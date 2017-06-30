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Джанни Москон сошёл с Тура Даун Андер-2023 на 3-м этапе

Перелом ключицы у Джанни Москона после падения на 3-м этапе Тура Даун Андер-2023

 

 

  Джанни Москон (Gianni Moscon) сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 3-м этапе. У него диагностировали перелом ключицы. Джанни Москон упал вместе с товарищем по команде Леонардо Бассо, но Бассо быстро вернулся в гонку. Команда Astana Qazaqstan сообщила, что 28-летнего итальянскиого велогонщика прооперируют в Австралии.

 

Джанни Москон сошёл с Тура Даун Андер-2023 на 3-м этапе

 

Photo @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

  Пресс-служба команды Astana Qazaqstan: «Медицинский осмотр показал, что у Джанни Москона перелом левой ключицы. Нашему гонщику проведёт операцию доктор Николас Шабрель (Nicolas Chabrel) в госпитале Calvary, в Аделаиде».

 

  В зависимости от серьёзности травмы выздоровление может занять до шести недель. Джанни Москон начал второй сезон в казахстанской велокоманде. Его первый сезон 2022 года  был омрачён последствиями ковида – отсутствием формы, из-за чего Москон в прошлом году прервал кампанию весенних классик, а затем сошёл с Тур де Франс.

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Astana Qazaqstan Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну...началось. И все это связано с Москоном. Видимо Астана не его команда.

    Вся жизнь это гонка.
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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • RVL
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (5)
    RVL-Фото
    Как я понял, он грегари сейчас. Ес?
  • Velolife
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (5)
    Velolife-Фото

    Chris Froome is a Mega-Champ, who played a role of the Mega-Domestique for Corbin Strong. After crash with 19 km to go Chris had waited for Corbin to swap bikes and then paced him back to peloton. Froomy is indeed the Great Champ!

  • Giant72
    Велокоманда Corratec отрицает ... (6)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    И самое главное, что Кинтано отказал родному Medelin, которые просили его заключить контракт с ними. Аппетиты у Наиро видимо огромные. Вот Лопес не стал гоняться за длинным рублем.т.е долларом и с радостью , без амбиций присоединился к родной,. колумбийской командой, что вызывает большое уважение. А не секрет, что Лопес получал в Астане 1.5 млн долларов .
    Опять же говорю, какие то несостыковки. Я так думаю что Лопес запрашивал не многим меньше чем КИНТАНА, потому что Лопес будет все же перспективнее немного. Я думаю что меделлин подсписала Лопеса, потому что тот согласился чуть опустить цену, либо посчитала Лопеса лучшим вариантом)
  • Sezar
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (5)
    Sezar-Фото

    Вот уже и первый. Молодец, парень!

  • Astanaforever
    Джанни Москон сошёл с Тура Дау ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ну...началось. И все это связано с Москоном. Видимо Астана не его команда.
  • RVL
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (6)
    RVL-Фото
    Тут уже где то собрали топ паровоз для него...))
  • Cyrill
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Упрощу утверждение для понимание. У "Астаны" никогда не было и нет полноценного поезда, чтобы развозить людей уровня Якобсена, Кэвендиша, Демара и им подобных на спринтерских этапах уровня ТДФ и однодневных спринтерских классиках типа Курнэ-Брюссель-Курнэ и т.п. Если только собрать по нитке с нескольких поколений, то что-то можно выстроить...гипотетически :)
  • RVL
    Велокоманда Corratec отрицает ... (6)
    RVL-Фото

    Не нужен кинтана им? Да они спят и видят такого гонца в составе.
    А вот эти аргументы...ну.. .
    ЗЫ. Потому что Герметик))

  • Earl57
    Велокоманда Corratec отрицает ... (6)
    Earl57-Фото
    Зачем молодой итальянской команде нужен Кинтана и какое им дело до его проблем?
    В проконти они вышли без него, приглашение на Джиро получили без него, на Тур не попадают в любом случае, какой бы знаменитый гонщик не был в их составе. Потому что орги Джиро не дают приглашения французским проконти, АСО в отместку не приглашает итальянские. У них свои многолетние терки.
    Если Кинтана нравится части болельщиков, то это не означает что все остальные должны быть того же мнения. Ни болельщики, ни команды, ни организаторы гонок.
  • nightbuster33
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Это что,второй ReforD-Гривко?,Воом?,а может ещё и Армстронг.Да-а,все мы стареем,живем со старыми воспоминаниями.

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