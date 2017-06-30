Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023. Маршрут

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023. Превью

69-й выпуск испанской велогонки категории 2. Pro Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) пройдёт с 15 по 19 февраля. В этом году организаторы предложили горный маршрут с коварными финишами в подъём и без индивидуальной гонки на время. На старт выйдут 17 команд, из которых – 8 – команды Мирового тура Bahrain Victorious, Astana Qazaqstan, INEOS Grenadiers, Movistar, UAE Team Emirates, Jayco AlUla, Alpecin-Deceuninck и Intermarché - Circus – Wanty.

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

1-й этап. Гонка с первого же этапа бросит участникам вызов пятью категорийными подъёмами. Один из решающих подъёмов – Альто де Деспьернакабальос (Alto de Despiernacaballos) – 10,6 км со средним градиентом 5,8% и вершиной на высоте 1580 м за 7,4 км до финиша. Спуск с Альто де Деспьернакабальос почти до самого финиша, но с крутым коротким подъёмом на финише.

2-й этап с набором высоты 2730 м завершится финишем в некатегорийный, но сложный подъём, над которым возвышается полуразрушенный замок Алькала-ла-Реал. Финальный подъём длиной 3,4 км, частично вымощенный брусчаткой, на последнем километре градиент подскочит до 11,5%. Но до этого на 150 км этапе участники преодолеют ещё три подъёма, два финальных – 2-й категории, вершина последнего – за 23 км до финиша.

3-й этап – транзитный, первая половина относительно равнинная, в финале за 30 км до финиша ждёт крутой 3-км подъём со средним градиентом 7% и сложный финал с километровым подъёмом со средним градиентом в 10%, где на одном из секторов градиент подскочит до 25%, а брусчатка усложнит прохождение.

4-й этап бросит вызов постоянными подъёмами и спусками, где количество подъёмов приближается к десятку, но категории присвоены лишь четырём. И, как всегда. в финале на последних 3,5 км тест крутыми подъёмами по узким улицам города Иснахар (Iznájar).

5-й этап – четыре подъёма с самого старта, решающий – 1-й категории Пуэрто-дель-Соль 16,9 км - первые 8 км с 6%, затем 3 км по равнине, и снова подъём 7 км с 7%. Но вершина Пуэрто дель Соль находится за 85 км до финиша, а финальные 24 км – по равнине с тягуном на финише.

Участники Вуэльты Андалусии-2023

Никто из победителей последних четырёх лет (Ваут Пулс выиграл Вуэльту Андалусии в 2022, Мигель Анхель Лопес – в 2021, Якоб Фульсанг 2020 и 2019) и призёров прошлого года (Кристиан Родригес (Arkea-Samsic) и Мигель Анхель Лопес) не стартует в гонке в этом году.

Зато в гонке будет победитель 2018 года Тим Велленс, хотя на этот раз в его команде UAE Team Emirates есть более вероятный претендент на победу в Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 – недавний победитель классики в Хаэне – Тадей Погачар.

Конкуренцию словенскому гонщику составят – Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Тео Геоган Харт, Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Энрик Мас и Рубен Геррейро (Movistar), Джо Домбровски и Луис-Леон Санчес (Astana Qazaqstan) и другие.