Реми Каванья о восстановлении после травмы позвоночника

Реми Каванья готов к новому сезону 2023 года

Реми Каванья (Remi Cavagna) с большим нетерпением ждёт старт нового сезона. 27-летний французский гонщик команды Soudal Quick-Step весь прошлый сезон ощущал последствия перелома позвонка L1, полученного в конце 2021 года во время падения в тренировочном лагере. После двух успешных операций на позвоночнике Реми Каванья уверен, что сможет ярко выступать в следующем сезоне, о чём рассказал в интервью L’Equipe.

Photo © Soudal Quick-Step / © Wout Beel

Реми Каванья: «Спина была негибкой и слабой, после такой травмы восстанавливаться непросто. Но теперь всё в прошлом. В 2023 году я готов к серьёзным задачам, например, атаковать задолго до финиша, снова быть действующим лицом, выдать что-то интересное.

У меня была операция на позвоночнике, мне ставили винты, потом снова сделали операцию, винты удалили. И теперь я как новый, новый Реми. Я мотивирован, много тренируюсь.

Хочется попасть на Тур де Франс и выиграть там этап. В 2022 мне всё время чуть-чуть не хватало для победы. Я расстраивался, но компенсировал это, много поработав на команду.

90% времени я помогаю товарищам по команде, хотя это сложная работа, она мне нравится. Но в личном плане прошлый год меня немного расстроил. Я падал, не смог вернуться на свой уровень и пользоваться тем небольшим преимуществом, которое помогало мне побеждать в гонках.

Приятно помогать друзьям. Было великолепно финишировать с триумфом Ремко, горжусь этим. Но в то же время небольшая собственная победа мотивирует делать ещё больше».

Реми Каванья начнёт сезон на Майорке в конце января, а его первой большой целью после Волты Алгарве и классик Faun-Ardeche и Faun Drome будет Париж-Ницца-2023.