Тим Велленс — победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-Руты-дель-Соль-2023

Тим Велленс одержал первую победу в составе команды UAE Team Emirates

Тим Велленс одержал первую победу в составе UAE Team Emirates и в пятый раз в карьере выиграл этап испанской велогонки Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль, в которой в 2018 году выигрывал и генеральную классификацию. Кроме того, 31-летний бельгийский велогонщик не дал прерваться победной серии команды UAE Team Emirates, после дубля Тадея Погачара, выигравшего 1-й и 2-й этапы, Велленс одержал победу на 3-м этапе Вуэльты Андалусии-2023.

Тим Велленс отобрался в большой отрыв дня вместе с 20 гонщиками. Организаторы из-за сильного ветра (по прогнозу ожидались порывы до 75 км/ч) изменили финал 3-го этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023 – вместо подъёма Альто-де-Алкала-де-лос-Гасулес (Alto de Alcalá de los Gazules) этап финиишровал на Пласа-Аламеда-де-ла-Крус (Plaza Alameda de la Cruz).

Сильный встречный ветер ограничил атаки на единственном категорийном подъёме дня Медина-Сидония (Medina Sidonia) – 3.1 км с 5.8% за 31 км до финиша.

Пелотон отпустил отрыв, который за 24 км до финиша набрал четыре с половиной минуты преимущества. За 10 км до финиша из отрыва попробовал уехать гонщик команды Intermarché - Circus – Wanty Лауренс Рекс (Laurenz Rex), затем пробовали сбросить соперников Пьер Латур (Pierre Latour/TotalEnergies), Стефано Ольдани (Stefano Oldani/Alpecin-Deceninck) и Давиде Баис (Davide Bais/EOLO-Kometa). Но им не удалось создать просвет. За 2 км до финиша контратаковал Стефано Ольдани, но успешной оказалась атака Тима Велленса за 1200 м до финиша.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) контролировал ситуацию в пелотоне, не позволив соперникам застать себя врасплох на финальном подъёме. Погачар сохранил майку лидера, он возглавлял пелотон на финальном километре и первым из группы пересёк финиш через 4 минуты 26 секунд после победителя Тима Велленса.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Тим Велленс: «С серией побед и моей первой победой в команде UAE Team Emirates получился идеальный день для меня, и идеальная неделя для команды. Я очень благодарен команде, что сегодня мог использовать свой шанс. Мы отработали по безупречному сценарию.

Так как Тадей лидирует в генеральной классификации, я мог не слишком тратиться на работу в отрыве, поэтому спокойно проехал этап. Единственное, что беспокоило, ветер, который мог стать опасным. В итоге весь наш отрыв приехал к подножию финального подъёма, который я хорошо знал по предыдущим годам, поэтому смог отлично выступить».