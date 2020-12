 Именем Тео Геогана Харта названа главная велодорожка Лондона

Photo Credits: LaPresse

Главная велодорожка Лондона CS1 переименована в честь победителя Джиро д’Италия-2020 Тео Геогана Харта. 25-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers одержал победу на итальянском Гранд-туре, переодевшись в розовую майку лидера в финальный день гонки, на 21-м этапе после индивидуальной гонки на время в Милане.

Теперь «Велодорога высшего класса № 1» (Cycle Superhighway 1) протяжённостью 23,3 км (14,5 миль), которая начинается в Тоттенхеме и заканчивается на Ливерпуль-стрит, будет носить имя Тео Геогана Харта. CS1 проходит по Лондонскому боро Хакни, где родился и вырос Тео.

Изменение названий велодорожек Лондона было частью инициативы «Назови наши дороги», в результате которой новые названия получили 9 главных велодорог столицы Великобритании.

Winners announced: (Unofficial) new names for London cycleways:

CS7: Maurice Burton Way

CS2: Beryl Burton Way

CS1: Tao’s Route

C6: Reynolds Route

CS3: Cable St Cycleway

CS8: The Commons

C4: Chaplin Chase

C5: The Effra

C9: Claudia Way pic.twitter.com/WvtDdttfho