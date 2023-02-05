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Тео Геоган Харт — победитель королевского 4 этапа Вуэльты Валенсии-2023

Первая с 2020 года победа Тео Геогана Харта

 

 

  27-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) выиграл 4-й этап Вуэльты Валенсии-2023, компенсировав неудачу на 2-м этапе. Это первая победа Тео Геогана Харта с 2020 года – в последний раз он поднимался на высшую ступень подиума как победитель Джиро д’Италия. Благодаря победе на 4-м этапе Тео Геоган Харт поднялся на вторую строчку общего зачёта в предпоследний день Вуэльты Валенсии-2023, и теперь уступает лидеру, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)всего 4 секунды.

Тео Геоган Харт — победитель королевского 4 этапа Вуэльты Валенсии-2023

 

Тео Геоган Харт — победитель королевского 4 этапа Вуэльты Валенсии-2023

 

Тео Геоган Харт — победитель королевского 4 этапа Вуэльты Валенсии-2023

 

  4-й этап завершался финишем в подъём 7,4 км с 4,7%.  Тимен Аренсман и Омар Фраиле помгли команде INEOS Grenadiers сберечь силы. Аренсман атаковал в одиночку из отрыва дня. Его добрали у подножия финального подъёма.  За 15 км до финиша Тео Геоган Харт прокололся, но Омар Фраиле помог ему вернуться в пелотон. В финале INEOS Grenadiers силами Омара Фраиле, Джонатана Кастровьехо, Лауренса Де Плюса и Карлоса Родригеса задавала скорость в пелотоне и просеяла его. Тео Геоган Харт идеально высчитал время для спринта в подъём и опередил соперников.

 

  Тео Гео Харт: «Мы хотели что-то предпринять в отрыве, у Тимена был отличный шанс попробовать, и он просто летел, разрыв долго не менялся. Приятно, что у него была возможность. С ним поехал Омар, что было идеально. Мы смогли весь день отсиживаться, а потом ребята хорошо натянули на финальной горе.

 

  Сальва (Пуччио) вывез нас на позицию после того, как я прокололся за 15 км до финиша не в самый подходящий момент. Но я не волновался, подождал, Омар вернул меня. Финал был нелёгким, но ребята отлично отработали. Условия тоже были не идеальными, со встречным ветром, и было не очень круто, чтобы пробовать что-то заранее. В таких условиях мы ехали, наверное, со скоростью 30 км/ч.

 

  Эта победа очень много для меня значит. Так трудно выигрывать велогонки! Уровень здесь очень высок, как было и в прошлые два или три сезона. Я счастлив, что так хорошо выступил.

 

2-й этап был странным. Впервые за 10 лет карьеры я оказался в такой ситуации. Но просто счастлив, что сегодня контролировал то, что мог контролировать.

 

  Огромная благодарность моим друзьям, семьи, которые знают, как сильно мне не везло эти несколько лет, сколько трудных моментов было. Но сейчас я очень счастлив.

 

  Надо быть благодарным за каждую малость. Болезни и падения прошлых лет мне об этом напоминали. Эту зиму провёл очень хорошо. Огромное спасибо моему новому тренеру Дайо (Dajo), который очень меня поддерживал последние пару месяцев, и сильно меня изменил.

 

  Я немного расстроен, потому что мой брат попросил меня хорошо отпраздновать, если выиграю. А у меня получился не лучший финиш, так что, может, в другой раз!»

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers Вуэльта Валенсии-2023 Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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