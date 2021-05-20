Мигель Анхель Лопес — победитель 5-го королевского этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Мигель Анхель Лопес выиграл королевский горный этап после сольной атаки и надел майку лидера Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

28-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López) принёс первую победу своей новой команде Medellin – EPM на королевском горном этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023. 5-й этап аргентинской велогонки финишировал в подъём Альто Колорадо.

Атака чемпиона мира Ремко Эвенепула за 10 км до финиша не принесла результата велогонщику команды Soudal Quick-Step, проредившаяся группа, возглавляемая командой INEOS Grenadiers, добрала Эвенепула за 8 км до финиша.

В этот момент атаковал Мигель Анхель Лопес. На его первое ускорение ответил чемпион Колумбии Серхио Игита (Bora-hansgrohe), но вторая атака Лопеса позволила ему в одиночку уехать от соперников. Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) начал преследование, но колумбийский велогонщик удержал просвет до финиша и взял первую победу в сезоне, опередив Филиппо Ганну на 30 секунд. Тройку лучших на 5-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 замкнул Серхио Игита, опередивший на финише Эгана Берналя (INEOS Grenadiers) и Эйнера Рубио (Movistar).

Мигель Анхель Лопес надел майку лидера гонки, в генеральной классификации его ближайшим соперником является Филиппо Ганна, уступающий колумбийскому гонщику 30 секунд. Серхио Игита в топ-3 общего зачёта с отставанием в 44 секунды от лидера.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Мигель Анхель Лопес: «Я суперсчастлив. Очень благодарен всем товарищам по команде за то, как великолепно они работали каждый день. Я получил отличную награду и отпраздную её с командой. У меня был трудный период, конец года стал особенно сложным, но в январе я сфокусировался на этой гонке. Со спортивным директором мы решили приехать сюда и наслаждаться велоспортом, который у нас в крови. Не нацеливаться на результаты, а просто выступать ради удовольствия. С нового года я полностью сконцентрировался на колумбийском проекте, много тренировался, старался наслаждаться каждой гонкой.

Я не собирался атаковать настолько рано, решил попробовать, вот и всё. Собирался спринтовать на последних 500 метрах. Иногда на что-то настраиваешься, но выпадают совсем другие карты.

Эта победа – не послание, не реванш, я одержал её, потому что в этом моя суть, я люблю атаковать и бороться. Хочу посвятить её семье – жене и детям, и команде Medellin, за то, что дали мне шанс, открыли мне двери, за то, что тепло приняли меня. Мы маленькая команда, но похожи на команду Мирового тура».