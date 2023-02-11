Волта Алгарве-2023. Маршрут

Волта Алгарве-2023. Превью

49-й выпуск португальской велогонки категории 2. Pro Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Bicicleta) пройдёт с 15 по 19 февраля. Маршрут даст возможность проявить себя гонщикам всех специализаций – спринтеры и универсалы смогут побороться на 1-м и 3-м этапах, горняки проверят себя на 2-м королевском горном и на 4-м этапе, а завершится гонка 24,4 км равнинной разделкой.

В отличие от прошлого выпуска, индивидуальная гонка на время завершит выпуск Вуэльты Алгарве, но решающие подъёмы не изменятся – это финишный подъём Альто де Фойя – 7,1 км с 6,8% -самая высокая точка гонки в муниципалитете Моншике. Альто де Фойя, как и в прошлом году, будет преодолеваться в связке с подъёмом 2-й категории Пикота – 9,3 км с 5,5%, вершина которого находится за 7,4 км от подножия Фойя.

Подъём Мальян (Malhão) – 2,6 км со средним градиентом 9,23% , который придётся покорять дважды, финальный подъём 4-го этапа, определит генеральную классификацию на 4-м этапе перед финальной разделкой.

Участники Волты Алгарве-2023

Победитель Волты Алгарве прошлого года Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step), а также призёр прошлого года Брэндон Макналти (Bahrain-Victorious) в этом году не будут бороться за победу. Но занявший в прошлом году 3-е место Даниэль Мартинес (INEOS Grenadiers) примет участие в гонке и попробует улучшить результат. Среди других претендентов Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Руй Кошта (Intermarché - Circus – Wanty), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Джей Хиндли и Серхио Игита (Bora-hansgrohe) и другие.

В Волте Алгарве-2023 не будет недостатка в чемпионах. В числе участников:

Александр Камп (Tudor Pro Cycling Team) – чемпион Дании в групповой гонке, Бауке Моллема (Trek-Segafredo) – чемпион Нидерландов в разделке, Фабио Якобсен (Soudal Quick-Step) – чемпион Европы в групповой гонке, Жоель Сютер (Tudor Pro Cycling Team), чемпион Швейцарии в разделке, Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) – чемпион Португалии в групповой гонке, Мерхави Кудус (EF Education-EasyPost) – чемпион Эритреи в групповой гонке, , Нильс Политт (BORA-hansgrohe) – чемпион Германии в групповой гонке, Расмус Тиллер (UNO-X) – чемпион Норвегии в групповой гонке, Штефан Биссигер (EF Education-EasyPost) – чемпион Европы в разделке, Тобиас Фосс (Jumbo-Visma) – чемпион Норвегии и чемпион мира в разделке.

А также Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) – олимпийский чемпион в командной гонке преследования, обладатель часового рекорда на треке, Михаэль Мёркёв (Soudal Quick-Step) – олимпийский чемпион в мэдисоне, Том Пидкок (INEOS Grenadiers) – олимпийский чемпион в маунтинбайке.

Этапы Волты Алгарве-2023

Этап 1. Portimão – Lagos, 200,2 км

Этап 2. Sagres - Alto da Fóia, 186,3 км

Этап 3. Faro – Tavira, 203,1 км

Этап 4. Albufeira - Alto do Malhão, 177,9 км

Этап 5. Lagoa – Lagoa, 24,4 км, ITT