned), Alessandro Covi (Ita), Marc Hirschi (Swi), Domen Novak (Slo), Tadej Pogačar (Slo), Matteo Trentin (Ita), Tim Wellens (Bel).

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Андалусии-Руту дель Соль-2023: Sjoerd Bax (Ned), George Bennett (NZ), Alessandro Covi (Ita), Rafal Majka (Pol), Domen Novak (Slo), Tadej Pogačar (Slo), Tim Wellens (Bel).