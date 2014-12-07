Джулио Чикконе обошёл Тома Де Гендта в виртуальной гонке «The Challenge of Stars»

Джулио Чикконе стал победителем виртуальной велогонки «The Challenge of Stars» среди горняков. В финале 25-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo сразился с 33-летним бельгийским велогонщиком команды Lotto Soudal Томом Де Гендтом.

Джулио Чикконе – победитель «The Challenge of Stars» среди горняков

Горняки турнира «The Challenge of Stars», организованного RCS Sport в сотрудничестве с платформой BKOOL и партнёрами Tissot, Enel, Vizual, боролись на виртуальном подъёме Стельвио – 2,9 км со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%. Джулио Чикконе преодолел дистанцию за 7’44”, а его соперник Томас Де Гендт остановил секундомер на 8’03”.

Джулио Чикконе обошёл Тома Де Гендта в виртуальной гонке «The Challenge of Stars»

В четвертьфинале Джулио Чиконе обошёл Якоба Фульсанга (Astana), Симон Гешке (CCC) выиграл у Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Томас Де Гендт (Lotto Soudal) обошёл Рафала Майку (Bora-hansgrohe), а Варран Баргиль (Arkea-Samsic) выиграл у Криса Фрума (Ineos).

В полуфинале Чикконе обошёл Симона Гешке, а Томас Де Гендт выиграл у Варрана Баргиля.

Джулио Чикконе: «Соревнование отличное, с сильными гонщиками. Несмотря на то, что это виртуальный турнир, одержать победу было трудно. Томас стартовал очень быстро, он способен выдавать огромную мощность. Я просчитал, какую мощность смогу выдать на этом подъёме, поэтому старался изо всех сил, но шёл своей скоростью, надеялся, что он немного замедлится. К счастью, в финале всё прошло отлично.

Мне очень понравился «The Challenge of Stars», это уникальный формат и настоящий вызов. Мне было интересно. Теперь можно немного отдохнуть».

Томас Де Гендт: «Я был близко, думал, что выиграю, потому что в какой-то момент у меня было 7 секунд преимущества над Джулио, но в финале я не смог продавить те же ватты, которые выдавал в начале. Когда увидел, что Джулио ко мне перекладывается на второй части дистанции, а потом обходит, понял, что моя мечта рассыпалась.

Я немного знаю Джулио. Поэтому понимал, что мне надо стартовать очень быстро и постараться удержаться впереди, продавливая с самого старта. Я выдал больше 500 ватт, но не смог удержать мощность до конца. Немного проиграл очень сильному горняку. Он перспективный гонщик, который сегодня был лучше меня».