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Вуэльта Валенсии-2023. Маршрут

Вуэльта Валенсии-2023: маршрут и участники

 

 

  Вуэльта Валенсии (Volta a la Comunitat Valenciana)-2023 открывает сезон многодневных гонок в Европе. Пятидневная велогонка категории 2. Pro пройдёт в 74-й раз. Главные герои гонки – горняки и универсалы, потому что на каждом этапе участников ждут подъёмы 2-й и 1-й категорий. Победитель прошлого года Александр Власов (Bora-hansgrohe) будет защищать титул.

 

 

Маршрут Вуэльты Валенсии-2023

 

 

  Из пяти этапов Вуэльты Валенсии-2023 нет ни одного равнинного – три среднегорных и два горных этапа. Два горных этапа – 2-й и 4-й королевский горный, станут решающими в борьбе за генеральную классификацию.

 

1-й этап – после равнинного начала на финальных 70 км гонщиков ждут два подъёма 2-й категории – 4,5 км с 4,1% и 8,5 км с 4,3% градиентом, а также  подъём без категории на последних 10 км, который может стать трамплином для атак.

 

2-й этап – включает шесть подъёмов с общим набором высоты почти 3500 м. Самые тяжёлые подъёмы – на первой половине гонки. После прохождения трёх подъёмов 2-й и подъёма 3-й категории участники пройдут долгий спуск, а затем после подъёма 3-йкатегории их ждёт сложный финал – за 40 км дорога пойдёт вверх, после преодоления подъёма 1-й категории Cumbre del Sol – 3 км с 9%, подъём не закончится. Финальная часть – 3 км с 7%.

 

3-й этап – среднегорный, с равнинными первыми 25 километрами после старта. После некатегорийного подъёма и долгого спуска на финальных 60 километрах придётся преодолеть два подъёма – 2- й категории Alto de L’Oronet  - 4,2 км с 4,4%, затем гонщики продолжат подниматься к перевалу Гарби, но не доедут до вершины. а вернутся вниз и начнут подниматься к вершине Port del Garbi с другой стороны – 9 км с 5,1%. Вершину пройдут за 25 км до финиша, после чего до самого финиша будет долгий спуск с небольшим торчком за 5 км до финала.

 

4-й этап – королевский горный, с общим набором высоты 3600 м и финишным подъёмом 7,4 км с 4,7%.

Дорога пойдёт вверх с самого старта, через два подъёма 3-й категории к подъёму 2-й категории Torralba del Minar – 13,1 км с 3,7%, первые 5 км из которого – со средним градиентом 6%, а после небольшого выполаживания градиент подскочит до 7%. После долгого спуска за 81 км до финиша начнётся подъём на Alto de Montmayor – 9,6 км с 4,8%, после прохождения вершины гонщики поднимутся ещё выше, к самой высокой точке гонки – на высоту почти 1000 м, откуда начнётся спуск, а затем финишный подъём к монастырю Куэва Санта (El Santuario de la Cueva Santa) – 7,4 км с 4,7%.

 

 5-й этап – коротий 93,2 километровый с финишем в Валенсии, прохождением двух подъёмов 1-й и 2-й категории и равнинным финалом. Гонщики снова штурмуют Alto de L’Oronet – 4,2 км с 4,4%, а затем перевал Гарби (Port del Garbí) – 9 км с 5,1%, которые уже проходили на 3-м этапе. Разница лишь в том, что теперь вершину Гарби проедут за 45 км до финиша, после чего гонщиков ждёт 20-км спуск и 20 км по равнине.

 

Участники и претенденты Вуэльты Валенсии-2023

 

Photo (c) Volta a la Comunitat Valenciana - VCV @VueltaCV

 

 

  Победитель прошлого года Александр Власов (Bora-hansgrohe) выйдет на старт под номером 1. Конкуренцию в борьбе за титул победителя Вуэльты Валенсии-2023 ему составят – призёр прошлого года Карлос Родригес и его товарищ по команде Тимен Аренсман (INEOS Grenadiers), а также Микель Ланда и Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Рафал Майка и Марк Солер (UAE Team Emirates), Кун Бауман и Томас Глоаг (Jumbo-Visma), Руй Кошта (Intermarché - Circus – Wanty), Давид де ла Крус и Луис Леон Санчес (Astana Qazaqstan), Эдди Данбар (Jayco AlUla) и другие.

 

От участия в Вуэльте Валенсии из-за тендинита отказался Хуан Аюсо (UAE Team Emirates).

 

 

Этапы Вуэльты Валенсии-2023

Вуэльта Валенсии-2023. Маршут

 

 

1-й этап. Orihuela – Altea, 189,4 км

Вуэльта Валенсии-2023. МаршутВуэльта Валенсии-2023. Маршут

 

2-й этап. Novelda - Alto de Pinos, 178,2 км

Вуэльта Валенсии-2023. МаршутВуэльта Валенсии-2023. Маршут

 

3-й этап. Bétera – Sagunto, 145,1 км

Вуэльта Валенсии-2023. МаршутВуэльта Валенсии-2023. Маршут

 

4-й этап. Burriana - Alto de la Cueva Santa. 181,6 км

Вуэльта Валенсии-2023. МаршутВуэльта Валенсии-2023. Маршут

 

5-й этап. Paterna – Valencia. 93,2 км

Вуэльта Валенсии-2023. МаршутВуэльта Валенсии-2023. Маршут

 

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Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2023 Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro маршрут Вуэльты Валенсии

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  1. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 19:50 | Регистрация: 4.05.2017

    Саня, с началом сезона! С Богом!

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Генерал решится на 5 этапе,последние 5 км. более 10%. С возможностью победы ранее известного гонщика.

  • patar
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    patar-Фото
    Прежде чем ставить Кэвендиша главным спринтером на тур. хотелось бы посмотреть на его форму/результаты в этом году. У астаны всегда есть Луценко, которого они очень хотят (хотели?) на генерал. Да и Бол не ноунейм какой-то и имеет этапы гранд-туров в активе. Я бы не стал гарантировать марку лидерство на туре, скорее поставил бы, что нет.
  • Astanaforever
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: velodoctor
    Норвежец непростой парень, возможно до уровня Хагена или Кристоффа через год-два дорастёт. 
    Бол парень тоже не промах, Астана отличного спринтера подписала. 
    Так получается что у Астаны Бол лучшее подписание за этот сезон. И Сырица парень тоже не пальцем деланный. Такой же махина 190 см как и Бол 194 см Вот они вдвоем и Федоров в придачу 193 см,будут таранить финиш на туре Кэву. И ещё маленький Гидич есть. Короче Астана стала чисто спринтерская команда. Вот уж чудеса творятся.. Никто и предсказать не мог это ещё год назад.
  • Андрей А
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 1 (2)
    Андрей А-Фото
    стали кушать хорошо, как квики в прежние годы
  • velodoctor
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Норвежец непростой парень, возможно до уровня Хагена или Кристоффа через год-два дорастёт. 

    Бол парень тоже не промах, Астана отличного спринтера подписала. 

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2023. Этап 1 (2)
    Astanaforever-Фото
    Эти циркачи уже каждый день победы клепают как квики в прежние годы.
  • дрокер
    Вуэльта Валенсии-2023. Маршрут (1)
    дрокер-Фото

    Саня, с началом сезона! С Богом!

  • Earl57
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    Earl57-Фото
    Бол еще и второй в генерале. Завтрашний этап решающий в генерале. Там сам финиш под уклон, но за 9 км до него подъем 3 км со средним градиентом 12%.
  • patar
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    patar-Фото
    Может лучше будет, хороший у кэва финишер?
  • Esperus2006
    Тур Саудовской Аравии-2023. Эт ... (8)
    Esperus2006-Фото
    Хороший у Кэва развозящий, второй раз в тройке, давно у Астаны поезда не было, интересно, смогут ли построить

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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