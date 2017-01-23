Сэм Беннетт - победитель критериума Race Melbourne-2017

Сэм Беннетт приносит команде Bora – Hansgrohe первую победу в сезоне

26-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт (Sam Bennett), принёс команде Bora – Hansgrohe первую победу в сезоне. Он выиграл спринт на критериуме Race Melbourne, предваряющем гонку Мирового тура Cadel Evans Great Ocean.

Беннетт обошёл в спринте Данни Ван Поппеля (Trek-Segafredo) и Скотта Сазерленда (IsoWhy Sports – SwissWellness). Дистанция критериума была проложена по мельбурнской гоночной трассе «Формулы-1» «Альберт-парк».

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Сэм Беннетт: «Великолепно взять победу в самом начале сезона. Хочу поблагодарить команду и генерального менеджера Ральфа Денка за то, что составили хорошую программу гонок и поддерживали нас здесь, а также благодарен моим товарищам по команде, помогавшим мне весь день.

Мы не пытались контролировать гонку или форсировать события. Если бы гонка завершилась не спринтом, мы бы попробовали что-то ещё. Мои товарищи по команде уберегли меня от неприятностей даже на последних трёх поворотах».

Штеффен Радочла, спортивный директор: «Это первая победа для команды Bora – Hansgrohe. Спринт был очень быстрым, мы довольны, как прошла гонка. Наша стратегия состояла в том, чтобы вывезти Сэма в финале, не дать уехать отрывам. Мы сконцентрировались на финальных 2 км, вывезли Сэма на отличную позицию, и всё сработало. Наш развозящий поезд на высшем уровне, и Сэм развил очень большую скорость».

Следующей австралийской гонкой будет Cadel Evans Great Ocean Road Race, в этом году вошедшая в календарь гонок Мирового тура, которая пройдёт 29 января, по маршруту, похожему на тот, что был на чемпионате мира 2010 года.