Александр Кристофф — победитель 1 этапа Волты Алгарве-2023

Александр Кристофф: “Раньше я дважды здесь финишировал, но впервые выиграл”

Александр Кристофф открыл счёт побед в цветах новой для себя команды – норвежской проконтинентальной команды Uno-X. 35-летний норвежский велогонщик выиграл 1-й этап португальской велогонки Волта Алгарве-2023, который завершился общим спринтом. Короткий подъём за 2 км до финиша помешал работе спринтерских поездов, а встречный ветер на финише ещё больше осложнил задачу. Но Александр Кристофф с помощью молодого товарища по команде, 22-летнего Сёрена Вареншольда спуртовал и обошёл на финишной черте 24-летнего бельгийского гонщика команды Bora-hansgrohe Йорди Меуса, который на третьей подряд гонке финиширует в топ-3. Сёрен Вареншольд пересёк финиш третьим, опередив чемпиона Европы Фабио Якобсена (Soudal Quick-Step).

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Александр Кристофф: «Фантастика, я дважды здесь финишировал, а сегодня впервые выиграл в Португалии. Сёрен Вареншольд великолепно меня развёз на финише. Он очень сильный, сам финишировал третьим. Я использовал его силу, чтобы выбрать лучшую позицию и начать спринт. Всегда после ранней победы в сезоне чувствуется большое облегчение, победа дарит невероятные чувства. Финиш на 3-м этапе больше подходит Сёрену. Посмотрим, как поступим. Мы с Сёреном очень хорошо сработались. Он отлично проехал в Альмерии, так что будем основываться на том, что мы сделали там, и как намного лучше получилось сегодня».

Йорди Меус: «Близко, но снова без победы. Впереди ещё будут этапы. Команда работала потрясающе, мне жаль, что не сумел отфинишировать. Мы взвинтили скорость на последнем торчке, потом на спуске и развязке пришлось лавировать. Спринт вышел немного хаотичным, потому что мешал встречный ветер, но я находился на идеальной позиции. Нога шла отлично, но не смог достаточно быстро обойти Вареншольда, потому что там не было места. Думаю, именно так я проиграл спринт».