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RCS Sport проведёт виртуальную рождественскую велогонку “Challenge of Stars”

Тео Геоган Харт, Примож Роглич, Сэм Беннетт, Арно Демар и другие примут участие в виртуальной велогонке «Вызов звёзд»

 

RCS Sport проведёт виртуальную рождественскую велогонку “Challenge of Stars”

 

 

  Компания RCS Sport совместно с платформой Bkool проведёт второй выпуск виртуальной велогонки “Вызов звёзд” (The Challenge of Stars). Первый выпуск с успехом прошёл в мае этого года. Формат виртуальной велогонки останется прежним – в соревнованиях примут 8 горняков и 8 спринтеров, которые проведут гонку на выбывание. В категории горняков победителем первого выпуска виртуальной гонки стал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), в категории спринтеров виртуальную велогонку выиграл Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step).

 

Рождественский выпуск «Вызова звёзд» стартует в субботу 26 декабря и будет транслироваться по всему миру, в том числе на Eurosport Player.

 

 Спонсорами выпуска являются  компании ENEL, Tissot, Würth MODYF, Toyota и Serena Wines.

 

  В категории горняков виртуальной велогонки “Вызов звёзд” (The Challenge of Stars) примут участие – победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers), победитель Вуэльты Испании-2020 и призёр Тур де Франс-2020 Примож Роглич (Jumbo-Visma), победитель майского выпуска «Вызова звёзд» Джулио Чикконе, а также его товарищ по команде Trek-Segafredo Бауке Моллема,  португальский велогонщик команды Deceunick-Quick Step, ставший открытием Джиро д’Италия-2020 Жуан Алмейда, колумбийский гонщик Харольд Техада (Astana), бельгийский велогонщик Харм Ванхауке (Lotto Soudal) и немецкий велогонщик Бен Цвихофф (Bora-hansgrohe).

 

RCS Sport проведёт виртуальную рождественскую велогонку “Challenge of Stars”

  Photo Credit: Trek-Segafredo

 

  Джулио Чикконе: «Участие в «Вызове звёзд» стало захватывающим опытом, новым вызовом. В сложный период, который, как все мы надеемся, скоро останется позади, такой формат велогонки является беспроигрышным. Это была моя первая виртуальная гонка, и наряду с участием в Everest Challenge, вспоминаю участие в них с удовольствием. Постараюсь и в этот раз, хотя сейчас моя форма по сравнению с маем совсем другая. Но я с честью принимаю этот вызов, как он того заслуживает».

 

  В спринтерской категории «Вызова звёзд» бороться за победу будут Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Арно Демар (Groupama-FDJ), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), Тим Мерлье (Alpecin-Fenix), Бен Свифт (INEOS Grenadiers), Саша Модоло (Alpecin-Fenix) и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo).

 

  Сэм Беннетт: «С нетерпением жду гонку. Великолепная идея – провести соревнование, где спринтеры могут бороться друг с другом. Хотя я какое-то время не садился на велосипед, эта гонка станет хорошим тестом формы и спринтерского мастерства, а также фантастическим завершением года».

Виртуальная велогонка “Вызов звёзд” (The Challenge of Stars) будет состоять из двух турниров – 26 декабря в 17:00 (CET) стартуют спринтеры, в 19:00 (CET) – горняки.

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Теги к статье: Challenge of Stars виртуальная велогонка

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Комментарии

  • Адриен
    Бернар Ино о шансах французски ... (1)
    Адриен-Фото

    Сейчас ТДФ может выиграть тот, кто отлично едет разделки и неплохо горы. Если наоборот - вряд ли...

  • VeloVelo
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Хороший дизайн, хотя бы потому, что ничего подобного еще не было на шоссе.
    И будет узнаваем с любого расстояния и ракурса. 5 месяцев, видимо, ушло на то, чтобы это доказать.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Имел ввиду диаспорлалатиноамериканцев прошу прощения что смешал в кучу. Джованни Ломбарди является организатором этих гонок вместе с итальянскими организаторами и спонсорами. Он же менеджер Сагана и тренер сборной Аргентины на треке, давно живет в этой стране . А в Колумбии действительно интересный чемпионат не то что в той же Аргентине
  • close2you
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    close2you-Фото

    Цитата: ROSt
    Сальбутамольщик продолжит катать acute
    Двойные стандарты !!! good
    Пример так себе nea
    пшик-пшик ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

     

    как вам сезончик без этого парня? интересный тур был (кроме интриги на планш де красивые девушки ) ??? Надеемся этот боец вернется в 2021 и будем наблюдать красивые атаки с педаляжем под 130 в гору ))

  • Earl57
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    Earl57-Фото
    Сан-Хуан вообще-то в Аргентине. И кроме колумбийцев и аргентинцев там гонщики из всех близлежащих стран - Чили, Эквадор, Панама, Мексика и др. То, что туда постоянно ездят итальянцы, не означает что они организуют эту гонку. Андрони и Бардиани поедут куда угодно, хоть в Антарктиду, лишь бы их позвали участвовать.
  • Astanaforever
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Попугаи.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Организаторы гонки итальянцы, с участием министерства спорта, в гонке участвуют команды из высшего дивизиона где есть диаспоркоколумбийцев остальных просто подвозят к ним, и так и будетппродолжаться , так же приглашают одну две звезды без колумбийцев в составе, По поводу прошения уци предоставить им категорию думаю дело в налоге который платишь в уци и все. Есть взнос есть гонка, нет взноса нет гонки, вспомните тур Азербайджана и тд и тп. Хотя сам по себе чемпионат Колумбии очень интересен, есть свои легендарные гонки за которыми следит много зрителей. на данный момент уже проехали 5 многодневок с октября месяца, сейчас идет женская многодневка и супер гонка по юниорам вуэльта порвенир За которыми наблюдать очень интересно
  • Бакеша
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    Бакеша-Фото
    Щовинисты прекратите истерику
  • ROSt
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (8)
    ROSt-Фото

    Сальбутамольщик продолжит катать acute

    Двойные стандарты !!! good

    Пример так себе nea

    пшик-пшик ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  • Karmatron
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (13)
    Karmatron-Фото

    Пять месяцев ушло на то, чтобы понять, что по диагонали надпись получится напечатать максимально крупным шрифтом.

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