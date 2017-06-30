Тур Саудовской Аравии-2022. Превью

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

Второй выпуск Тура Саудовской Аравии (Saudi Tour), велогонки категории 2.1., пройдёт с 1 по 5 февраля 2022 года.В 2021 году гонка не состоялась из-за ковида, а победителем первого выпуска 2020 года был велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус (Phil Bauhaus).

В этом году на старт Тура Саудовской Аравии-2022 выйдут 8 команд Мирового тура - Bahrain Victorious, Bora – Hansgrohe, Cofidis, Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Team BikeExchange – Jayco, Team DSM, UAE Team Emirates, 5 проконтинентальных команд – Alpecin-Fenix, B&B Hotels-KTM, Arkea-Samsic, TotalEnergies, Uno-X Pro Cycling Team, а также команды, занимающие верхние строчки рейтинга UCI Asia Tour - Kuwait Pro Cycling, Terengganu Polygon.

Среди претендентов Калеб Юэн (Lotto Soudal), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Дилан Груневеген (BikeExchange – Jayco), Альберто Дайнезе (DSM), Давиде Чимолаи (Cofidis), Никколо Бонифацио (TotalEnergies), Якуб Маречко (Alpecin-Fenix), Давиде Баллерини (Qick Step-Alpha Vinyl) и другие.

На этапах с финишем в подъём поборются Руй Кошта (UAE Team Emirates), Леннард Кемна и Маттео Фаббро (Bora-Hansgrohe), Андреа Баджиоли (Quick Step-Alpha Vinyl), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Виктор Де Ла Парте (TotalEnergies).

Стартовый состав Тура Саудовской Аравии-2022

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

Маршрут Тура Саудовской Аравии-2022

Маршрут Тура Саудовской Аравии-2022 более сложный, чем в 2020 году, проложен в северо-западной части страны, где находится провинция Аль-Ула. Правительство Саудовской Аравии открыло доступ в Аль-Ула только с конца октября 2020 года в рамках программы по развитию туризма.

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В провинции Аль-Ула находится древний город Хегра, вырубленный в скалах во времена Набатейского царства, который стал первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Расцвет Хегры пришёлся на начало 2 века до н.э. и длился около четырёх столетий, пока территорию не захватили римляне, которые не пользовались караванными путями, а предпочитали перевозить товары морем. В Хегре находится 111 высеченных в камне гробниц, которые сохранились лучше, чем подобные сооружения в Петре (Иордания), а также башни, стены, храмы и гидротехнические сооружения. Постройки украшены статуями и рельефами.

Из пяти этапов три – 1-й, 3-й и 5-й спринтерские. 2-й и 4-й – этапы, решающие для генеральной классификации, обещающие борьбу на финишах в гору.

1-й этап, самый протяжённый на Туре Саудовской Аравии-2022, включает прохождение 7,5 километрового сектора гравийной дороги 8-метровой ширины.

На 2-м этапе за 2,2 км до финиша начнётся 1,7 км подъём со средним градиентом 9%.

Кульминация Тура Саудовской Аравии – финал 4-го этапа с финишем на смотровой площадке Харрат-эль-Увайрид (Harrat Uwayrid) – это 4-километровый подъём, с отрезком 2,7 км со средним градиентом 12% и максимальным 22%, который организаторы сравнили с подъёмом Англиру.

Этапы Тура Саудовской Аравии-2022:

Этап 1: Winter Park - Winter Park, 198 км

Этап 2: Taibah University - Abu Rakha, 163.9 км

Этап 3: Tayma Hadaj Well - AlUla Old Town, 181.2 км

Этап 4: Winter Park - Skyviews of Harrat Uwayrid, 149.3 км

Этап 5: AlUla Old Town - AlUla Old Town, 138.9 км