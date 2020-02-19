Джулио Чикконе – победитель Trofeo Laigueglia-2020

Джулио Чикконе одержал победу из сольного отрыва на первой гонке сезона

25-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) открыл сезон победой на полуклассике Trofeo Laigueglia (гонке категории 1. Pro), на которой выступал за сборную Италии.

Чикконе в одиночку атаковал за 10 км до финиша и опередил ближайших соперников, эритрейского гонщика команды NIPPO DELKO One Provence Бинияма Гирмая (Biniam Ghirmay Hailu) и своего соотечественника, гонщика команды Arkea-Samsic Диего Розу (Diego Rosa) на 32 секунды.

За 30 км до финиша, перед началом четырёх финишных кругов с прохождением подъёмов, Диего Роза атаковал на Колла Микери (Colla Micheri). За ним поехали только Чикконе, Гирмай и Марко Тицца (Marco Tizza (Amore & Vita-Prodir). Вчетвером они стали наращивать преимущество над проредившимся пелотоном. А в начале финального круга Джулио Чикконе уехал от своих попутчиков.

Photo © Trek-Segafredo/BettiniPhoto©2020

Свою победу Джулио Чикконе посвятил своей маме Сильване, которая сражается с болезнью.

Джулио Чикконе: «Великолепные ощущения, когда выигрываешь на первой гонке года. Если честно, уже в тренировочном лагере я был в хорошей форме. Мы очень много работали, а за последние несколько дней я оттачивал форму к старту этой гонки. Но чувствовать себя в форме и победить, конечно, это не математическая формула.

На финальной прямой, когда я увидел, что меня уже никто не догонит, думал лишь о том, чтобы послать поцелуй моей маме и поднять руки, чтобы вместе с ней порадоваться победе.

Я знал, что смогу атаковать на финальном круге с прохождением Колла Микери. Мы хорошо сработались с Розой, Гирмаем и Тиццой, набрали минимальное преимущество сразу после атаки, а затем наращивали его с каждым кругом. Когда начали проходить подъём в последний раз, я понял, что пора уезжать в одиночку.

Роза очень мощно тянул, чтобы проредить группу, и я подождал, когда он сбросит скорость, чтобы провести свою атаку. До финиша оставался ещё один подъём и коварная прямая с тягуном, которые беспокоили меня больше всего.

Почему выбросил очки KOO? Ну, на Джиро д’Италия-2019 так у меня получилось непроизвольно, и этот жест принёс удачу. Я надеюсь, что он принесёт мне многое к концу сезона».