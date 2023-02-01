Дубль Магнуса Корта на Волте Алгарве-2023

Магнус Корт выиграл 2-й этап Волты Алгарве-2023, спринтовав из отрыва на финальных метрах

Второй этап подряд Магнус Корт (Magnus Cort) атаковал и одержал победу, которая, казалось, уже ускользнула. На 2-м этапе Волты Алгарве-2023 30-летний датский велогонщик команды EF Education-EasyPost не предполагал уезжать в отрыв, но оказался в нём, когда боролся за очки на промежуточном спринте за 24 км до финиша. Магнус Корт уехал вместе с Филиппо Ганной и Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers), Валентином Мадуа (Groupama-FDJ), Руем Коштой (Intermarché - Circus - Wanty) и Тобиасом Фоссом (Jumbo-Visma).

За 7 км до финиша у лидеров было в запасе 15 секунд. Пелотон, возглавляемый командами Soudal-Quick-Step, а потом Alpecin-Deceuninck и UAE Team Emirates, настиг группу лидеров на финальном километре. Но Магнус Корт и Филиппо Ганна не сдались.

Магнус Корт атаковал за 300 м до финиша, Ганна поехал за ним, в итоге они финишировали первым и вторым соответственно. Магнус Корт сохранил майку лидера, в общем зачёте его ближайший соперник - Руй Кошта (Intermarché - Circus - Wanty), уступающий 18 секунд.

Магнус Корт: «Совсем не ожидал такого. Идея была в том, чтобы проехать этап, не слишком тратя силы, даже не собирался бороться в спринте. Команда Quick-Step держала отрыв на небольшом расстоянии, и мы решили, что можно поехать за бонусами для генеральной классификации на промежуточном спринте.

Мы настроились, отрыв догнали, спринт получился трудным, потому что проходил по брусчатке, и внезапно наша небольшая группа создала просвет. Я сразу этого не понял, но ребята из INEOS и Фосс сразу закричали: «Эй, давай, давай, поехали!» И мне захотелось атаковать с этими ребятами, с такой группой можно отлично проехать последние 25 км. Мы отлично отработали, как в командной разделке».