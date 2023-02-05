Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул о дуэли на чемпионате мира по велокроссу-2023

Соперники с детства, Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт 5 февраля в нидерландском Хоогерхейде (Hoogerheide) в восьмой раз в профессиональной карьере и в 11-й раз, если считать с юниоров, будут бороться за победу на чемпионате мира по велокроссу (UCI Cyclocross World Championships). Действующий чемпион в велокроссе Том Пидкок (INEOS Grenadiers) не будет защищать титул, а значит, с большой долей вероятности, радужную майку разыграют в дуэли два фаворита.

Пока счёт побед в чемпионатах мира по велокроссу в пользу 28-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пула. В профессионалах он выигрывал титул четырежды – в 2015, 2019, 2020 и 2021 годах. Ваут ван Арт трижды становился чемпионом мира по велокроссу – в 2016, 2017 и 2018 годах.

За неделю до чемпионата мира соперники решили не устраивать дуэли. Ваут ван Арт одержал очередную, девятую победу на велокроссее Flandriencross – Hamm, а Матье ван дер Пул на следующий день выиграл этап Кубка мира в Безансоне.

Как сообщают Cyclingnews, трассу в Хоогерхейде помогал проектировать уроженец этого города, отец Матье ван дер Пула - Адри, уменьшив количество поворотов на 180 градусов.

Трасса чемпионата мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде

Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт о своих шансах на чемпионате мира по велокроссу-2023

Матье ван дер Пул проехал 14 велокроссовых гонок и одержал 6 побед.

Матье ван дер Пул: «Мои шансы на чемпионате 50/50, у Ваута в этом сезоне больше побед. Надеюсь, смогу побороться. Мы почти равны. На чемпионате мира хочу проехать свой лучший кросс сезона. Как пройдёт чемпионат мира, сильно зависит от погоды. Своей формой я доволен, а теперь постараюсь как следует отдохнуть, потом провести короткие тренировки. Надеюсь, на старте в Хоогерхейде буду на пике формы».

Ваут ван Арт, выигравший 9 гонок из 13, на вопрос, как бы он оценил свой сезон, ответил:

«10 из 10 не бывает. Всегда можно что-то сделать лучше. Идеала не существует. В смысле результатов я бы поставил себе 9,5 из 10. Я выиграл больше, чем рассчитывал. Ожидаю, что на чемпионате будет множество зрителей. Надеюсь почувствовать поддержку болельщиков. Мне не важно, кто проектировал трассу. В принципе, мне не нужна эта майка чемпиона, но я очень целеустремлённый, очень хочу снова её надеть. Давно её у меня не было. Буду нервничать, но это необходимая составляющая».

Легенда бельгийского велокросса Свен Нис (Sven Nys) в интервью Cycling Weekly посетовал, что велокросс не должен сводиться к борьбе двух или трёх гонщиков:

«Если мы хотим вовлекать в наш спорт всех гонщиков, тогда надо больше думать о других и меньше о Вауте ван Арте, Матье ван дер Пуле и Томе Пидкоке. Это важно, велокросс не может существовать только с тремя гонщиками. Мы не можем сравнивать велокросс с шоссе. Большинство гонщиков едут в Бенидором или такие места как Дублин, тратя свои личные средства. Если у них нет шансов получить денежное вознаграждение, то они поедут выступать на гонки в Бельгию, потому что это дешевле.

Думаю, нам необходимо переговорить со всеми вовлечёнными в велокросс – с организаторами, UCI, спортсменами, командами, создать сбалансированный бюджет, чтобы приносить деньги не только самым крупным гонщикам, но и другим, чтобы они смогли компенсировать транспортные расходы.

Самые известные гонщики едут только 10 – 15 гонок за сезон. А нам надо думать не только об этих трёх гонщиках, потому что у нас в сезоне велокросса до 40 гонок. Если мы думаем только о гонках с участием Ваута, Матье, Тома Пидкока, то что делать с другими гонщиками? Кубок мира стартует в октябре, надо принимать во внимание и тех, кто начинает эти гонки, в то время как «биги» присоединяются в декабре».

В то же время чемпион Великобритании по велокроссу Кэмерон Мейсон (Cameron Mason) сказал в интервью Cycling Weekly, что знаменитое трио привлекает массу болельщиков, увеличивая прибыль организаторов:

«Не секрет, что когда гонку едут Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул и Том Пидкок, зрителей гораздо больше. Со стороны финансов это плюс 100%. Я ехал гонку, когда этих ребят не было, и думаю, что разница была очень заметна».