VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Волта Алгарве-2023. Маршрут

Волта Алгарве-2023. Превью

Волта Алгарве-2023. Превью

 

 

  49-й выпуск португальской велогонки категории 2. Pro Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Bicicleta) пройдёт с 15 по 19 февраля. Маршрут даст возможность проявить себя гонщикам всех специализаций – спринтеры и универсалы смогут побороться на 1-м и 3-м этапах, горняки проверят себя на 2-м королевском горном и на 4-м этапе, а завершится гонка 24,4 км равнинной разделкой.

  

  В отличие от прошлого выпуска, индивидуальная гонка на время завершит выпуск Вуэльты Алгарве, но решающие подъёмы не изменятся – это финишный подъём Альто де Фойя – 7,1 км с 6,8%  -самая высокая точка гонки в муниципалитете Моншике. Альто де Фойя, как и в прошлом году, будет преодолеваться в связке с подъёмом 2-й категории Пикота – 9,3 км с 5,5%, вершина которого находится за 7,4 км от подножия Фойя.

 

Подъём Мальян (Malhão) – 2,6 км со средним градиентом 9,23% , который придётся покорять дважды, финальный подъём 4-го этапа, определит генеральную классификацию на 4-м этапе перед финальной разделкой.

Волта Алгарве-2023. Превью

 

Участники Волты Алгарве-2023

 

  Победитель Волты Алгарве прошлого года Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step), а также призёр прошлого года Брэндон Макналти (Bahrain-Victorious) в этом году не будут бороться за победу. Но занявший в прошлом году 3-е место Даниэль Мартинес (INEOS Grenadiers) примет участие в гонке и попробует улучшить результат. Среди других претендентов Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), Руй Кошта (Intermarché - Circus – Wanty), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Джей Хиндли и Серхио Игита (Bora-hansgrohe) и другие.

 

В Волте Алгарве-2023 не будет недостатка в чемпионах. В числе участников:

 

  Александр Камп (Tudor Pro Cycling Team) – чемпион Дании в групповой гонке, Бауке Моллема (Trek-Segafredo) – чемпион Нидерландов в разделке, Фабио Якобсен (Soudal Quick-Step) – чемпион Европы в групповой гонке,  Жоель Сютер (Tudor Pro Cycling Team), чемпион Швейцарии в разделке, Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) – чемпион Португалии в групповой гонке, Мерхави Кудус (EF Education-EasyPost) – чемпион Эритреи в групповой гонке, , Нильс Политт (BORA-hansgrohe) – чемпион Германии в групповой гонке, Расмус Тиллер (UNO-X) – чемпион Норвегии в групповой гонке, Штефан Биссигер (EF Education-EasyPost) – чемпион Европы в разделке, Тобиас Фосс (Jumbo-Visma) – чемпион Норвегии и чемпион мира в разделке.

 

А также Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) – олимпийский чемпион в командной гонке преследования, обладатель часового рекорда на треке, Михаэль Мёркёв (Soudal Quick-Step) – олимпийский чемпион в мэдисоне,  Том Пидкок (INEOS Grenadiers) – олимпийский чемпион в маунтинбайке.

 

Этапы Волты Алгарве-2023

 

Этап 1. Portimão – Lagos, 200,2 км

Волта Алгарве-2023. Превью

 

Этап 2. Sagres - Alto da Fóia, 186,3 км

Волта Алгарве-2023. Превью

 

Этап 3. Faro – Tavira, 203,1 км

Волта Алгарве-2023. Превью

 

Этап 4. Albufeira - Alto do Malhão, 177,9 км

Волта Алгарве-2023. Превью

 

Этап 5. Lagoa – Lagoa, 24,4 км, ITT

Волта Алгарве-2023. Превью

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Волта Алгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

11 - 15 февраля 2023

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 февраля

Patrick Bevin (Team DSM)

Nico Denz (Bora-hansgrohe)

Luca Mozzato (Team Arkea - Samsic)

Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi)

Reuben Thompson (Groupama - FDJ)

Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (83)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)