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Джулио Чикконе – победитель «The Challenge of Stars» среди горняков

Джулио Чикконе обошёл Тома Де Гендта в виртуальной гонке «The Challenge of Stars»

 

 

  Джулио Чикконе стал победителем виртуальной велогонки «The Challenge of Stars» среди горняков. В финале 25-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo сразился с 33-летним бельгийским велогонщиком команды Lotto Soudal Томом Де Гендтом.

 

 

Джулио Чикконе &ndash; победитель &laquo;The Challenge of Stars&raquo; среди горняковДжулио Чикконе &ndash; победитель &laquo;The Challenge of Stars&raquo; среди горняков

 

 

 

  Горняки турнира «The Challenge of Stars», организованного RCS Sport в сотрудничестве с платформой  BKOOL и партнёрами Tissot, Enel, Vizual, боролись на виртуальном подъёме Стельвио – 2,9 км со средним градиентом 8,69% и максимальным 12,75%. Джулио Чикконе преодолел дистанцию за 7’44”, а его соперник Томас Де Гендт остановил секундомер на 8’03”.

 

Джулио Чикконе обошёл Тома Де Гендта в виртуальной гонке &laquo;The Challenge of Stars&raquo;Джулио Чикконе обошёл Тома Де Гендта в виртуальной гонке &laquo;The Challenge of Stars&raquo;

 

  В четвертьфинале Джулио Чиконе обошёл Якоба Фульсанга (Astana), Симон Гешке (CCC) выиграл у Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Томас Де Гендт (Lotto Soudal) обошёл Рафала Майку (Bora-hansgrohe), а Варран Баргиль (Arkea-Samsic) выиграл у Криса Фрума (Ineos).

 

В полуфинале Чикконе обошёл Симона Гешке, а Томас Де Гендт выиграл у Варрана Баргиля.

 

  Джулио Чикконе: «Соревнование отличное, с сильными гонщиками. Несмотря на то, что это виртуальный турнир, одержать победу было трудно. Томас стартовал очень быстро, он способен выдавать огромную мощность. Я просчитал, какую мощность смогу выдать на этом подъёме, поэтому старался изо всех сил, но шёл своей скоростью, надеялся, что он немного замедлится. К счастью, в финале всё прошло отлично.

 

  Мне очень понравился «The Challenge of Stars», это уникальный формат и настоящий вызов. Мне было интересно. Теперь можно немного отдохнуть».

 

  Томас Де Гендт: «Я был близко, думал, что выиграю, потому что в какой-то момент у меня было 7 секунд преимущества над Джулио, но в финале я не смог продавить те же ватты, которые выдавал в начале. Когда увидел, что Джулио ко мне перекладывается на второй части дистанции, а потом обходит, понял, что моя мечта рассыпалась.

 

  Я немного знаю Джулио. Поэтому понимал, что мне надо стартовать очень быстро и постараться удержаться впереди, продавливая с самого старта. Я выдал больше 500 ватт, но не смог удержать мощность до конца. Немного проиграл очень сильному горняку. Он перспективный гонщик, который сегодня был лучше меня».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo The Challenge of Stars виртуальная велогонка

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:29 | Регистрация: 7.12.2014

    Чикконе действительно тактически выиграл у Де Гента. Но как-то сомневаюсь я, что он сам все продумал и рассчитал. Больше похоже что тактика и подсчеты от старшего товарища и наставника, его стиль.

    Очень понравился Гешке. А вот Рафал Майка был самым слабым в этой восьмерке. С другой стороны и соперник у него был очень сильный физически, борьба была неравной.

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Комментарии

  • Earl57
    Джулио Чикконе – победитель «T ... (1)
    Earl57-Фото

    Чикконе действительно тактически выиграл у Де Гента. Но как-то сомневаюсь я, что он сам все продумал и рассчитал. Больше похоже что тактика и подсчеты от старшего товарища и наставника, его стиль.

    Очень понравился Гешке. А вот Рафал Майка был самым слабым в этой восьмерке. С другой стороны и соперник у него был очень сильный физически, борьба была неравной.

  • tds
    Колумбийские велогонщики надею ... (2)
    tds-Фото
    Цитата: Серафим
    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.
      А так, на частном самолете, конечно, круче.
     
    При пересечение границы могут попасть на карантин если в стране через которую планируют вылетать есть "самоизоляция".
  • Earl57
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Earl57-Фото

    А меня порадовало замечание, что на Джиро собираются отправить молодую команду. Ну очень хочу увидеть там Альбу и Рубио. Если еще Эмираты отправят Ардилу, Митчелтон Хейга, а Астана Власова, то будет вообще шикарно!!!

    Ну и можно будет в реальности сравнить Эвенпула с молодыми колумбийскими горняками.

  • Серафим
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Серафим-Фото

     Ладно, повторюсь еще раз - слишком много места занимают обсуждения того, не знаю чего. И только потому, что они связаны с Фрумом. 

      Ничего не имея против Криса Фрума, все же хочется знать - это какой-то супергерой, почему такой ажиотаж?

  • AmLoket
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (7)
    AmLoket-Фото

    Ару крутой! Не стоит таких денег совершенно.

    Дюмюлен продешевил.

    Тройка закономерна.

  • Zhanzhak
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    А кто нибудь видел  фотку Фрума в майке Мувистара? 

  • RVL
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    RVL-Фото

    Так что, Фрум , получается, балабол в майке мувистар?

  • Серафим
    Колумбийские велогонщики надею ... (2)
    Серафим-Фото

    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.

      А так, на частном самолете, конечно, круче.

     

  • paindoc
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    paindoc-Фото
    Согласен. В текущей ситуации очень сложно определить кто будет фаворитом. Весь ритм гоночного сезона нарушен. Привычный тренировочный процесс нарушен. Психологическая составляющая гонцов тоже, наверное, не в лучшей форме. Если все-таки ТДФ пройдет, то результат будет непредсказуем. А насчет Берналя, это мы еще посмотрим.
  • litxaa
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
    litxaa-Фото

    Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясноblum

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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