VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Кристофф — победитель 1 этапа Волты Алгарве-2023

Александр Кристофф: “Раньше я дважды здесь финишировал, но впервые выиграл”

 

 

  Александр Кристофф открыл счёт побед в цветах новой для себя команды – норвежской проконтинентальной команды Uno-X. 35-летний норвежский велогонщик выиграл 1-й этап португальской велогонки Волта Алгарве-2023, который завершился общим спринтом. Короткий подъём за 2 км до финиша помешал работе спринтерских поездов, а встречный ветер на финише ещё больше осложнил задачу. Но Александр Кристофф с помощью молодого товарища по команде, 22-летнего Сёрена Вареншольда спуртовал и обошёл на финишной черте 24-летнего бельгийского гонщика команды Bora-hansgrohe Йорди Меуса, который на третьей подряд гонке финиширует в топ-3. Сёрен Вареншольд пересёк финиш третьим, опередив чемпиона Европы Фабио Якобсена (Soudal Quick-Step).

 

 

Александр Кристофф: “Раньше я дважды здесь финишировал, но впервые выиграл”

 

Александр Кристофф: “Раньше я дважды здесь финишировал, но впервые выиграл”

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

Александр Кристофф: “Раньше я дважды здесь финишировал, но впервые выиграл”

 

 

  Александр Кристофф: «Фантастика, я дважды здесь финишировал, а сегодня впервые выиграл в Португалии. Сёрен Вареншольд великолепно меня развёз на финише. Он очень сильный, сам финишировал третьим. Я использовал его силу, чтобы выбрать лучшую позицию и начать спринт. Всегда после ранней победы в сезоне чувствуется большое облегчение, победа дарит невероятные чувства. Финиш на 3-м этапе больше подходит Сёрену. Посмотрим, как поступим. Мы с Сёреном очень хорошо сработались. Он отлично проехал в Альмерии, так что будем основываться на том, что мы сделали там, и как намного лучше получилось сегодня».

 

  Йорди Меус: «Близко, но снова без победы. Впереди ещё будут этапы. Команда работала потрясающе, мне жаль, что не сумел отфинишировать. Мы взвинтили скорость на последнем торчке, потом на спуске и развязке пришлось лавировать. Спринт вышел немного хаотичным, потому что мешал встречный ветер, но я находился на идеальной позиции. Нога шла отлично, но не смог достаточно быстро обойти Вареншольда, потому что там не было места. Думаю, именно так я проиграл спринт».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Uno-X Pro Cycling Team Волта Алгарве Volta ao Algarve em Bicicleta многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 февраля

Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan Team)

17 февраля

Martin Svrcek (Soudal - Quick Step)

18 февраля

Patrick Gamper (Bora-hansgrohe)

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Burgos - BH)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (90)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)