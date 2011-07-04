Тим Деклерк пропустит первые весенние классики из-за проблем с сердцем

Тим Деклерк не сможет стартовать на Omloop Het Nieuwsblad-2022 из-за перикардита

32-летний бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl Тим Деклерк (Tim Declercq) с 2013 года начинал сезон классик с гонки Omloop Het Nieuwsblad или Кюрне-Брюссель-Кюрне, но в этом году ему придётся переместиться в категорию зрителей.

В своём аккаунте в Instagram Тим Деклерк сообщил, что плохо почувствовал себя во время Волты Алгарве-2022, у него диагностировали перикардит (воспалительное поражение серозной оболочки сердца). Сейчас у бельгийского гонщика уже нет симптомов, но в качестве меры предосторожности врачи команды рекомендовали ему отдохнуть неделю без велосипеда. Симптомы перикардита включают в себя боль в груди и нарушение сердечного ритма, перикардит могут вызывать инфекции или воспалительные заболевания.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl Team / Wout Beel

Тим Деклерк: «К сожалению, меня не будет на «Омлоп Хет Ниусблад». Я отлично начал сезон, чувствовал, что готов приложить все силы для ребят (Quick-Step Alpha Vinyl), но через несколько часов после первого этапа Алгарве мне стало очень плохо. Мы сразу не поняли, что со мной. Но потом у меня диагностировали перикардит.

Симптомы исчезли, негативного долгосрочного эффекта не будет, но мы должны следовать рекомендациям врачей. Мне придётся провести следующие недели без велосипеда, буду болеть за «Волчью Стаю» в то время, как сердце будет «обливаться кровью» (фигурально J). Скучаю по моим любимым классикам. Постараюсь вернуться сильнее, чем всегда!»