 Именем Тео Геогана Харта названа главная велодорожка Лондона

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- Сегодня, 00:29
Главная велодорожка Лондона CS1 названа именем победителя Джиро д’Италия-2020
Photo Credits: LaPresse
Главная велодорожка Лондона CS1 переименована в честь победителя Джиро д’Италия-2020 Тео Геогана Харта. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers одержал победу на итальянском Гранд-туре, переодевшись в розовую майку лидера в финальный день гонки, на 21-м этапе после индивидуальной гонки на время в Милане.
Теперь «Велодорога высшего класса № 1» (Cycle Superhighway 1) протяжённостью 23,3 км (14,5 миль), которая начинается в Тоттенхеме и заканчивается на Ливерпуль-стрит, будет носить имя Тео Геогана Харта. CS1 проходит по Лондонскому боро Хакни, где родился и вырос Тео.
Изменение названий велодорожек Лондона было частью инициативы «Назови наши дороги», в результате которой новые названия получили 9 главных велодорог столицы Великобритании.
Winners announced: (Unofficial) new names for London cycleways:— Ross Lydall (@RossLydall) December 10, 2020
CS7: Maurice Burton Way
CS2: Beryl Burton Way
CS1: Tao’s Route
C6: Reynolds Route
CS3: Cable St Cycleway
CS8: The Commons
C4: Chaplin Chase
C5: The Effra
C9: Claudia Way pic.twitter.com/WvtDdttfho
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