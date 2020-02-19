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Джулио Чикконе – победитель Trofeo Laigueglia-2020

Джулио Чикконе одержал победу из сольного отрыва на первой гонке сезона  

 

 

  25-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) открыл сезон победой на полуклассике Trofeo Laigueglia (гонке категории 1. Pro), на которой выступал за сборную Италии.

 

  Чикконе в одиночку атаковал за 10 км до финиша и опередил ближайших соперников, эритрейского гонщика команды NIPPO DELKO One Provence Бинияма Гирмая (Biniam Ghirmay Hailu) и своего соотечественника, гонщика команды Arkea-Samsic Диего Розу (Diego Rosa) на 32 секунды.

 

За 30 км до финиша, перед началом четырёх финишных кругов с прохождением подъёмов, Диего Роза атаковал на Колла Микери (Colla Micheri). За ним поехали только Чикконе, Гирмай и Марко Тицца (Marco Tizza (Amore & Vita-Prodir). Вчетвером они стали наращивать преимущество над проредившимся пелотоном. А в начале финального круга Джулио Чикконе уехал от своих попутчиков.

 

Джулио Чикконе – победитель Trofeo Laigueglia-2020

 

Джулио Чикконе – победитель Trofeo Laigueglia-2020

 

Джулио Чикконе – победитель Trofeo Laigueglia-2020

 

Photo © Trek-Segafredo/BettiniPhoto©2020

 

Свою победу Джулио Чикконе посвятил своей маме Сильване, которая сражается с болезнью.

 

  Джулио Чикконе: «Великолепные ощущения, когда выигрываешь на первой гонке года. Если честно, уже в тренировочном лагере я был в хорошей форме. Мы очень много работали, а за последние несколько дней я оттачивал форму к старту этой гонки. Но чувствовать себя в форме и победить, конечно, это не математическая формула.

 

  На финальной прямой, когда я увидел, что меня уже никто не догонит, думал лишь о том, чтобы послать поцелуй моей маме и поднять руки, чтобы вместе с ней порадоваться победе.

 

  Я знал, что смогу атаковать на финальном круге с прохождением Колла Микери. Мы хорошо сработались с Розой, Гирмаем и Тиццой, набрали минимальное преимущество сразу после атаки, а затем наращивали его с каждым кругом. Когда начали проходить подъём в последний раз, я понял, что пора уезжать в одиночку.

 

Роза очень мощно тянул, чтобы проредить группу, и я подождал, когда он сбросит скорость, чтобы провести свою атаку. До финиша оставался ещё один подъём и коварная прямая с тягуном, которые беспокоили меня больше всего.

 

  Почему выбросил очки KOO? Ну, на Джиро д’Италия-2019 так у меня получилось непроизвольно, и этот жест принёс удачу. Я надеюсь, что он принесёт мне многое к концу сезона».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo Trofeo Laigueglia

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита – победитель Тура ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    veloliveuser-Фото

    даже с вычетом разделки ЕФ сделали Инеос.

    интересно, это заявка на весь сезон?

    а квики провалили гонку - !?

     

    в командах было по 6 гонцов - повлияло ли это на ход гонки? ведь гегемония Инеос состоит в длинной скамейке.

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (11)
    veloliveuser-Фото

    для тех, кто упустил:

    https://www.youtube.com/watch?v=zXjhtQnLKz4



    впервые заметил латвийскую команду с любопытным названием - Amore e Vita.

    кроме названия она чем-нибудь отметилась?

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (2)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=d8kAVCr51Z8

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (6)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=-NBV-sDFFD8

     

  • motte
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    motte-Фото

    Ольга, спасибо!

    Госпожа Удача уже с нибали на Джиро 2020, я ранее ещё говорил об этом

    Второго шанса нибали не даст карапасу, ни в коем случае, иначе это будет трагедией, на ножи, как с рогличем ,он не впряжется более.

  • uran
    Clasica de Almeria-2020 (2)
    uran-Фото
    Спринты в этом году на гранд турах будут изюминкой. Столько высококлассных спринтеров и нет доминатора.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото
    Пока называют только Халворсена, Ван Гардерена, Кангерта и Хью Карти. Игита, Мартинес и Уран планируют ехать Тур.
  • rude_rider
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    rude_rider-Фото

    а от розовых кто на Джиро то едут?

     

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Спасибо!
    Это фиаско...скай...родной тур берналя.

    Фактически кроме Карапаса Берналя никто не поддерживал. Если Себастьян Энао хоть в отрывы пару раз ездил, то Ривера и Нарваес просто массовка. Весь пелотон едет и они едут. Начинаются атаки, пелотон рвется - они в отвалившейся части. Бассо проехал полтора этапа и сошел. Но с ним всё понятно - он недавно проехал Сан-Хуан и вышел на замену травмированного Сосы. 

    Судя по тому, что я увидела, шансы Карапаса на Джиро выглядят совсем призрачными. И дело даже не в его нынешней форме. Для того чтобы сделать разрыв ему надо уезжать заранее. И сильно заранее, потому что разрыв ему нужен большой. Разделка у него заметно хуже чем у Нибали и Саймона Йейтса. И на 3-х разделках он будет терять время, а не приобретать. Однако одно дело уезжать, когда фавориты смотрят друг на друга, и совсем другое - когда он сам в статусе фаворита. Реагировать соперники будут мгновенно, далеко уехать не дадут.

    Кроме Карапаса в предварительной заявке на Джиро у Инеос Деннис, Геоган Харт, Ганна и Данбар. Деннис вероятнее всего в перерывах между разделками будет просто отдыхать, он тренируется к Токио. С Ганной наверно будет тоже самое. Геоган Харт явно не Ланда, как и Данбар. На три недели их усилий явно не хватит.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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