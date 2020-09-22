Джонатан Милан — победитель 2 этапа Тура Саудовской Аравии-2023

Джонатан Милан обошёл Дилана Груневегена в спринте на 2-м этапе Тура Саудовской Аравии-2023

22-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious Джонатан Милан (Jonathan Milan) выиграл 2-й этап Тура Саудовской Аравии-2023, опередив лидера гонки, 29-летнего нидерландского гонщика Дилана Груневегена (Jayco AlUla). Ветер на дорогах оазиса Аль-Ула снова проверил пелотон на внимательность. За 30 км до финиша дорога повернула налево, из-за чего боковой ветер разбил пелотон на три группы.

Будущий победитель этапа Джонатан Милан находился в первой группе, в отличие от остальных своих товарищей по команде, в том числе призёра 1-го этапа Душана Райовича. Вторая группа сумела догнать первую за 6 км до финиша, но около 50 гонщиков финишировали через минуту и более.

Джонатан Милан, олимпийский чемпион в командной гонке преследования, воспользовался развозящим поездом команды Jayco-AlUla и сел на колесо Дилана Груневегена. 27-летний нидерландский гонщик команды Astana Qazaqstan Кейс Бол с третьей позиции первым начал спринт, затем ускорился Джонатан Милан. Дилан Груневеген отреагировал на спурт Милана, но итальянский спринтер не дал себя обойти. Правда, после финиша Джонатану Милану пришлось подождать, пока фотофиниш подтвердил его победу. Тройку лучших замкнул Кейс Бол.

Photo © Saudi Tour /Pauline Ballet/Photo © Saudi Tour /Charly Lopez

Джонатан Милан: «Я очень счастлив, что выиграл. В прошлом году я выиграл два этапа в Хорватии, очень хотел и на Туре Саудовской Аравии одержать победу. В прошлом сезоне я впервые проехал Тур Саудовской Аравии, а теперь добился цели – выиграл этап. Хочу поблагодарить товарищей по команде, они потрясающе отработали, помогали мне до финала».

Энрико Пойтштке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Как и ожидали, этап получился тяжёлым из-за сильного ветра. Мы были нацелены и выиграть этап, и не потерять время в общем зачёте с Сантьяго Буйтраго. Ребята фантастически отработали. Они помогали и Сантьяго и Джонни. Джонатан остался в первом эшелоне, что было особенно важно на последних 30 километрах.

Мы знали, что финал будет трудным, но также видели, что Джонатан в отличной форме, что он может выиграть этап, что он в итоге и сделал. Очень радостная победа для всей команды и для каждого гонщика, которые внесли свой вклад в неё, что очень важно, потому что команда работала как единое целое. И мы не потеряли время в генеральной классификации с Санти».

Дилан Груневеген: «Команда сегодня снова мощно работала, но я слишком долго выжидал прежде, чем начать спринт. Это была моя ошибка, очень расстроен. Мы снова показали, что вся команда в отличной форме, включая меня».

Кейс Бол: «День получился неплохим для нас, но и сложным, в то же самое время, из-за эшелонов. Мы пропустили нужную группу в первый раз, но затем все снова собрались, и затем мы были более аккуратны. Вот почему, когда вновь начали образовываться эшелоны, больше гонщиков нашей команды было в нужной группе впереди. Вместе с Давиде Мартинелли мы почувствовали, что ноги работают хорошо. Давиде держал под контролем наш план и решения, которые мы задумали. Я доверился ему, и все прошло хорошо. Артем Захаров много отработал впереди, вывезя нас на хорошую позицию в финале. Затем я сделал все, что мог в спринте, все получилось хорошо, но два гонщика сегодня оказались быстрее. Но, главное, что сегодня мы были лучше организованы, сработали на “отлично” как команда, и это дает нам уверенность перед следующими этапами».