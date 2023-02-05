Симоне Консонни выигрывает 5-й этап, Рубен Геррейро – генеральную классификацию Тура Саудовской Аравии-2023

Рубен Геррейро — победитель Тура Саудовской Аравии-2023

Олимпийский чемпион в командной гонке преследования на треке, 28-летний итальянский велогонщик команды Cofidis Симоне Консонни одержал победу на финальном, 5-м этапе Тура Саудовской Аравии-2023.

В генеральной классификации перестановок не произошло – португальский велогонщик команды Movistar Рубен Геррейро, надевший майку лидера после победы на королевском этапе, удержал первое место в генеральной классификации, благополучно финишировав в пелотоне. Давиде Формоло (UAE Team Emirates) и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) поднялись на вторую и третью ступени итогового подиума Тура Саудовской Аравии-2023.

Photo © Saudi Tour / Pauline Ballet © Saudi Tour /Charly Lopez

5-й этап финишировал в небольшой тягун, начавшийся за 300 м до финиша. Дилан Груневеген (Jayco-AlUla) открывший спринт, не смог противостоять спурту Симоне Консонни, который сравнил финальный километр с командной гонкой преследования на треке. 29-летний итальянский гонщик команды Bingoal WB Маттео Малучелли и 29-летний немецкий велогонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Акерман также опередили Дилана Груневегена, заняв 2-е и 3-е места на финальном этапе.

Симоне Консонни (Cofidis): «Если честно, этап был очень тяжёлым! Последний километр ехали, будто в командной гонке преследования на треке. Я сказал себе, что должен выложиться до самого конца, чтобы потом ни о чём не жалеть. Мы знали о финальном повороте, поэтому старались занять хорошую позицию, чтобы был шанс удержаться до финиша.

Мы приехали сюда с сильным составом и завершили эту потрясающую неделю победой. Я очень счастлив. Мне тяжело опередить таких ребят как Груневеген или Милан, но сегодня я счастлив. В прошлом сезоне я впервые мог финишировать на свой результат, сейчас доказал, что могу побеждать. Эта победа нужна мне и всей команде. Мы очень хорошо начали сезон, хотим продолжать в том же духе!»

Рубен Геррейро (Movistar): «Я так счастлив. Эта победа не только моя, она принадлежит всей команде, ребятам, которые потрясающе работали всю неделю – вся команда, от гонщиков до персонала.

Сегодня мы смогли финишировать без сложностей. Если честно, этап получился даже в какой-то степени лёгким, ветер дал нам возможность расслабиться, гравийную дорогу проехали аккуратно, атаки впереди были больше ради развлечения, чем реальной борьбой за общий зачёт. Когда начался финальный километр, который я ехал в майке лидера, эмоции стали захлёстывать. Хотя этот километр оказался не таким простым, потому что были технически сложные и коварные отрезки. Я старался держаться впереди, в пределах топ-10, надеялся помочь Максу. Но там было слишком много команд с сильными спринтерами. Остаётся радоваться, что финишировал благополучно, на колесе, с одним временем с лидерами. Такое завершение гонки было главной задачей.

В современном велоспорте сейчас очень трудно выигрывать, будь то однодневная гонка или общий зачёт, тем более выиграть первую гонку сезона. Благодарю команду Movistar за поддержку – первая год в команде, первая гонка, первая победа. Не могу жаловаться! А также благодарю семью, которая во всём мне помогала. Чувство, что оставил позади травмы и трудности, стал сильнее, чем когда-либо, и физически, и морально. Надеюсь только, что это восхождение продолжится!»