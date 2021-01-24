RCS Sport проведёт виртуальную рождественскую велогонку “Challenge of Stars”

Тео Геоган Харт, Примож Роглич, Сэм Беннетт, Арно Демар и другие примут участие в виртуальной велогонке «Вызов звёзд»

Компания RCS Sport совместно с платформой Bkool проведёт второй выпуск виртуальной велогонки “Вызов звёзд” (The Challenge of Stars). Первый выпуск с успехом прошёл в мае этого года. Формат виртуальной велогонки останется прежним – в соревнованиях примут 8 горняков и 8 спринтеров, которые проведут гонку на выбывание. В категории горняков победителем первого выпуска виртуальной гонки стал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), в категории спринтеров виртуальную велогонку выиграл Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step).

Рождественский выпуск «Вызова звёзд» стартует в субботу 26 декабря и будет транслироваться по всему миру, в том числе на Eurosport Player.

Спонсорами выпуска являются компании ENEL, Tissot, Würth MODYF, Toyota и Serena Wines.

В категории горняков виртуальной велогонки “Вызов звёзд” (The Challenge of Stars) примут участие – победитель Джиро д’Италия-2020 Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers), победитель Вуэльты Испании-2020 и призёр Тур де Франс-2020 Примож Роглич (Jumbo-Visma), победитель майского выпуска «Вызова звёзд» Джулио Чикконе, а также его товарищ по команде Trek-Segafredo Бауке Моллема, португальский велогонщик команды Deceunick-Quick Step, ставший открытием Джиро д’Италия-2020 Жуан Алмейда, колумбийский гонщик Харольд Техада (Astana), бельгийский велогонщик Харм Ванхауке (Lotto Soudal) и немецкий велогонщик Бен Цвихофф (Bora-hansgrohe).

Photo Credit: Trek-Segafredo

Джулио Чикконе: «Участие в «Вызове звёзд» стало захватывающим опытом, новым вызовом. В сложный период, который, как все мы надеемся, скоро останется позади, такой формат велогонки является беспроигрышным. Это была моя первая виртуальная гонка, и наряду с участием в Everest Challenge, вспоминаю участие в них с удовольствием. Постараюсь и в этот раз, хотя сейчас моя форма по сравнению с маем совсем другая. Но я с честью принимаю этот вызов, как он того заслуживает».

В спринтерской категории «Вызова звёзд» бороться за победу будут Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Арно Демар (Groupama-FDJ), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), Тим Мерлье (Alpecin-Fenix), Бен Свифт (INEOS Grenadiers), Саша Модоло (Alpecin-Fenix) и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo).

Сэм Беннетт: «С нетерпением жду гонку. Великолепная идея – провести соревнование, где спринтеры могут бороться друг с другом. Хотя я какое-то время не садился на велосипед, эта гонка станет хорошим тестом формы и спринтерского мастерства, а также фантастическим завершением года».

Виртуальная велогонка “Вызов звёзд” (The Challenge of Stars) будет состоять из двух турниров – 26 декабря в 17:00 (CET) стартуют спринтеры, в 19:00 (CET) – горняки.