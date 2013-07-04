ASO объявила о создании новой велогонки – «Тура Саудовской Аравии»

«Тур Саудовской Аравии» – новая велогонка от организаторов Тур де Франс

Компания ASO, которая помимо Тур де Франс и Вуэльты Испании является организатором 20 известных велогонок, объявила о создании новой многодневной велогонки – «Тура Саудовской Аравии» (Saudi Tour), которая пройдёт с 4 по 8 февраля 2020 года. Маршруты пяти этапов будут проложены вокруг столицы Саудовской Аравии - города Эр-Рияд (Riyadh).

«Тур Саудовской Аравии» войдёт в календарь гонок перед «Туром Омана» (7-11 февраля), ещё одной гонкой, которую проводит ASO. Третья гонка на Ближнем Востоке - Тур Объединённых Арабских Эмиратов (23-29 февраля), проводящийся компанией RCS Sport, организатором Джиро д’Италия.

Янн Ле Мённер (Yann Le Moenner), исполнительный директор ASO: «Мы участвуем в организации новой велогонки на Ближнем Востоке. Эта гонка отвечает потребностям велогонщиков в стартах в начале года. Новая гонка интересна в плане организации и подойдёт разным категориям гонщиков. А зрители, которые будут следить за событиями велогонки, смогут открыть для себя новые ландшафты. Для нас организация этого спортивного события – возможность внести вклад в развитие велоспорта Королевства».

Маршрут «Тура Саудовской Аравии» ещё не представлен, но ASO даёт намёк, что гонка подойдёт для подготовки к фламандским классикам: «На дорогах, открытых ветру, команде, которая хочет доминировать в гонке, важно справляться с боковыми ветрами. Гонщики, которым подходят фламандские классики, будут серьёзными соперниками во время «Тура Саудовской Аравии».