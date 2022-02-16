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Тео Геоган Харт: «Плохой сезон не означает, что я не смогу выиграть ещё один Гранд-тур»

Тео Геоган Харт о сезоне 2021 года и ожиданиях от сезона 2022 года

 

 

  Велогонщик команды INEOS Grenadiers Тео Геоган Харт выиграл первый в карьере Гранд-тур – Джиро д’Италия -  в 2020 году. Но сезон 2021 года не принёс британскому гонщику успехов, а стал борьбой с травмами и болью. Первый серьёзный удар Тео Геоган Харт получил на Париж-Ницце-2021, упав на 4-м этапе. Он получил сотрясение мозга и повредил колено. Эта травма изменила сезон, заставила приспосабливаться к ситуации, которую трудно скорректировать.

Тео Геоган Харт: «Плохой сезон не означает, что я не смогу выиграть ещё один Гранд-тур»

 

  Любители велоспорта знают, насколько непредсказуемыми могут быть велогонки, как ход борьбы поворачивается на 180 градусов, но это и делает процесс прогнозирования   таким увлекательным,  например на 1xstavka онлайн, и позволит ощутить вкус победы.

 

  Вспоминая о сезоне 2021 года, Тео Геоган Харт рассказал в интервью Cyclingnews: «Было довольно тяжело, потому что травма, связанная с головой и сотрясением, более неопределённая, ты не знаешь, когда восстановишься. А травма колена означала, что я просто не могу садиться на велосипед две недели. В тот период я ещё и заболел, что сделало ситуацию совсем плохой. Если честно, эти три фактора совершенно неудачно сошлись вместе. Я смог вернуться очень быстро, понимал, что мне повезло, хотел войти в форму к Арденнским классикам».

 

  В 2021 году команда INEOS Grenadiers и Тео Геоган Харт решили, что он не будет защищать титул на Джиро д’Италия, а станет готовиться к первому в карьере Тур де Франс. На Критериуме Дофине-2021, подготовительной к Туру гонке, Тео Геоган Харт помогал Ричи Порту,а сам занял на этой гонке 10-е место.

 

  Однако амбиции на Тур де Франс-2021 разбились во время 1-го этапа, когда болельщица с плакатом стала причиной падения большей части гонщиков пелотона.

 

  «Я был в хорошей форме на Критериуме Дофине, был уверен, что форма станет ещё лучше. А потом случился тот безумный завал, из-за которого многие гонщики сошли с Тур де Франс», - вспоминает Тео Геоган Харт, который потерял на этом этапе пять с половиной минут и повредил спину.

 

  На следующем этапе Тео Геоган Харт снова потерял время, а оставшуюся часть гонки работал на товарищей по команде, преодолевая боль в спине: «Спина очень болела всю гонку. Было неприятно, но это велоспорт, падения случаются. В то время многие из моих коллег и друзей уже вернулись домой, получив серьёзные травмы. Так что я чувствовал, что мне почти повезло добраться до Парижа на своём первом Тур де Франс».

 

Несмотря на трудности сезона 2021 года, Тео Геоган Харт не сломлен и не хочет снижать планку:

 

  «Мне просто надо начать сезон 2022 года и снова предпринимать попытки. Амбиции – побеждать в гонках, быть протагонистом, хорошо выступать, делать свою работу для команды, всё, о чём меня попросят. В команде есть цели для каждого.

  Думаю, моя цель выше, чем быть просто отобранным в состав на Тур де Франс. Попадание в состав INEOS Grenadiers на Тур – это минимум, который я жду от себя. Если не получится, очень расстроюсь.

  На Гранд-туре в свои лучшие дни, когда я в форме и здоров, я всегда хорошо выступаю на последней неделе. Возможно, это не имеет отношения к моему личному выступлению, а соотносится с усталостью пелотона в конце Гранд-тура. Думаю, то, что финальная неделя проходит у меня хорошо, позволяет ставить Гранд-тур своей целью.

  Конечно, чтобы выиграть Гранд-тур, должно сойтись много факторов. Победа на Гранд-туре – самая сложная в профессиональном велоспорте, поэтому она такая значимая.

Успех не означает, что всё становится легче, но я многому научился, когда выиграл Джиро д’Италия, а потом столкнулся с трудностями в следующем сезоне. Это подталкивает пробовать снова. Проблемы, которые мне пришлось решать в прошлом сезоне, не означают, что я не смогу выиграть ещё один Гранд-тур. Я вернусь в 2022».

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    patar-Фото

    А я вот 3аметил, что в отрыве майки двух гонщиков Sport Vlaanderen - Baloise немного отличались. Это вообще ра3решается?

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    motte-Фото

    Отрыв то как наказал пелотон - :) Красавцы! 

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Народ в твиттере еще сильно возмущался, что Кастровьехо стал "человеком без гражданства".

     

    Когда глюканул принтер в офисе)) это вам не подлокотники на 3D печатать) 

  • SportSpirit
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    SportSpirit-Фото

    Из этого состава Инеос я поставлю на Хейтера: все та же разделка + проверенно хороший финиш в подобные горки. У Пидкока "базовое межсезонье", а Томас никогда не начинал сезон остро. 

  • Sezar
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    Sezar-Фото

    Да тут много у кого уже есть победа)

     

    В принципе понятно кто тут с такой разделкой, главный фаворит. Но, думаю, Мартинес, и, возможно, Пидкок с этим не совсем согласны.

  • Sezar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    Sezar-Фото

    Ага, и для меня тоже))

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    velodoctor-Фото
    У Родригеса был другой Карузо, того поймали на допинге и он завершил карьеру.
  • reforg34
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    reforg34-Фото

    Вероятно, на этой гонке Герант Томас не оставит никому шансов, спокойно заберет генеральную классификацию и этап с раздельным стартом. Ведь у него уже имеется победа. Гесинку, Морено и Баргилю остается только бороться за 2 место.

  • reforg34
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (5)
    reforg34-Фото

    Один из самых сильных горняков. На Джиро будет одним из претендентов на горную майку и может спокойно забрать несколько королевских горных этапов.

  • reforg34
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    reforg34-Фото

    41  LANDA Mikel
    42  HAIG Jack
    43  CARUSO Damiano
    44  NOVAK Domen
    45  POELS Wout

    Самый интересный состав у команды Ланды. Если Ланда хоть на 40% набрал форму, без проблем заберет эту гонку и пару королевских горных этапов. Если еще не набрал, Пулс тоже может без проблем забрать гонку, ведь, он совсем недавно помогал Фруму побеждать на ТДФ, так что, все умеет. Наконец-то перестали ставить капитаном Карузо, ведь, как у него неплохо получалось быть грегари Хоакима Родригеза, а значит, есть навыки. Хотя, удивительно как сумел забрать 2 место на Джиро (к слову об уровне нынешних "генеральщиков" в отсутствии Фрума, Томаса и Кинтаны).

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