Никиас Арндт – победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2017

Никиас Арндт (Nikias Arndt), 25-летний немецкий гонщик команды Sunweb, одержал победу на гонке Cadel Evans Great Ocean-2017, которая с этого года входит в календарь Мирового тура.

Многочисленные атаки на подъёмах были нейтрализованы. Попытку уехать от группы за 3 км до финиша предпринял Ричи Порт (BMC), однако, сумел создать просвет лишь в 7 секунд и был пойман за 1 км до финиша.

Австралиец Кэмерон Мейер (Korda Mentha Real Estate Australia) атаковал на последнем километре, но в итоге на финише его обошли Никиас Арндт и Саймон Герранс (Orica-Scott).

Они почти одновременно пересекли финиш, однако Арндт оказался быстрее и взял первую победу в сезоне.

Photo © Cadel Road Race ‏@CadelRoadRace

And it's Nikias Arndt (@TeamSunweb) who takes the win! #CadelRoadRace pic.twitter.com/fh3dj9dc50