VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Реми Каванья о восстановлении после травмы позвоночника

Реми Каванья готов к новому сезону 2023 года

 

 

  Реми Каванья (Remi Cavagna) с большим нетерпением ждёт старт нового сезона. 27-летний французский гонщик команды Soudal Quick-Step весь прошлый сезон ощущал последствия перелома позвонка L1, полученного в конце 2021 года во время падения в тренировочном лагере. После двух успешных операций на позвоночнике Реми Каванья уверен, что сможет  ярко выступать в следующем сезоне, о чём рассказал в интервью L’Equipe.

 

 

Реми Каванья о восстановлении после травмы позвоночника

 

Photo © Soudal Quick-Step / © Wout Beel

 

  Реми Каванья: «Спина была негибкой и слабой, после такой травмы восстанавливаться непросто. Но теперь всё в прошлом. В 2023 году я готов к серьёзным задачам, например, атаковать задолго до финиша, снова быть действующим лицом, выдать что-то интересное.

 

  У меня была операция на позвоночнике, мне ставили винты, потом снова сделали операцию, винты удалили. И теперь я как новый, новый Реми. Я мотивирован, много тренируюсь.

 

  Хочется попасть на Тур де Франс и выиграть там этап. В 2022 мне всё время чуть-чуть не хватало для победы. Я расстраивался, но компенсировал это, много поработав на команду.

 

  90% времени я помогаю товарищам по команде, хотя это сложная работа, она мне нравится. Но в личном плане прошлый год меня немного расстроил. Я падал, не смог вернуться на свой уровень и пользоваться тем небольшим преимуществом, которое помогало мне побеждать в гонках.

 

  Приятно помогать друзьям. Было великолепно финишировать с триумфом Ремко, горжусь этим. Но в то же время небольшая собственная победа мотивирует делать ещё больше».

 

Реми Каванья начнёт сезон на Майорке в конце января, а его первой большой целью после Волты Алгарве и классик Faun-Ardeche и Faun Drome будет Париж-Ницца-2023.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Soudal Quick-Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    nightbuster33-Фото
    Уже начал показывать. В первой же гонке за новую команду занял четвертое место.Что-то похожее на критериум с финишным подъемом.
  • AAA
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    AAA-Фото

    Давай Мигелито, покажи им всем на что ты способен!

    Болею за тебя!

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    nightbuster33-Фото
    Не сбитый,а взятый на прицел.
  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Не надо путать распри в команде и распри с законом.Любое,сказанное слово подозреваемым может обернутся против него.Это Запад,а не.... Что-то может сказать только его адвокат или лицо не заинтересованное в этом деле.И то, только предположить, иначе могут привлечь, за компанию.

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а Вы напрочь отрицаете возможности того, что озвученная причина разрыва контракта только предлог для разрыва, а истинную причину знают только внутри команды? А что по этому поводу говорит сам Лопес? Не читали случайно? Мне не встречалось. После разрыва с Мувистаром он был на редкость многоречив.
  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (110)
    RVL-Фото
    А в чем доброта прихватить топа за копейки?))
    Кинтана , почему то , на доброту не повелся ...пока что ))
  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Я рад за супермена. Не переживай Мигелито, правда восторжествует и кому то будет очень стыдно за свое предательство, поверь. А может и не будет. Ведь это не в первый раз такое с ними.

    И еще вопрос к Астане? Если Лопес был замаран и причастен к этой неприятной ситуации, значит он подвергнут какими то санкциями со стороны UCI на запрет выступлений в велогонках. А если его подписывает проконтинентальная команда Медельин и он начинает гонять за эту команду уже 22 января на гонке Вуэльте провинции Сан Хуан, где будут выступать команды мировой лиги, в там числе и Астана, значит запрета гонять ему нет? Так, да? ТАК КАКОГО ХРЕНА ВЫ РАСТОРГЛИ С НИМ КОНТРАКТ? ЧЕ ЗА РЕПУТАЦИЮ СВОЮ ТРЯСЕТЕСЬ, КОТОРАЯ И ТАК ЗАМАРАНА ПО УШИ И БЕЗ ЛОПЕСА? ПРОСТО ВЫ ТРУСЫ И ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ И ПОДЛЫЕ ПРЕДАТЕЛИ. И ХИТРЫЕ, КОВАРНЫЕ. МОЖЕТ ДУМАЛИ ЗА ОСВОБОДИВШИЕСЯ ДЕНЬГИ ОТ ЛОПЕСА ПОДПИСАТЬ КЭВЕНДИША И НА ЕГО СЛАВЕ ПРОКАТИТЬСЯ НА ТУРЕ ВЗЯТЬ 35 ЭТАП..?ДА? А..НЕТ..НЕ ПРОКАТИЛО, НЕ СРОСЛОСЬ. ТЬФУ НА ВАС.
  • ЛехаСилос
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    ЛехаСилос-Фото

    Ай, сбитый летчик...

  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    Ернат-Фото

    удачи 

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (9)
    litxaa-Фото

    Удачи в новом коллективе и перезагрузки). Не могу не отметить, что Лопес не стал выпендриваться, мол конти-уровень не для меня, в отличии от другого уважаемого человека.

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 января

Lukas Postlberger (Jayco AlUla)

Jhojan Garcia (Caja Rural - Seguros RGA)

Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck)

11 января

Timo Roosen (Jumbo - Visma)

Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck)

Erlend Jordbrekk Blikra (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (25)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)