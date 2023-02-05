Рубен Геррейро — победитель королевского этапа Тура Саудовской Аравии-2023

Рубен Геррейро возглавил генеральную классификацию Тура Саудовской Аравии-2023 после победы на 4-м этапе

Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) одержал победу на королевском, 4-м этапе, Тура Саудовской Аравии-2023 и возглавил генеральную классификацию. Это четвёртая победа в карьере 28-летнего португальского велогонщика команды Movistar.

Этап завершался в подъём, где решающим был сектор 2,9 км со средним градиентом 12% с вершиной за 10 км до финиша. На крутом отрезке несколько раз атаковал Давиде Формоло (UAE Team Emirates), за которым поехали Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious) и Феликс Гросшартнер (UAE Team Emirates), а затем переложился Рубен Геррейро. Дуэт Формоло и Гроссшартнера не сумел сбросить соперников.

Рубен Геррейро взял 3 бонусных секунды на вершине подъёма, а в финале выиграл спринт, опередив Давиде Формоло и Сантьяго Буйтраго. Португальский гонщик надел майку лидера благодаря 8 секундам преимущества над Давиде Формоло. Сантьяго Буйтраго, призёр Тура Саудовской Аравии прошлого года, поднялся в тройку сильнейших общего зачёта.

Photo © Saudi Tour /Pauline Ballet/Photo © Saudi Tour /Charly Lopez

Рубен Геррейро (Movistar): «Финиш был запредельно тяжёлым, как и весь этап. Мы отлично знали этот подъём, потому что проехали его в первую же тренировку. Было непонятно, как пойдёт нога после трёх преимущественно равнинных этапов, поэтому немного нервничали. Мои товарищи по команде были невероятны.

Спортивный директор Ивон Ледануа, весь персонал, соньёры, механики, я очень всем им благодарен. Эта победа для них, а также для моей семьи. Очень благодарен Эусебио Унсуэ, что дали мне шанс стать частью этой команды, в которой отношения как в семье. С первого дня я почувствовал, что сделал правильный выбор, очень рад посвятить победу команде.

Для меня весь Тур Саудовской Аравии стал ожиданием, и при таких ветрах ожиданием очень нервным. Или давали полный газ, или едва ехали. На таком ветре надо знать, как себя защищать, особенно сегодня, когда до подножия подъёма ехали три часа. Надо беречь ноги, а потом выбрать верный момент для атаки. Два гонщика команды UAE в таком спринте представляли опасность, Сантьяго тоже был опасным соперником. Он умеет сделать так, чтобы его лицо ничего не выражало. Он выпадал на подъёме, а потом спринтовал за бонусы и на финише. Мне надо было обыграть всех соперников. У меня хватило ноги, чтобы их обойти на финише. Когда пересекал финишную черту, не думал о майке лидера, только потом осознал. Остался один этап, мы будем защищать майку».

Давиде Формоло (UAE Team Emirates): «В финале был короткий и крутой подъём. Погода была хорошей, жарко, но не слишком, и не очень ветрено. Скорости на подъёме не хватило, поэтому старался продавливать, чтобы избавиться от соперников, но это велоспорт. Мы добились хорошего результата, хотя хотели выиграть. Завтра будем пробовать ещё раз».

Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious): «Хочу поблагодарить всю команду за отличную работу. Я хорошо чувствовал себя на подъёме и в спринте. Очень доволен майкой лучшего молодого гонщика и подиумом в общем зачёте. Завтра снова попробуем».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «На королевском этапе была серьёзная борьба, мы изо всех сил старались выиграть с Санти. Он отлично проехал, был лучшим в подъёме, старался выиграть 3 секунды на вершине, но Геррейро оказался сильнее. И на финише он всё делал правильно, не слишком тратил силы в отрыве, сконцентрировался на борьбе за этап. В итоге двое ребят оказались сильнее. Но он третий в общем зачёте. Он отдал все силы, как и вся команда, просто проиграл более сильным гонщикам. Мы должны это принять».