Победа Сэма Беннетта, возмущение Ремко Эвенепула на 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Сэм Беннетт одержал победу в первый день на первой гонке сезона

1-й этап аргентинской велогонки категории 2. Pro Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 (Vuelta a San Juan) подходил спринтерам. На 144-км равнинном этапе отрыв был пойман за 20 км до финиша, но финал гонки не обошёлся без неожиданностей.

Один из претендентов на победу, чемпион Европы, велогонщик команды Soudal - Quick Step Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) вместе с развозящими его товарищами по команде во главе с чемпионом мира Ремко Эвенепулом выбрали неверную сторону дороги и оказались отрезанными от пелотона, огибая островок безопасности со стоящими на нём зрителями. Они вернулись в пелотон, но момент для спринта был упущен.

Команда Bora-hansgrohe не совершила ошибок, и 32-летний ирландский спринтер Сэм Беннетт одержал первую победу в сезоне в свой первый гоночный день, выиграв 1-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023.

Михаэль Мёркёв (Michael Mørkøv), который должен был развозить Фабио Якобсена, сам поборолся в спринте и занял второе место. Тройку лучших на этапе замкнул Джакомо Ниццоло (Israel-Premier Tech).

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Сэм Бенннетт: «Я очень много работал в это межсезонье, как и вся команда. Поэтому очень приятно начать сезон на высокой ноте. После не слишком хорошего прошлого сезона мне кажется, я возвращаюсь к себе прежнему. Финал был скоростным и хаотичным. Я очень благодарен товарищам по команде за то, что идеально меня развезли!»

Бернхард Айзель (Bernhard Eisel), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Этап отлично для нас прошёл! Ребята и на Сэма Беннетта отработали, и уберегли от неприятностей Серхио Игиту. Данни ван Поппель идеально развёз. Мы более чем счастливы открывающим гонку этапом. У нас майка лидера».

Михаэль Мёркёв (Soudal Quick Step): «Сегодня все очень хотели выиграть. Я не должен был бороться в этом спринте, но когда за 1500 м мы поехали по правой стороне дороги, то потеряли Фабио Якобсена. Пришлось менять план. Этап сложился не идеально, но мы извлечём из него урок. Мы мотивированы одержать победу на следующих этапах».

После финиша 1-го этапа Ремко Эвенепул в интервью Sporza выразил возмущение небрежностью организаторов гонки, не перекрывшими полосу дороги за 1,2 км до финиша.

Ремко Эвенепул (Soudal-Quick Step): «Было опасно. Я чуть не сбил женщину. Как сказал Михаэль Мёркёв, они не должны были оставлять такую открытую полосу за 1,2 км до финиша, когда ты не знаешь, куда ехать, и на которой были люди. Я не паниковал, но был шокирован, что дорогу переходили люди. Развоз делаешь без мыслей, только ускоряясь. Я немного расстроен. Из этого необходимо извлечь уроки».