VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Саудовской Аравии-2022. Превью

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

Тур Саудовской Аравии-2022. Превью

 

 

  Второй выпуск Тура Саудовской Аравии (Saudi Tour), велогонки категории 2.1., пройдёт с 1 по 5 февраля 2022 года.В 2021 году гонка не состоялась из-за ковида, а победителем первого выпуска 2020 года был велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус (Phil Bauhaus).

 

  В этом году на старт Тура Саудовской Аравии-2022 выйдут 8 команд Мирового тура - Bahrain Victorious, Bora – Hansgrohe, Cofidis, Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl Team, Team BikeExchange – Jayco, Team DSM, UAE Team Emirates, 5 проконтинентальных команд – Alpecin-Fenix, B&B Hotels-KTM, Arkea-Samsic, TotalEnergies, Uno-X Pro Cycling Team, а также  команды, занимающие верхние строчки рейтинга UCI Asia Tour - Kuwait Pro Cycling, Terengganu Polygon.

 

  Среди претендентов Калеб Юэн (Lotto Soudal), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Дилан Груневеген (BikeExchange – Jayco), Альберто Дайнезе (DSM), Давиде Чимолаи (Cofidis), Никколо Бонифацио (TotalEnergies), Якуб Маречко (Alpecin-Fenix), Давиде Баллерини (Qick Step-Alpha Vinyl) и другие.

  На этапах с финишем в подъём поборются Руй Кошта (UAE Team Emirates), Леннард Кемна и Маттео Фаббро (Bora-Hansgrohe), Андреа Баджиоли (Quick Step-Alpha Vinyl), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Виктор Де Ла Парте (TotalEnergies).

 

Тур Саудовской Аравии-2022. Превью

 

Стартовый состав Тура Саудовской Аравии-2022

 

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участникиТур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

 

 

Маршрут Тура Саудовской Аравии-2022

 

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

 

  Маршрут Тура Саудовской Аравии-2022 более сложный, чем в 2020 году, проложен в северо-западной части страны, где находится провинция Аль-Ула. Правительство Саудовской Аравии открыло доступ в Аль-Ула только с конца октября 2020 года в рамках программы по развитию туризма.

 

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

 

Photo © @thesauditour

 

  В провинции Аль-Ула находится древний город Хегра, вырубленный в скалах во времена Набатейского царства, который стал первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Расцвет Хегры пришёлся на начало 2 века до н.э. и длился около четырёх столетий, пока территорию не захватили римляне, которые не пользовались караванными путями, а предпочитали перевозить товары морем.  В Хегре находится 111 высеченных в камне гробниц, которые сохранились лучше, чем подобные сооружения в Петре (Иордания), а также башни, стены, храмы и гидротехнические сооружения. Постройки украшены статуями и рельефами.

 

  Из пяти этапов три – 1-й, 3-й и 5-й спринтерские. 2-й и 4-й – этапы, решающие для генеральной классификации, обещающие борьбу на финишах в гору.

  1-й этап, самый протяжённый на Туре Саудовской Аравии-2022, включает прохождение 7,5 километрового сектора гравийной дороги 8-метровой ширины.

  На 2-м этапе за 2,2 км до финиша начнётся 1,7 км подъём со средним градиентом 9%. 

  Кульминация Тура Саудовской Аравии – финал 4-го этапа с финишем на смотровой площадке Харрат-эль-Увайрид  (Harrat Uwayrid) – это 4-километровый подъём, с отрезком 2,7 км со средним градиентом 12% и максимальным 22%, который организаторы сравнили с подъёмом Англиру.

 

Этапы Тура Саудовской Аравии-2022:

 

Этап 1: Winter Park - Winter Park, 198 км

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

Этап 2: Taibah University - Abu Rakha, 163.9 км

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

Этап 3: Tayma Hadaj Well - AlUla Old Town, 181.2 км

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

Этап 4: Winter Park - Skyviews of Harrat Uwayrid, 149.3 км

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

Этап 5: AlUla Old Town - AlUla Old Town, 138.9 км

Тур Саудовской Аравии-2022. Маршрут и участники

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Саудовской Аравии Saudi Tour велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 20.05.2021

    А на следующий день стартует Вуэлта Валенсии.Официальный сайт Астаны опубликовала состав на гонку: Боаро,Феллини,В.и А.Нибали,Круз ,Рябушенко и Зейтц. С началом СЕЗОНА ГОСПОДА!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Если все пойдет по плану то Фрум должен брать этот тур . За вторые и третьи места поборятся Брэдли Виггинс , Энди Шлек с Альберто Контадором . ))))

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

1 - 5 февраля 2022

Saudi Tour

2 - 6 февраля 2022

Etoile de Besseges

2 - 6 февраля 2022

Volta a la Comunitat Valenciana

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Саудовской Аравии-2022. Пр ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Если все пойдет по плану то Фрум должен брать этот тур . За вторые и третьи места поборятся Брэдли Виггинс , Энди Шлек с Альберто Контадором . ))))
  • nightbuster33
    Тур Саудовской Аравии-2022. Пр ... (2)
    nightbuster33-Фото

    А на следующий день стартует Вуэлта Валенсии.Официальный сайт Астаны опубликовала состав на гонку: Боаро,Феллини,В.и А.Нибали,Круз ,Рябушенко и Зейтц. С началом СЕЗОНА ГОСПОДА!

  • EL-Fenomeno
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    У Пидкока победы на ЧМ по велокроссу во всех трех категориях - юниор, андер, элита. До него полный комплект был только у двоих - Ларса Боома и бельгийца Нильса Альберта. У МВДП юниор + элита, у Ван Арта андер + элита.
    Во всех категориях и дисциплинах вообще это шестая радужная майка у Пидкока. В августе хочет взять седьмую.

    В подтверждение ваших слов good https://twitter.com/UCI_CX/status/1488060733380341760

    Цитата: Серафим
    По мне, так лучше бы вообще не проводили этот чемпионат мира. Какая-то пародия на велокросс. Начиная с непонятной смешанной эстафеты, где были заявлены 5 (не 50, а 5) стран. Даже Нидерландов не было. Девицы из сборной Италии даже не знали, с какой стороны подниматься на подиум. Они до этого даже на подиум водокачки не поднимались, что ли? Но зато теперь почетное звание чемпионов мира.
    Трасса и профиль гонок подходила чему угодно, но менее всего велокроссу. Тем более для ЧМ стараются подготовить максимално сложные условия. Здесь же скорее круг для начинающих МТБшников, да и то, там наверно сложнее. Тут многие шоссейные гонщики смогли бы показать класс. Сухая утоптанная дорога с пожухлой травкой. Брусчатка Париж-Рубе потруднее будет.

    Насколько я видел по некоторых зарубежных источниках пишут, что эта самая смешанная эстафета каг бэ не официально, значит и итальянских "победительниц" тоже налдо считать каг бэ unofficial.

    А что касается трассы и маршрута, то в 2023 году ЧМ по велокроссу будет в Нидерландах, а значит гразь, болото и холод гарантиированны всем участникам на 99%

  • MVDP
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (11)
    MVDP-Фото

    Цитата: Серафим
     Трасса и профиль гонок подходила чему угодно, но менее всего велокроссу.

    Трассы всякие нужны, трассы всякие важны. В позапрошлом году по грязи покатались, в прошлом - по песку, в этом можно и по пожухлой травке. Как по мне, довольно захватывающая скоростная трасса; всё лучше, чем барахтанье в грязи по колено или в снегу.

    Цитата: Серафим
    Тут многие шоссейные гонщики смогли бы показать класс.

    Вот шоссейный гонщик класс и показал.

  • Earl57
    Том Пидкок – чемпион мира по в ... (2)
    Earl57-Фото

    Инеос к чемпионату мира приурочили видео как Пинарелло делали кроссовый велосипед специально для Пидкока.

    https://www.youtube.com/watch?v=kbRT2Czd5Is

  • SportSpirit
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (11)
    SportSpirit-Фото
    Согласна. Как срез жизни - даже в спорте многое упрощается, размывается, обесценивается. Понаблюдаем за Олимпиадой.

    Удивительно, как шоссейный велоспорт продолжает сохранять свою брутальность и спортивную запредельность.
  • SportSpirit
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (11)
    SportSpirit-Фото
    И даже Брэдли не ехал следом на мотоцикле)
  • Виктор Сироткин
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    Командная гонка на этом чемпионате - это тестовое мероприятие, за него не присуждали титул Чемпиона мира. Поэтому никто не участвовал.
  • Karmatron
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (11)
    Karmatron-Фото

    Действительно, что за победа такая, если не было реальных соперников - Фрума, Кинтаны и (прости, Джи) Томаса...

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (11)
    motte-Фото

    Что за понты без ванов????

    Пфффф... дёшево как то.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

31 января

Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

1 февраля

Edward Planckaert (Alpecin-Fenix)

Nicolas Prodhomme (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)