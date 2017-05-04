Вуэльта Валенсии-2023: маршрут и участники

Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana)-2023 открывает сезон многодневных гонок в Европе. Пятидневная велогонка категории 2. Pro пройдёт в 74-й раз. Главные герои гонки – горняки и универсалы, потому что на каждом этапе участников ждут подъёмы 2-й и 1-й категорий. Победитель прошлого года Александр Власов (Bora-hansgrohe) будет защищать титул.

Маршрут Вуэльты Валенсии-2023

Из пяти этапов Вуэльты Валенсии-2023 нет ни одного равнинного – три среднегорных и два горных этапа. Два горных этапа – 2-й и 4-й королевский горный, станут решающими в борьбе за генеральную классификацию.

1-й этап – после равнинного начала на финальных 70 км гонщиков ждут два подъёма 2-й категории – 4,5 км с 4,1% и 8,5 км с 4,3% градиентом, а также подъём без категории на последних 10 км, который может стать трамплином для атак.

2-й этап – включает шесть подъёмов с общим набором высоты почти 3500 м. Самые тяжёлые подъёмы – на первой половине гонки. После прохождения трёх подъёмов 2-й и подъёма 3-й категории участники пройдут долгий спуск, а затем после подъёма 3-йкатегории их ждёт сложный финал – за 40 км дорога пойдёт вверх, после преодоления подъёма 1-й категории Cumbre del Sol – 3 км с 9%, подъём не закончится. Финальная часть – 3 км с 7%.

3-й этап – среднегорный, с равнинными первыми 25 километрами после старта. После некатегорийного подъёма и долгого спуска на финальных 60 километрах придётся преодолеть два подъёма – 2- й категории Alto de L’Oronet - 4,2 км с 4,4%, затем гонщики продолжат подниматься к перевалу Гарби, но не доедут до вершины. а вернутся вниз и начнут подниматься к вершине Port del Garbi с другой стороны – 9 км с 5,1%. Вершину пройдут за 25 км до финиша, после чего до самого финиша будет долгий спуск с небольшим торчком за 5 км до финала.

4-й этап – королевский горный, с общим набором высоты 3600 м и финишным подъёмом 7,4 км с 4,7%.

Дорога пойдёт вверх с самого старта, через два подъёма 3-й категории к подъёму 2-й категории Torralba del Minar – 13,1 км с 3,7%, первые 5 км из которого – со средним градиентом 6%, а после небольшого выполаживания градиент подскочит до 7%. После долгого спуска за 81 км до финиша начнётся подъём на Alto de Montmayor – 9,6 км с 4,8%, после прохождения вершины гонщики поднимутся ещё выше, к самой высокой точке гонки – на высоту почти 1000 м, откуда начнётся спуск, а затем финишный подъём к монастырю Куэва Санта (El Santuario de la Cueva Santa) – 7,4 км с 4,7%.

5-й этап – коротий 93,2 километровый с финишем в Валенсии, прохождением двух подъёмов 1-й и 2-й категории и равнинным финалом. Гонщики снова штурмуют Alto de L’Oronet – 4,2 км с 4,4%, а затем перевал Гарби (Port del Garbí) – 9 км с 5,1%, которые уже проходили на 3-м этапе. Разница лишь в том, что теперь вершину Гарби проедут за 45 км до финиша, после чего гонщиков ждёт 20-км спуск и 20 км по равнине.

Участники и претенденты Вуэльты Валенсии-2023

Photo (c) Volta a la Comunitat Valenciana - VCV @VueltaCV

Победитель прошлого года Александр Власов (Bora-hansgrohe) выйдет на старт под номером 1. Конкуренцию в борьбе за титул победителя Вуэльты Валенсии-2023 ему составят – призёр прошлого года Карлос Родригес и его товарищ по команде Тимен Аренсман (INEOS Grenadiers), а также Микель Ланда и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Рафал Майка и Марк Солер (UAE Team Emirates), Кун Бауман и Томас Глоаг (Jumbo-Visma), Руй Кошта (Intermarché - Circus – Wanty), Давид де ла Крус и Луис Леон Санчес (Astana Qazaqstan), Эдди Данбар (Jayco AlUla) и другие.

От участия в Вуэльте Валенсии из-за тендинита отказался Хуан Аюсо (UAE Team Emirates).

Этапы Вуэльты Валенсии-2023

1-й этап. Orihuela – Altea, 189,4 км

Вуэльта Валенсии-2023. Маршут

2-й этап. Novelda - Alto de Pinos, 178,2 км

Вуэльта Валенсии-2023. Маршут

3-й этап. Bétera – Sagunto, 145,1 км

Вуэльта Валенсии-2023. Маршут

4-й этап. Burriana - Alto de la Cueva Santa. 181,6 км

Вуэльта Валенсии-2023. Маршут

5-й этап. Paterna – Valencia. 93,2 км

Вуэльта Валенсии-2023. Маршут