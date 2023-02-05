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Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт о своих шансах на чемпионате мира по велокроссу-2023

Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул о дуэли на чемпионате мира по велокроссу-2023

 

 

  Соперники с детства, Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт 5 февраля в нидерландском Хоогерхейде (Hoogerheide) в восьмой раз в профессиональной карьере и в 11-й раз, если считать с юниоров, будут бороться за победу  на чемпионате мира по велокроссу (UCI Cyclocross World Championships). Действующий чемпион в велокроссе Том Пидкок (INEOS Grenadiers) не будет защищать титул, а значит, с большой долей вероятности, радужную майку разыграют в дуэли два фаворита.

 

 

  Пока счёт побед в чемпионатах мира по велокроссу в пользу 28-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пула. В профессионалах он выигрывал титул четырежды – в 2015, 2019, 2020 и 2021 годах. Ваут ван Арт трижды становился чемпионом мира по велокроссу – в 2016, 2017 и  2018 годах.

 

  За неделю до чемпионата мира соперники решили не устраивать дуэли. Ваут ван Арт одержал очередную, девятую победу на велокроссее Flandriencross – Hamm, а Матье ван дер Пул на следующий день выиграл этап Кубка мира в Безансоне.

 

  Как сообщают Cyclingnews, трассу в Хоогерхейде помогал проектировать уроженец этого города, отец Матье ван дер Пула - Адри, уменьшив количество поворотов на 180 градусов.  

 

Трасса чемпионата мира по велокроссу-2023 в Хоогерхейде

 

Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт о своих шансах на чемпионате мира по велокроссу-2023Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт о своих шансах на чемпионате мира по велокроссу-2023

 

 

Матье ван дер Пул проехал 14 велокроссовых гонок и одержал 6 побед.

 

  Матье ван дер Пул: «Мои шансы на чемпионате 50/50, у Ваута в этом сезоне больше побед. Надеюсь, смогу побороться. Мы почти равны. На чемпионате мира хочу проехать свой лучший кросс сезона. Как пройдёт чемпионат мира, сильно зависит от погоды. Своей формой я доволен, а теперь постараюсь как следует отдохнуть, потом провести короткие тренировки. Надеюсь, на старте в Хоогерхейде буду на пике формы».

 

  Ваут ван Арт, выигравший 9 гонок из 13, на вопрос, как бы он оценил свой сезон, ответил:

 

  «10 из 10 не бывает. Всегда можно что-то сделать лучше. Идеала не существует. В смысле результатов я бы поставил себе 9,5 из 10. Я выиграл больше, чем рассчитывал. Ожидаю, что на чемпионате будет множество зрителей. Надеюсь почувствовать поддержку болельщиков. Мне не важно, кто проектировал трассу. В принципе, мне не нужна эта майка чемпиона, но я очень целеустремлённый, очень хочу снова её надеть. Давно её у меня не было. Буду нервничать, но это необходимая составляющая».

 

  Легенда бельгийского велокросса Свен Нис (Sven Nys) в интервью Cycling Weekly посетовал, что велокросс не должен сводиться к борьбе двух или трёх гонщиков:

 

  «Если мы хотим вовлекать в наш спорт всех гонщиков, тогда надо больше думать о других и меньше о Вауте ван Арте, Матье ван дер Пуле и Томе Пидкоке. Это важно, велокросс не может существовать только с тремя гонщиками. Мы не можем сравнивать велокросс с шоссе. Большинство гонщиков едут в Бенидором или такие места как Дублин, тратя свои личные средства. Если у них нет шансов получить денежное вознаграждение, то они поедут выступать на гонки в Бельгию, потому что это дешевле.

 

  Думаю, нам необходимо переговорить со всеми вовлечёнными в велокросс – с организаторами, UCI, спортсменами, командами, создать сбалансированный бюджет, чтобы приносить деньги не только самым крупным гонщикам, но и другим, чтобы они смогли компенсировать транспортные расходы.

 

  Самые известные гонщики едут только 10 – 15 гонок за сезон. А нам надо думать не только об этих трёх гонщиках, потому что у нас в сезоне велокросса до 40 гонок. Если мы думаем только о гонках с участием Ваута, Матье, Тома Пидкока, то что делать с другими гонщиками? Кубок мира стартует в октябре, надо принимать во внимание и тех, кто начинает эти гонки, в то время как «биги» присоединяются в декабре».

 

  В то же время чемпион Великобритании по велокроссу Кэмерон Мейсон (Cameron Mason) сказал в интервью Cycling Weekly, что знаменитое трио привлекает массу болельщиков, увеличивая прибыль организаторов:

 

  «Не секрет, что когда гонку едут Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул и Том Пидкок, зрителей гораздо больше. Со стороны финансов это плюс 100%. Я ехал гонку, когда этих ребят не было, и  думаю, что разница была очень заметна».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс чемпионат мира по велокроссу

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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