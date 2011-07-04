Марк Хирши пропустит два месяца сезона из-за перелома руки

Марк Хирши сошёл после 1 этапа Волты Алгарве-2023 из-за перелома правой руки

Марк Хирши (Marc Hirschi) пропустит следующие два месяца сезона из-за перелома лучевой кости правого предплечья. 24-летний швейцарский велогонщик команды UAE Team Emirates упал во время 1-го этапа португальской велогонки Волта Алгарве-2023. Он поднялся и доехал до финиша, но продолжать гонку уже не смог. Команда UAE Team Emirates в соцсетях сообщила, что Марк Хирши не сможет выступать в гонках, по меньшей мере, 8 недель.

UAE Team Emirates: «К сожалению, после падения на 1-м этапе Волты Алгарве-2023 у Марка Хирши диагностировали перелом лучевой кости правого предплечья. Он поедет домой, где останется под медицинским наблюдением. Он выбыл приблизительно на 8 недель. Желаем Марку скорейшего выздоровления».

В этом сезоне Марк Хирши проехал пять гонок, на Cadel Evans Great Ocean Road Race занял 8-е место, на классике Jaén Paraiso Interior финишировал 4-м, где помогал своему товарищу по команде, выигравшему гонку – Тадею Погачару.