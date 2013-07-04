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ASO объявила о создании новой велогонки – «Тура Саудовской Аравии»

«Тур Саудовской Аравии» – новая велогонка от организаторов Тур де Франс

 

  Компания ASO, которая помимо Тур де Франс и Вуэльты Испании является организатором 20 известных велогонок, объявила о создании новой многодневной велогонки – «Тура Саудовской Аравии» (Saudi Tour), которая пройдёт с 4 по 8  февраля 2020 года. Маршруты пяти этапов будут проложены вокруг столицы Саудовской Аравии - города Эр-Рияд (Riyadh).

 

 

 

  «Тур Саудовской Аравии» войдёт в календарь гонок перед «Туром Омана» (7-11 февраля), ещё одной гонкой, которую проводит ASO. Третья гонка на Ближнем Востоке  - Тур Объединённых Арабских Эмиратов (23-29 февраля), проводящийся компанией RCS Sport, организатором Джиро д’Италия.

 

  Янн Ле Мённер (Yann Le Moenner), исполнительный директор ASO: «Мы участвуем в организации новой велогонки на Ближнем Востоке. Эта гонка отвечает потребностям велогонщиков в стартах в начале года.  Новая гонка интересна в плане организации и подойдёт разным категориям гонщиков. А зрители, которые будут следить за событиями велогонки, смогут открыть для себя новые ландшафты. Для нас организация этого спортивного события – возможность внести вклад в развитие велоспорта Королевства».

 

  Маршрут «Тура Саудовской Аравии» ещё не представлен, но ASO даёт намёк, что гонка подойдёт для подготовки к фламандским классикам: «На дорогах, открытых ветру, команде, которая хочет доминировать в гонке, важно справляться с боковыми ветрами. Гонщики, которым подходят фламандские классики, будут серьёзными соперниками во время «Тура Саудовской Аравии».

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Теги к статье: Тур Саудовской Аравии Saudi Tour ASO многодневная велогонка

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  1. paziz

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 10.02.2018

    Шейхи вкладывают, вот где деньги крутятся

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 23.05.2017

    Посмотрим на профиль, спринтерских этапов и так весьма много.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 17.05.2015

    Интересно, а как болельщикам попасть на гонку ? На гонки в АОЭ ,  Катар или особенно в Оман - нет  проблем, а вот визу  в Саудовскую Арвию можно оформить только рабочую, деловую , гостевую или паломническую, туристическую не выдают.  Женщинам - без сопровождении мужчин - вообще вьезд закрыт. Большая проблема - любая отметка о посещении Израиля. В 99% таких случаев в визе отказывают. Как тогда быть  с участием Israel Cycling Academy ?.. Конечно, сейчас саудиты страну постепенно открывают, но могут случится непредвиденные казусы ...

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 4.07.2013

    бабло побеждает зло. 

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • VeloVelo
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    VeloVelo-Фото

    бабло побеждает зло. 

  • Адриен
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    Адриен-Фото

    Интересно, а как болельщикам попасть на гонку ? На гонки в АОЭ ,  Катар или особенно в Оман - нет  проблем, а вот визу  в Саудовскую Арвию можно оформить только рабочую, деловую , гостевую или паломническую, туристическую не выдают.  Женщинам - без сопровождении мужчин - вообще вьезд закрыт. Большая проблема - любая отметка о посещении Израиля. В 99% таких случаев в визе отказывают. Как тогда быть  с участием Israel Cycling Academy ?.. Конечно, сейчас саудиты страну постепенно открывают, но могут случится непредвиденные казусы ...

  • levonardo
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    levonardo-Фото
    Посмотрим на профиль, спринтерских этапов и так весьма много.
  • paziz
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    paziz-Фото
    Шейхи вкладывают, вот где деньги крутятся
  • Gonza Golanov
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    Хорошо хоть дали японцу выиграть. Всё-таки выставочный критериум, и какая атмосфера!
  • Gonza Golanov
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Gonza Golanov-Фото
    Я тоже надеюсь и жду Фруми-шоу, как когда-то ждал Конта-шоу.
  • Колёсник
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (20)
    Колёсник-Фото
    Да я и не говорю, что причина неудач - то падение, это просто временнАя точка, с которой покатились травмы, мононуклеозы и прочие хрени.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    упоротый :) (я в хорошем смысле!)

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    цифровой велоспорт то. к маю (если не раньше) ему будет ясно, реальный он претендент или только почётный

    будем надеятся, не додумаются "расширить и углубить" TUE

    а так, молодцом настрой. поломан, но не сломлен. во всяком случае - на словах.

  • Адриен
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Адриен-Фото

    " Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно ВЫЛЕЧИТЬ,  важно вернуть обществу полноценного человека, да ? ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО !"

     

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