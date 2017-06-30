Джанни Москон сошёл с Тура Даун Андер-2023 на 3-м этапе

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- Дата:
- Сегодня, 18:14
Перелом ключицы у Джанни Москона после падения на 3-м этапе Тура Даун Андер-2023
Джанни Москон (Gianni Moscon) сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 3-м этапе. У него диагностировали перелом ключицы. Джанни Москон упал вместе с товарищем по команде Леонардо Бассо, но Бассо быстро вернулся в гонку. Команда Astana Qazaqstan сообщила, что 28-летнего итальянскиого велогонщика прооперируют в Австралии.
Photo @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team
Пресс-служба команды Astana Qazaqstan: «Медицинский осмотр показал, что у Джанни Москона перелом левой ключицы. Нашему гонщику проведёт операцию доктор Николас Шабрель (Nicolas Chabrel) в госпитале Calvary, в Аделаиде».
В зависимости от серьёзности травмы выздоровление может занять до шести недель. Джанни Москон начал второй сезон в казахстанской велокоманде. Его первый сезон 2022 года был омрачён последствиями ковида – отсутствием формы, из-за чего Москон в прошлом году прервал кампанию весенних классик, а затем сошёл с Тур де Франс.
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