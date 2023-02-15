Разочарование Илана Ван Вильдера после 2 этапа Волты Алгарве-2023

Илан Ван Вильдер: “Я думал, что отпраздновал победу на линии финиша”

Считанные сантиметры отделили 22-летнего бельгийского гонщика команды Soudal – Quick-Step Илана Ван Вильдера (Ilan Van Wilder) от первой профессиональной победы. На 2-м этапе Вольты Алгарве-2023 с финишем в 7,5 км подъём Альто-де-Фойя, знаковый для португальской велогонки, победителя определил спринт.

Мощно ускорившись из группы на последних двухстах метрах, Илан Ван Вильдер начал праздновать победу, пересекая финишную черту. Но 30-летний датский велогонщик команды EF Education-EasyPost Магнус Корт успел обойти молодого бельгийца с правой стороны и бросить велосипед вперёд в финишном рывке.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Soudal Quick Step Team

В интервью Cyclingnews после финиша Илан Ван Вильдер не скрывал разочарования:

«Просто немного сглупил, но что теперь поделаешь? Я расстроен, вот и всё, что могу сказать. Я праздновал, а потом увидел сбоку, что Корт колесом велосипеда уже на финишной черте. Очень жаль. Я думал, что праздную уже на линии финиша. Даже мысли не было, что поднял руки слишком рано. Конечно, я разочарован. Всегда хочется победить, и считаю, что я всё сделал идеально. Начал атаку довольно рано, потому что понимал, что если буду слишком выжидать, меня обойдут более быстрые ребята. Поэтому поехал издалека, хотя там был встречный ветер. Подумал, что уже выиграл, но потом увидел, что нет.

Я был близко, когда в финале можешь одержать первую в карьере победу, такое случается. Каспер (Асгрен) великолепно вывез меня на хорошую позицию, а когда он ушёл назад, я просто следовал за другими, ждал своего момента.

Здесь моя цель – хороший результат в генеральной классификации, но сложно сказать, как повернётся гонка для меня на следующих этапах. Сейчас мы сфокусируемся на помощи Фабио в пятницу, где у спринтеров будет ещё один шанс.

Помимо общего зачёта жду разделку, потому что два года назад хорошо проехал индивидуальную гонку на время. В прошлом году пришлось проехать не так много разделок, на Вуэльте я должен был помогать Ремко, поэтому в разделке экономил силы. Теперь очень хочу проехать разделку снова на полной скорости».