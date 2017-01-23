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Сэм Беннетт - победитель критериума Race Melbourne-2017

Сэм Беннетт приносит команде Bora – Hansgrohe первую победу в сезоне

 

  26-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт (Sam Bennett), принёс команде Bora – Hansgrohe первую победу в сезоне. Он выиграл спринт на критериуме Race Melbourne, предваряющем гонку Мирового тура Cadel Evans Great Ocean.

 

  Беннетт обошёл в спринте Данни Ван Поппеля (Trek-Segafredo) и Скотта Сазерленда (IsoWhy Sports – SwissWellness). Дистанция критериума была проложена по мельбурнской гоночной трассе «Формулы-1» «Альберт-парк».

 

Сэм Беннетт - победитель критериума Race Melbourne-2017

 photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Сэм Беннетт: «Великолепно взять победу в самом начале сезона. Хочу поблагодарить команду и генерального менеджера Ральфа Денка за то, что составили хорошую программу гонок и поддерживали нас здесь, а также благодарен моим товарищам по команде, помогавшим мне весь день.

  Мы не пытались контролировать гонку или форсировать события. Если бы гонка завершилась не спринтом, мы бы попробовали что-то ещё. Мои товарищи по команде уберегли меня от неприятностей даже на последних трёх поворотах».

 

 Штеффен Радочла, спортивный директор: «Это первая победа для команды Bora – Hansgrohe. Спринт был очень быстрым, мы довольны, как прошла гонка. Наша стратегия состояла в том, чтобы вывезти Сэма в финале, не дать уехать отрывам. Мы сконцентрировались на финальных 2 км, вывезли Сэма на отличную позицию, и всё сработало. Наш развозящий поезд на высшем уровне, и Сэм развил очень большую скорость».

 

 

  Следующей австралийской гонкой будет Cadel Evans Great Ocean Road Race, в этом году вошедшая в календарь гонок Мирового тура, которая пройдёт 29 января, по маршруту, похожему на тот, что был на чемпионате мира 2010 года.

 

Критериум Race Melbourne 2017

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Теги к статье: Сэм Беннетт Bora-Hansgrohe

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Комментарии

  • rude_rider
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    rude_rider-Фото
    замечательно..спасибо большое
  • Крайний
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (15)
    Крайний-Фото

    Иногда хочется поделиться впечатлениями, но это желание редко оформляется во что то воплощенное в буквах и цифрах, даже в формате короткого сообщения на форуме.

    Девять месяцев прошло, а я до сих пор так и не разродился рассказом о поездке на Джиро 2016. И почему то не тянет. beach

  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (28)
    Sm1T-Фото
    Великобритани меньше чем за 10 лет добилась этого.
  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Транслируют на ютубе, у них там свой канал https://www.youtube.com/watch?v=ndBiJMMOzV0

    Сегодня начало в 21:45 по московскому времени.

  • rude_rider
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    rude_rider-Фото

    эту гонку где транслируют когда будет седня?

  • viperws
    Команды Мирового Тура 2017: Te ... (2)
    viperws-Фото

    Неспокойно в королевстве, читали новости про Скай: https://www.championat.com/other/article-265954-britanskaja-chempion
    ka-rasskazala-vlastjam-o-dopinge-i-seksizme.html

  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Как Бахрейн разделку тренировал biggrin https://twitter.com/Bahrain_Merida/status/822832689040490497

  • Cristal
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (15)
    Cristal-Фото
    А подробнее?

    Желающих писать, из числа читателей, нет.
  • Earl57
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото
    Для Моллемы это явно был сюрприз. Для Навардаускаса, судя по его спокойной "хозяйской" улыбке - нет. В чате трансляции никто из болельщиков на Навардаускаса не ставил, хотя вариантов было множество, вплоть до того, что Оскар Севилья "всех порвет". Также самыми популярными кандидатами на победу были Боннен, Рафаэль(который Реис, насколько я поняла), Моллема и Брандле.
    Визуально сильного ветра не было. Испанского языка я не знаю, поэтому если комментаторы и говорили что-то о ветре, то я все равно их не понимала. С экранной графикой у оргов Сан-Хуана совсем плохо. Хоть фамилии стартующих показывали, и то спасибо.
    Со временем Филлипа Ганны вообще почти детектив был, варианты раза три менялись - от 14:45 до 14:47. Потом все же остановились на 14:46.
  • velodoctor
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 3 (8)
    velodoctor-Фото
    Сюрприз что Навардаусках обогнал Молему?

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