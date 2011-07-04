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Тим Деклерк пропустит первые весенние классики из-за проблем с сердцем

Тим Деклерк не сможет стартовать на Omloop Het Nieuwsblad-2022 из-за перикардита

 

 

 32-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Тим Деклерк (Tim Declercq) с 2013 года начинал сезон классик с гонки Omloop Het Nieuwsblad или Кюрне-Брюссель-Кюрне, но в этом году ему придётся переместиться в категорию зрителей.

 

  В своём аккаунте в Instagram Тим Деклерк сообщил, что плохо почувствовал себя во время Волты Алгарве-2022, у него диагностировали перикардит (воспалительное поражение серозной оболочки сердца). Сейчас у бельгийского гонщика уже нет симптомов, но в качестве меры предосторожности врачи команды рекомендовали ему отдохнуть неделю без велосипеда. Симптомы перикардита включают в себя боль в груди и нарушение сердечного ритма, перикардит могут вызывать инфекции или воспалительные заболевания.

 

Тим Деклерк пропустит первые весенние классики из-за проблем с сердцем

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl Team / Wout Beel

 

  Тим Деклерк: «К сожалению, меня не будет на «Омлоп Хет Ниусблад». Я отлично начал сезон, чувствовал, что готов приложить все силы для ребят (Quick-Step Alpha Vinyl), но через несколько часов после первого этапа Алгарве мне стало очень плохо. Мы сразу не поняли, что со мной. Но потом у меня диагностировали перикардит.

 

  Симптомы исчезли, негативного долгосрочного эффекта не будет, но мы должны следовать рекомендациям врачей. Мне придётся провести следующие недели без велосипеда, буду болеть за «Волчью Стаю» в то время, как сердце будет «обливаться кровью» (фигурально J). Скучаю по моим любимым классикам. Постараюсь  вернуться сильнее, чем всегда!»

 

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Теги к статье: Тим Деклерк Tim Declercq Quick Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 02:26 | Регистрация: 4.07.2011

    Какой не хороший диагноз у трактора, здоровья ему. 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.

    Вся жизнь это гонка.

  3. close2you

    Сегодня, 03:02 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
    То, что вы в велоспорте ничего не понимаете, мы все тут знали.. но, что на столько не понимаете, даже для меня сюрприз.

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Комментарии

  • close2you
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
    Добавьте ещё, что на ваши деньги команду содержат, налогоплательщик вы "наш" ..
  • close2you
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
    То, что вы в велоспорте ничего не понимаете, мы все тут знали.. но, что на столько не понимаете, даже для меня сюрприз.
  • Astanaforever
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Кличка "трактор" у Джанни Москона, вроде.
  • motte
    Тим Деклерк пропустит первые в ... (3)
    motte-Фото

    Какой не хороший диагноз у трактора, здоровья ему. 

  • Astanaforever
    Тадей Погачар – победитель 4 э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот вопрос к руководству Астаны? Почему вы так легко расстались с Власовым не найдя компромисс по финансам? Неужели нельзя было договориться, зная, что он очень перспективный и даст те победы, очки UCI команде ,которые поднимут Астану в рейтинге команд на хорошие позиции. Променяв его на пятерых, шестерых списанных ненужных остальным командам гонцов как Энао, Круз, Нибали с прицепом, Бассо, Конти, которые вместе не принесут столько побед,очков сколько один Власов за сезон. Полнейший абсурд мыслей и логики менеджмента Астаны. Может я не прав? Ну тогда ладно..пусть катаются в себе вдоволь.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Власов молодец потихоньку уже выбрался на 3 место. Конечно ему Погачара не одолеть, но на 2 место есть шанс подняться.

  • Sezar
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    Sezar-Фото

    Ну за Тома я бы особо не расстраивался. Хотя как сказать, время идет.. Он раздельщик, ему горную форму надо дольше набирать, чем горняку или универсалу. Так что базово все нормально, только время сколько впустую ушло на разборки с самим собой..

  • oblivion
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    oblivion-Фото
    Цитата: motte
    Вот что ковид делает, просто наповал всех тадей положил, да ещё перед финишем в радио доложил, это невероятно, да на горе. Команда его красавца, а юмба просто посыпалась в гарнир, начиная с том_а.
    Да, третий тдф в кармане у тадея, без вопросов.
    Шейхи теребят свои котировки-:) :)
    А Саша продолжает звездить за бору-:) 
    Тоже сначала подумал, что он за радио схватился. Но на повторе было видно, что он просто высморкался)
  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Вот думаю, зачем Алмейда перешел ОАЭ? Быть вечной тенью Погачара? Да еще гонять с ним вместе, зачем? Есть же потенциал у парня, да еще какой. Мог бороться за генерал в легкую. Видимо финансы поют романсы. Р.S. А Астаны как будто в гонке нет вообще. Ни на картинке, ни в верхней части таблицы. Де Ла Круз слился перед бывшим одноклубником Погачаром как то быстро. И как он собрался капитанить на Вуэльте?

    Цитата: motte
    Да перестаньте вы преследовать меня и ставить минуса, пошло, по крайней мере.
    Вам +1 ставлю 
    Совет. Поставь мобильную версию и начихай на всех недовольных ботов.
  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2022. Этап 4. Результа ... (12)
    SportSpirit-Фото

    На фотках с презентации Ганна смотрелся раза в 2 больше Дюмолана, но какой мотор и функционал! Том со своими колумбийкими прогулками на пару с Бауманом - прогнозируемая печалька. 

     

    Перфомансы Ганны на предыдущей недельке были неслучайными. Просто разрыв шаблонов) такими темпами через пару лет вполне может перековаться в генеральщика на ГТ. 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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