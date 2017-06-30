VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023. Маршрут

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023. Превью

 

Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль-2023. Маршрут

 

 

  69-й выпуск испанской велогонки категории 2. Pro Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) пройдёт с 15 по 19 февраля. В этом году организаторы предложили горный маршрут с коварными финишами в подъём и без индивидуальной гонки на время. На старт выйдут 17 команд, из которых – 8 – команды Мирового тура Bahrain Victorious, Astana Qazaqstan, INEOS Grenadiers, Movistar, UAE Team Emirates, Jayco AlUla, Alpecin-Deceuninck и Intermarché - Circus – Wanty.

 

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

 

 

Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023Маршрут Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

 

 

  1-й этап. Гонка с первого же этапа бросит участникам вызов пятью категорийными подъёмами.  Один из решающих подъёмов – Альто де Деспьернакабальос (Alto de Despiernacaballos) – 10,6 км со средним градиентом 5,8% и вершиной на высоте 1580 м за 7,4 км до финиша. Спуск с Альто де Деспьернакабальос почти до самого финиша, но с крутым коротким подъёмом на финише.

 

  2-й этап с набором высоты 2730 м завершится финишем в некатегорийный, но сложный подъём, над которым возвышается полуразрушенный замок Алькала-ла-Реал. Финальный подъём длиной 3,4 км, частично вымощенный брусчаткой, на последнем километре градиент подскочит до 11,5%. Но до этого на 150 км этапе участники преодолеют ещё три подъёма, два финальных – 2-й категории, вершина последнего – за 23 км до финиша.

 

  3-й этап – транзитный, первая половина относительно равнинная, в финале за 30 км до финиша ждёт крутой 3-км подъём со средним градиентом 7% и сложный финал с километровым подъёмом со средним градиентом в 10%, где на одном из секторов градиент подскочит до 25%, а брусчатка усложнит прохождение.   

 

 4-й этап бросит вызов постоянными подъёмами и спусками, где количество подъёмов приближается к десятку, но категории присвоены лишь четырём. И, как всегда. в финале на последних 3,5 км тест крутыми подъёмами по узким улицам города Иснахар (Iznájar).

 

 5-й этап – четыре подъёма с самого старта, решающий – 1-й категории Пуэрто-дель-Соль 16,9 км  - первые 8 км с 6%, затем 3 км по равнине, и снова подъём 7 км с 7%. Но вершина Пуэрто дель Соль находится за 85 км до финиша, а финальные 24 км – по равнине с тягуном на финише.

 

Участники Вуэльты Андалусии-2023

 

  Никто из победителей последних четырёх лет (Ваут Пулс выиграл Вуэльту Андалусии в 2022, Мигель Анхель Лопес – в 2021, Якоб Фульсанг  2020 и 2019) и призёров прошлого года (Кристиан Родригес (Arkea-Samsic) и Мигель Анхель Лопес) не стартует в гонке в этом году.

 

   Зато в гонке будет победитель 2018 года Тим Велленс, хотя на этот раз в его команде UAE Team Emirates есть более вероятный претендент на победу в Вуэльте Андалусии-Руте дель Соль-2023 – недавний победитель классики в Хаэне Тадей Погачар.

 

  Конкуренцию словенскому гонщику составят – Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Тео Геоган Харт, Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Энрик Мас и Рубен Геррейро (Movistar), Джо Домбровски и Луис-Леон Санчес (Astana Qazaqstan) и другие.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Андалусии - Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Про Домбровски очень красиво написано. )))

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

11 - 15 февраля 2023

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2023

Volta ao Algarve em Bicicleta

15 - 19 февраля 2023

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

17 - 19 февраля 2023

Tour des Alpes Maritimes et du Varl

20 - 26 февраля 2023

UAE Tour

23 - 26 февраля 2023

O Gran Camino

25 февраля 2023

Faun-Ardeche Classic

25 февраля 2023

Omloop Het Nieuwsblad Elite

26 февраля 2023

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

26 февраля 2023

Faun Drome Classic

28 февраля 2023

Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

Strade Bianche

5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 февраля

Patrick Bevin (Team DSM)

Nico Denz (Bora-hansgrohe)

Luca Mozzato (Team Arkea - Samsic)

Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi)

Reuben Thompson (Groupama - FDJ)

Joshua Tarling (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2023 (83)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)