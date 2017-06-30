Джанни Москон сошёл с Тура Даун Андер-2023 на 3-м этапе

Цитата: Astanaforever

И самое главное, что Кинтано отказал родному Medelin, которые просили его заключить контракт с ними. Аппетиты у Наиро видимо огромные. Вот Лопес не стал гоняться за длинным рублем.т.е долларом и с радостью , без амбиций присоединился к родной,. колумбийской командой, что вызывает большое уважение. А не секрет, что Лопес получал в Астане 1.5 млн долларов .

Опять же говорю, какие то несостыковки. Я так думаю что Лопес запрашивал не многим меньше чем КИНТАНА, потому что Лопес будет все же перспективнее немного. Я думаю что меделлин подсписала Лопеса, потому что тот согласился чуть опустить цену, либо посчитала Лопеса лучшим вариантом)