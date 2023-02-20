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Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

Разделка 5-го этапа Волты Алгарве-2023 определила победителя генеральной классификации

 

 

 

  Борьба за желтую майку победителя генеральной классификации 49-й выпуска португальской велогонки категории 2. Pro Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Bicicleta) продолжалась до заключительных метров финального 5 этапа. На 5-м этапе организаторы Волты Алгарве-2023 предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 24,4 км, проложенную по побережью Атлантического океана.

 

Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

Photo (c) GettyImages/INEOS Grenadiers Team

 

  Реми Каванья (Remi Cavagna (Fra) Soudal Quick-Step), Штефан Кюнг  (Stefan Kung (Sui) Groupama – FDJ) и действующий чемпион Италии в гонке с раздельным стартом - Филиппо Ганна (Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers), который стартовал следом за действующим чемпионом мира в гонке с раздельным стартом Тобиасом Фоссом( Tobias Svendsen Foss (Nor) Jumbo-Visma), боролись за победу на 5-м этапе.

 

  На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 8,4 км дистанции, быстрее всех был Штефан Кюнг со временем 10 минут и 46,508 секунд. Филиппо Ганна уступил ему 2,7 секунды, а Реми Каванья -  4 секунды, норвежец Тобиас Фосс проигрывал 17,3 секунды.

 

  На второй отсечке времени, расположенной на 15,4 км дистанции, Реми Каванья показал лучшее время 19 минут и 27,097 секунд, опередив Штефана Кюнга на 3,7 секунды, а Филиппо Ганну на 10,5 секунд.

 

  В итоге победитель 5-го этапа Волты Алгарве-2023 определился на заключительной трети дистанции. Штефан Кюнг преодолел её быстрее всех со средней скоростью 53,625 км/час. 29-летний швейцарский велогонщик команды Groupama-FDJ показал  лучшее время дня - 29 минут 34,976 секунд, и выиграл этап, проехав всю дистанцию 24,4 км со средней скоростью 49,488 км/час. Второе место занял Реми Каванья с отставанием в 4 секунды, тройку замкнул Филиппо Ганна со временем в 29 минут и 44,543 секунды.

 

Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

Photo (c) GettyImages/Groupama - FDJ Team

 

Штефан Кюнг (Groupama-FDJ): «Приятно побеждать. Я знал, что эта разделка мне подходит, и хорошо себя чувствовал. В конце хватило мощности, но я понимал, что иду близко к победе. Это первая победа в сезоне и для меня, и для команды. Зимой мы много работали над посадкой в разделке, огромное спасибо моей команде по выступлению и механику. Без команды выиграть здесь было бы невозможно. Мне очень понравился этот маршрут. На этой разделке всё время надо было менять ритм и всё время продавливать. Мне очень нравится, когда приходится чередовать ритм».

 

  Реми Каванья (Soudal-Quick-Step) занял в разделке 2-е место: "Я приехал в Альгарве, чтобы попробовать занять высокое место в общем зачёте, а также попытаться выиграть разделку. Много тренировался в горах, подумал, что борьба за общий зачёт в пределах моих возможностей. В субботу поехал за победой на этапе, но меня догнали перед финальным подъёмом. Поэтому я переключил внимание на разделку. Дистанция была интересной и технической, хотя мне не подходила. Но я с удовольствием проехал, снова боролся за результат. Рад, что вернулся на такой уровень, уже с нетерпением жду новые гонки".

 

Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

 

Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

 

Штефан Кюнг - победитель 5 этапа, Даниэль Мартинес - победитель общего зачёта Волты Алгарве-2023

 

 

  Борьба за победу в генеральной классификации была не менее напряженной, но в итоге свелась к внутрикомандному соперничеству Ineos Grenadiers. Последним на этапе стартовал обладатель жёлтой майки лидера британец Том Пидкок (Thomas Pidcock (GBr) Ineos Grenadiers), имевший 5 секунд преимущества над ближайшим соперником в общем зачёте Иланом Ван Вильдером (Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step).

 

  Уже на первой отсечке Илан стал виртуальным лидером гонки. В свою очередь Илана Ван Вильдера перед стартом опережал в общем зачёте на 26 секунд Филиппо Ганну и на 18 секунд Даниэля Мартинеса (Daniel Martinez (Col) Ineos Grenadiers). Однако на первой отсечке преимущество Илана Ван Вильдера сократилось до 5 и 9 секунд соответственно. Далее борьба за желтую майку развернулась между Ганной, Мартинесом и Ван Вильдером. А Том Пидкок вспомнил, что является олимпийским чемпионом по маунтинбайку, продемонстрировав чудеса управления разделочным велосипедом, когда уехал на обочину и сумел вернуться на трассу.

 

На второй отсечке времени Илан Ван Вильдер уступал 2 десятых секунды Даниэлю Мартинесу и 1 секунду Филиппо Ганне.

 

  26-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Даниэль Мартинес стал виртуальным обладателем жёлтой майки лидера, которую смог удержать до финиша этапа, показав 4-е время дня – 29 минут и 50,523 секунд и уступив 6 секунд своему товарищу по команде Филиппо Ганне, который в итоге занял 3-е место на этапе и 2-е в генеральной классификации.

 

  Илан Ван Вильдер по итогам гонки с отставанием в 15 секунд стал третьим призёром Волты Алгарве-2023, а Тобиас Фосс стал 5-м на этапе и  4-м в общем зачёте. Том Пидкок финишировал с отставанием в 1 минуту 27 секунд от победителя этапа, а в итоговой классификации остался 7-м.

 

 

  Даниэль Мартинес (INEOS Grenadiers): «Этим утром все в команде говорили, что Филиппо – фаворит в борьбе за общий зачёт. С каждым этапом я чувствовал себя всё лучше, но  сегодня удивил сам себя».

 

 

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Теги к статье: Штефан Кюнг Stefan Kung Groupama - FDJ Даниэль Мартинес Daniel Martinez Ineos Grenadiers Волта Алгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • RVL
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    RVL-Фото
    Согласен. Хотя по именам все выглядит гораздо сильнее прошлогоднего варианта. Тоже думаю+должны и скататься и раскатиться)
  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Разрыв между Ганной и Мартинесом (всего 6 сек) удивил.

    Я ставил на победу Ганны в общем зачете.

    Если не ошибаюсь Каванья впервые выиграл разделку у Ганны.(?)

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    motte-Фото
    Пока я вижу слабую команду эмиратов, надеюсь, к тдф раскатятся.
  • RVL
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (5)
    RVL-Фото

    Развоз эмиратов плохой получился. Рано начали , и одного не хватило. Но Даже при таком развозе, если бы раскатывали погачара- он бы выиграл 

  • velodoctor
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    velodoctor-Фото
    У меня такой же вопрос, как он 3 мин Лопесу проиграл дома)
  • uran
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    uran-Фото
    На таком столе и Ганна не затащил генерал? Неужто так упахался на прошлых этапах. Или очередное перевоплощение из раздельщика-Дюмолана в генерала-Денниса.
  • Earl57
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото

    Из 18-ти команд Мирового тура осталась всего одна, у которой еще нет побед в этом году. И даже 2-х и 3-х мест нет. И меньше всего попаданий в топ-10. Этой командой стал Альпецин...

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Такое ощущение, что  в Астане почти все выступали больными.Даже "Маячок" пропал с "радаров" на последнем этапе. Не мог же А.Зейтц,будучи здоровым висеть в хвосте гонки. Здесь, что-то не так.

  • nightbuster33
    Тур Руанды-2023. Этап 1 (3)
    nightbuster33-Фото

    Эта гонка известна уже давно. На ней побеждал М.Кудус(Астана),побеждал на этапе Контрерас(Астана) был в призерах Е.Федоров(Астана).Успешно выступала конт.команда "Вино ...Казахстан.

  • kwwk
    Волта Алгарве-2023. Этап 5 (5)
    kwwk-Фото

    Однако, шах и мат от Мартинеса. Но впечатлил ван Вилдер как отстоял итоговый подиум. Ганна в очередной раз не смог.

     

    п.с Мартинес однозначно сильнейший колумбийский раздельщик, а на чемпе страны они видать в карты чемпионство разыгрывают)))).

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