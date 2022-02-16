Тео Геоган Харт: «Плохой сезон не означает, что я не смогу выиграть ещё один Гранд-тур»

Тео Геоган Харт о сезоне 2021 года и ожиданиях от сезона 2022 года

Велогонщик команды INEOS Grenadiers Тео Геоган Харт выиграл первый в карьере Гранд-тур – Джиро д’Италия - в 2020 году. Но сезон 2021 года не принёс британскому гонщику успехов, а стал борьбой с травмами и болью. Первый серьёзный удар Тео Геоган Харт получил на Париж-Ницце-2021, упав на 4-м этапе. Он получил сотрясение мозга и повредил колено. Эта травма изменила сезон, заставила приспосабливаться к ситуации, которую трудно скорректировать.

Любители велоспорта знают, насколько непредсказуемыми могут быть велогонки, как ход борьбы поворачивается на 180 градусов, но это и делает процесс прогнозирования таким увлекательным, например на 1xstavka онлайн, и позволит ощутить вкус победы.

Вспоминая о сезоне 2021 года, Тео Геоган Харт рассказал в интервью Cyclingnews: «Было довольно тяжело, потому что травма, связанная с головой и сотрясением, более неопределённая, ты не знаешь, когда восстановишься. А травма колена означала, что я просто не могу садиться на велосипед две недели. В тот период я ещё и заболел, что сделало ситуацию совсем плохой. Если честно, эти три фактора совершенно неудачно сошлись вместе. Я смог вернуться очень быстро, понимал, что мне повезло, хотел войти в форму к Арденнским классикам».

В 2021 году команда INEOS Grenadiers и Тео Геоган Харт решили, что он не будет защищать титул на Джиро д’Италия, а станет готовиться к первому в карьере Тур де Франс. На Критериуме Дофине-2021, подготовительной к Туру гонке, Тео Геоган Харт помогал Ричи Порту,а сам занял на этой гонке 10-е место.

Однако амбиции на Тур де Франс-2021 разбились во время 1-го этапа, когда болельщица с плакатом стала причиной падения большей части гонщиков пелотона.

«Я был в хорошей форме на Критериуме Дофине, был уверен, что форма станет ещё лучше. А потом случился тот безумный завал, из-за которого многие гонщики сошли с Тур де Франс», - вспоминает Тео Геоган Харт, который потерял на этом этапе пять с половиной минут и повредил спину.

На следующем этапе Тео Геоган Харт снова потерял время, а оставшуюся часть гонки работал на товарищей по команде, преодолевая боль в спине: «Спина очень болела всю гонку. Было неприятно, но это велоспорт, падения случаются. В то время многие из моих коллег и друзей уже вернулись домой, получив серьёзные травмы. Так что я чувствовал, что мне почти повезло добраться до Парижа на своём первом Тур де Франс».

Несмотря на трудности сезона 2021 года, Тео Геоган Харт не сломлен и не хочет снижать планку:

«Мне просто надо начать сезон 2022 года и снова предпринимать попытки. Амбиции – побеждать в гонках, быть протагонистом, хорошо выступать, делать свою работу для команды, всё, о чём меня попросят. В команде есть цели для каждого.

Думаю, моя цель выше, чем быть просто отобранным в состав на Тур де Франс. Попадание в состав INEOS Grenadiers на Тур – это минимум, который я жду от себя. Если не получится, очень расстроюсь.

На Гранд-туре в свои лучшие дни, когда я в форме и здоров, я всегда хорошо выступаю на последней неделе. Возможно, это не имеет отношения к моему личному выступлению, а соотносится с усталостью пелотона в конце Гранд-тура. Думаю, то, что финальная неделя проходит у меня хорошо, позволяет ставить Гранд-тур своей целью.

Конечно, чтобы выиграть Гранд-тур, должно сойтись много факторов. Победа на Гранд-туре – самая сложная в профессиональном велоспорте, поэтому она такая значимая.

Успех не означает, что всё становится легче, но я многому научился, когда выиграл Джиро д’Италия, а потом столкнулся с трудностями в следующем сезоне. Это подталкивает пробовать снова. Проблемы, которые мне пришлось решать в прошлом сезоне, не означают, что я не смогу выиграть ещё один Гранд-тур. Я вернусь в 2022».