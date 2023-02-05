Сёрен Вереншольд — победитель 3 этапа Тура Саудовской Аравии-2023

Первая профессиональная победа Сёрена Вереншольда

22-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Pro Cycling Сёрен Вереншольд (Sören Waerenskjold) одержал первую профессиональную победу, выиграв 3-й этап Тура Саудовской Аравии-2023.

Photo © Saudi Tour /Charly Lopez

На этапе, где гонщики все 159 км боролись со встречным и боковыми ветрами, решающим стал финальный двухкилометровый подъём, который отсеял чистых спринтеров от претендентов на победу. Атаки Паскаля Акермана (UAE Team Emirates), Зденека Штыбара (Jayco-AlUla), а затем Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), пытавшихся по одиночке уехать от пелотона, не увенчались успехом. Группа из 30 гонщиков добрала беглецов и разыграла спринт. Сёрен Вереншольд, который является действующим чемпионом мира в разделке среди андеров, опередил уже праздновавшего победу на 2-м этапе Джонатана Милана (Bahrain Victorious) и нидерландского гонщика команды Astana Qazaqstan Кейса Бола, который второй этап подряд занял 3-е место. 22-летний Джонатан Милан перехватил майку лидера гонки у Дилана Груневегена (Jayco AlUla), а Кейс Бол поднялся на вторую строчку в генеральной классификации.

hoto © Saudi Tour /Pauline Ballet/Photo © Saudi Tour /Charly Lopez

Сёрен Вереншольд (Uno-X): «Когда ребята мощно начали подъём, я не смог усидеть. Поэтому немного посёрфил в пелотоне, чтобы поберечь себя для спринта. Мы всё сделали идеально. Сегодня поехали по правой стороне, и, наконец, ветер был слева, так что мы поймали его чуть меньше, чем вчера, когда в конце он нам всё испортил. Мы выучили урок, сегодня всё получилось. Я ждал эту победу. Мы хорошо выступали в андерах, но пока не удавалось взять победу в профессионалах. Это фантастика».

Джонатан Милан (Bahrain Victorious): «Этап снова был довольно трудным из-за ветров. Мы планировали, что на последнем подъёме поедет Санти, а я просто буду держаться за ним и поберегу силы на случай общего спринта. Я спринтовал за 200 метров, но Сёрен был быстрее, поздравляю его. Я счастлив, что у меня майка лидера, но завтра ключевой этап для нашего генеральщика Сантьяго, мы будем помогать ему».

Энрико Пойтшке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Команда отработала, как планировали. Мы позволили уехать маленькому отрыву, чтобы не пришлось много работать в голове пелотона, но когда отрыв набрал большое преимущество, мы подключили Райнера (Кепплингера/ Rainer Kepplinger) помогать догонять отрыв.

В финале мы начали продавливать перед подъёмом, у Сантьяго была задача отвечать на атаки, что он и сделал. Джонни старался пройти подъём с лидерами, и у него это отлично получилось. Когда все собрались, разыграли спринт. Джонни открыл его слишком рано, потому что там был встречный ветер, так что в этом была его небольшая ошибка. В целом мы хорошо проехали этап, команда слаженно работала, теперь у нас майка лидера и ещё одно второе место. Завтра этап с трудным подъёмом, постараемся выиграть его с Сантьяго».

Кейс Бол (Astana Qazaqstan): «Еще несколько недель назад, когда я изучал профиль гонки, я отметил финал этого этапа, он мне понравился. Он выглядел или как хороший шанс для меня, или как что-то слишком сложное для гонщика вроде меня. На вершине подъема перед заключительным километром я был на пределе, но я знал, что если продержусь еще секунд десять, то смогу найти хорошую позицию для последующего спринта. Так и получилось.

Товарищи по команде отлично вывезли меня вперед у подножия подъема, ну а затем у меня все еще оставались силы, чтобы пережить это короткое восхождение. Затем, к сожалению, я рано вышел под встречный ветер во время спринта. В итоге, еще одно призовое место, но это еще один хороший результаты для команды».