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Именем Тео Геогана Харта названа главная велодорожка Лондона

Главная велодорожка Лондона CS1 названа именем победителя Джиро д’Италия-2020

 

 Именем Тео Геогана Харта названа главная велодорожка Лондона

Photo Credits: LaPresse

 

  Главная велодорожка Лондона CS1 переименована в честь победителя Джиро д’Италия-2020 Тео Геогана Харта. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers одержал победу на итальянском Гранд-туре, переодевшись в розовую майку лидера в финальный день гонки, на 21-м этапе после индивидуальной гонки на время в Милане.

 

Теперь «Велодорога высшего класса № 1» (Cycle Superhighway 1) протяжённостью 23,3 км (14,5 миль), которая начинается в Тоттенхеме и заканчивается на Ливерпуль-стрит, будет носить имя Тео Геогана Харта. CS1 проходит по Лондонскому боро Хакни, где родился и вырос Тео.

 

  Изменение названий велодорожек Лондона было частью инициативы «Назови наши дороги», в результате которой новые названия получили 9 главных велодорог столицы Великобритании.

 

 

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Теги к статье: Тео Геоган Харт Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Велокоманда Deceuninck-Quick S ... (1)
    flugegeheimen-Фото

    На газпром похоже. Предыдущая хорошо выделялась в пелотоне. Впрочем, главное - выделяться победами, а не формой

  • AzaKonta
    Фумиюки Беппу и Даниэль Арройя ... (1)
    AzaKonta-Фото
    UAE team Colombia как это понимать? Арабы спонсоры сборной Колумбии?
  • Ice
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Александра
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))

    О да) Это отрада после десятков гонок, которые ехали толпой глядя друг на друга)

  • karlovich
    Давиде Ребеллин собирается про ... (7)
    karlovich-Фото

    Цитата: RVL
    А если отмотать в обратную сторону от 1992?
    Лемонд в 94 ещё катал...))

    В 1993 еще и Финьон докатывал свой сезон))

     

  • Александра
    Матье ван дер Пул: «Для гонщик ... (6)
    Александра-Фото
    Атаковать... звучит, как песня, для болельщика, замученного колхозом.)))
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (14)
    Earl57-Фото

    В итоге победил 26-летний гребец из Германии Джейсон Осборн. Действующий гребец. В момент решающей атаки парень выдал 12 ватт/кг. В реале он в 2018 и 2019 принимал участие в разделке на чемпионате Германии и оба раза финишировал в десятке. В прошлом году был 6-м. Сказал, что после ОИ возможно подумает о профессиональном велоспорте. Пока только Цвифт.

    Из профессиональных гонщиков лучшим был канадец из Райли Сайклинг, который занял 7-е место. Но парни из NTT массово финишировали в первой группе. Поццовиво еще за 300 м до финиша был 4-м. Также были Кампенартс, Боссон Хаген, Валгрен. Еще в первой группе были Уран и Пидкок.

    Отар сказал что в следующем году Евроспорт возможно будет показывать не только ЧМ, но и другие виртуальные гонки.

  • ROSt
    В велокоманде UAE Team Emirate ... (1)
    ROSt-Фото

    ... и тишина ...

    good

  • RVL
    Давиде Ребеллин собирается про ... (7)
    RVL-Фото
    А если отмотать в обратную сторону от 1992?
    Лемонд в 94 ещё катал...))
  • AvA
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (15)
    AvA-Фото
    Так у них разные цели и задачи! У Формоло хорошо проехать, у "индейцев" провезти своего капитана как можно дольше.
  • levonardo
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (15)
    levonardo-Фото
    Спасибо

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