Джордж Беннетт: “Поражение на Тур де Франс-2022 сделает UAE Team Emirates сильнее”

Джордж Беннетт о готовности команды UAE Team Emirates бороться вместе с Тадеем Погачаром за победу на Тур де Франс-2023

В прошлом году новозеландский велогонщик команды UAE Team Emirates Джордж Беннетт (George Bennett) сошёл с Тур де Франс перед 10-м этапом из-за ковида. А на 11-м этапе капитан команды UAE Team Emirates Тадей Погачар потерял жёлтую майку лидера, которую перехватил Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), выигравший Тур де Франс-2022. Вернуть майку лидера Погачар уже не смог и финишировал вторым, не сделав хет-трик на Большой Петле.

Джордж Беннетт, который с 2015 по 2021 годы выступал в команде Jumbo-Visma, в интервью VeloNews сказал, что поражение Тадея Погачара и UAE Team Emirates сыграет положительную роль и для мотивации в борьбе за следующий Тур де Франс, и в плане более тщательной подготовки всей команды.

Джордж Беннетт: «Считаю, что то поражение будет для команды в какой-то степени отличным опытом. Мы пересмотрели и изучили всё тщательнейшим образом. До этого Тадей выигрывал чистым классом, а теперь и Тадею, и команде приходится обратить внимание на мельчайшие детали материалов, тренировок, питания, всего. Думаю, это поможет нам стать намного более сильной командой.

Для нашей команды то, что Тадей не выиграл Тур, стало переломным моментом. Он остаётся лучшим велогонщиком мира, но он проиграл команде, у которой всё было идеально. Считаю, что мы должны соответствовать. Сейчас только присутствия лучшего гонщика в команде недостаточно. К нам пришли новые гонщики (прим. VeloLIVE - Адам Йейтс, Джей Вайн, Тим Велленс, Феликс Гросшартнер), сейчас у нас всё так, как надо».

Джордж Беннетт пока не знает, возьмут ли его в состав UAE Team Emirates на Тур де Франс-2023, и пока 32-летний новозеландский велогонщик ставит перед собой ближайшие цели – вместе с Тадеем Погачаром он поедет Вуэльту Андалусии, а в марте Вуэльту Каталонии:

«Буду и помогать Тадею, и получу шанс выступать на свой результат. Это хорошее сочетание. К Тур де Франс буду готовиться через Тур Швейцарии, но поеду ли Тур, пока неизвестно. На данный момент стараюсь играть мячом, который прямо передо мной. Сейчас моя физическая форма лучше, чем была долгое время. Отлично чувствую себя на велосипеде».