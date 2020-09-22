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Победа Сэма Беннетта, возмущение Ремко Эвенепула на 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Сэм Беннетт одержал победу в первый день на первой гонке сезона

 

 

  1-й этап аргентинской велогонки категории 2. Pro Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 (Vuelta a San Juan) подходил спринтерам. На 144-км равнинном этапе отрыв был пойман за 20 км до финиша, но финал гонки не обошёлся без неожиданностей.

 

  Один из претендентов на победу, чемпион Европы, велогонщик команды Soudal - Quick Step Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) вместе с развозящими его товарищами по команде во главе с чемпионом мира Ремко Эвенепулом выбрали неверную сторону дороги и оказались отрезанными от пелотона, огибая островок безопасности со стоящими на нём зрителями. Они вернулись в пелотон, но момент для спринта был упущен.

 

  Команда Bora-hansgrohe не совершила ошибок, и 32-летний ирландский спринтер Сэм Беннетт одержал первую победу в сезоне в  свой первый гоночный день, выиграв 1-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023.

 

  Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv), который должен был развозить Фабио Якобсена, сам поборолся в спринте и занял второе место. Тройку лучших на этапе замкнул Джакомо Ниццоло (Israel-Premier Tech).

 

 

Победа Сэма Беннетта, возмущение Ремко Эвенепула на 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Победа Сэма Беннетта, возмущение Ремко Эвенепула на 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Победа Сэма Беннетта, возмущение Ремко Эвенепула на 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Сэм Бенннетт: «Я очень много работал в это межсезонье, как и вся команда. Поэтому очень приятно начать сезон на высокой ноте. После не слишком хорошего прошлого сезона мне кажется, я возвращаюсь к себе прежнему. Финал был скоростным и хаотичным. Я очень благодарен товарищам по команде за то, что идеально меня развезли!»

 

  Бернхард Айзель (Bernhard Eisel), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап отлично для нас прошёл! Ребята и на Сэма Беннетта отработали, и уберегли от неприятностей Серхио Игиту. Данни ван Поппель идеально развёз. Мы более чем счастливы открывающим гонку этапом. У нас майка лидера».

 

  Михаэль Мёркёв (Soudal Quick Step): «Сегодня все очень хотели выиграть. Я не должен был бороться в этом спринте, но когда за 1500 м мы поехали по правой стороне дороги, то потеряли Фабио Якобсена. Пришлось менять план. Этап сложился не идеально, но мы извлечём из него урок. Мы мотивированы одержать победу на следующих этапах».

 

 После финиша 1-го этапа Ремко Эвенепул в интервью Sporza выразил возмущение небрежностью организаторов гонки, не перекрывшими полосу дороги за 1,2 км до финиша.

 

  Ремко Эвенепул (Soudal-Quick Step): «Было опасно. Я чуть не сбил женщину. Как сказал Михаэль Мёркёв, они не должны были оставлять такую открытую полосу за 1,2 км до финиша, когда ты не знаешь, куда ехать, и на которой были люди. Я не паниковал, но был шокирован, что дорогу переходили люди. Развоз делаешь без мыслей, только ускоряясь. Я немного расстроен. Из этого необходимо извлечь уроки».

 

Результаты 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Bora - hansgrohe Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 20:13 | Регистрация: 22.09.2020

    сырица пятый 

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Комментарии

  • Esperus2006
    Наиро Кинтана может объявить о ... (1)
    Esperus2006-Фото
    Странные дела
  • Velolife
    Джей Вайн — победитель Тура Да ... (1)
    Velolife-Фото

    От Pico Jano в конце августа 2022 года к пику Tour Down Under в конце января 2023 года. 4 месяца! Лихо, Jay Vine!

  • RVL
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    RVL-Фото

    Орги запутали маршрут не поставив нужных ориентиров на трассе.

    Ремко им потом высказал...в своем "молодом" стиле)))



    Хорошо что по встречке никого не пустили... особенно авто.

  • Ернат
    Марк Кэвендиш: «Самое тяжёлое ... (2)
    Ернат-Фото

    надеюсь возметь этап на ТДФ и поборется за зеленую майку 

  • Ернат
    Победа Сэма Беннетта, возмущен ... (1)
    Ернат-Фото

    сырица пятый 

  • shain
    Тур Даун Андер-2023. Этап 5 (4)
    shain-Фото

    Славься Джей!

    Славься Джей!

  • Mima
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Mima-Фото
    Флам руж
  • sixpack
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    sixpack-Фото

    Хорошее начало у Бенетта. Глебу, как мне показалось на видосике, просто не хватило резкости в начале спринта, потом было поздно уже. Там еще был моментик перед этим, где подрастерялся, оказался на ветру, потерял позицию и вынужден был перенапрячься. Понятно, что к такому интенсиву он не привык, к тому же рано остался один. Будем надеяться, что с опытом результат улучшится. Все ж в гонке сильнейшие спринтеры пелотона, не лаптем щи хлебают.

  • Даниил
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Даниил-Фото
    Хорошое начало сезона у Сырицы. Так держать!
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Earl57-Фото

    Ремко решил поучаствовать в развозе Якобсена. Встал впереди поезда квиков и всего пелотона, разогнался и... завез не туда. Пламруж на одной стороне дороги, а Ремко поехал по другой. Якобсен и часть пелотона последовали за ним. А там, как часто бывает на городских улицах, встречные полосы разделены дорожной архитектурой. Разделители были до отказа заполнены зрителями. И вместо того, чтобы думать о финишном спринте, квики на последнем километре были вынуждены искать, как им просто вернуться в пелотон.

    По правильной стороне у квиков поехал только Морков, которому пришлось вместо развоза Якобсена спринтовать самому, чтобы хоть как-то спасти ситуацию.

    Там 50 на 50. Организаторы не перекрыли нормально дорогу, а Ремко ну совсем явно поехал мимо пламружа, который был прекрасно виден.

    А Сэм Беннет не растерялся))

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