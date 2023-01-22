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Фабио Якобсен — победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Фабио Якобсен и Ремко Эвенепул о победе на 2-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

 

  Чемпион Европы Фабио Якобсен принёс команде Soudal Quick-Step первую победу в сезоне 2023 года, выиграв 2-й этап велогонки Вуэльта провинции Сан-Хуан.  На этот раз спринтерскому поезду 26-летнего нидерландского гонщика ничто не помешало – за 3 км до финиша чемпион мира Ремко Эвенепул вышел на первую позицию, растянув пелотон, а Ив Лампарт и Михаэль Мёркёв закончили работу, доставив Фабио Якобсена к отметке 150 м до  финиша.

 

  Фабио Якобсен опередил колумбийского спринтера команды Movistar Фернандо Гавирию и испанского гонщика команды Trek-Segafredo Йона Аберастурри. Победитель 1 этапа Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил майку лидера, финишировав 4-м.

 

  2-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 начался с тягуна на первых 80 км, гонщики поднялись на высоту 1500 м по территории национального природного парка «Исчигуаласто», который также называют «безжизненная земля»,  (“Ischigualasto” /«Лунная долина»). В числе 12 гонщиков отрыва дня был 46-летний Оскар Севилья (Medellín-EPM). Отрыв набрал 5 минут преимущества через 35 км после старта, но работавшие в голове пелотона команды Bora-hansgrohe и Soudal Quick-Step не позволили отрыву уехать. За 4 км до финиша был пойман пытавшийся уехать из отрыва Мануэле Тароцци (Manuele Tarozzi/Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), а атаку Виктора Окампо (Victor Ocampo/ Medellin – EPM) быстро нейтрализовали за 2,4 км до финиша.

 

Фабио Якобсен стал первым нидерландским победителем этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан в истории гонки.

 

Фабио Якобсен — победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Фабио Якобсен — победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Этому результату я обязан команде. Питер и Ян контролировали этап с самого старта, не допустили, чтобы преимущество отрыва накалило ситуацию. Потом за 3 км начал работать Ремко. Для меня честь, что мне помогал такой гонщик мирового класса. Потом Ив и Михаэль объединили усилия и идеально вывезли меня на позицию, откуда мне осталось только спринтовать. Очень горжусь, что со мной такие потрясающие товарищи по команде.

 

  Эта победа особенно радует после случившегося на 1-м этапе. Вчера был очень опасный финал. Прошлым вечером я поговорил с организаторами, они обещали, что сегодня заключительные 5 км будут безопасными, всё так и было. Получился честный спринт для всех спринтерских поездов. Я рад, что сегодня у меня хорошо шла нога, и я смог выиграть. Надеюсь, мы не остановимся на этой победе, впереди ещё будут шансы».

 

  Ремко Эвенепул: «Думаю, сегодня мы показали, на что способен наш поезд, и зачем мы сюда приехали. После вчерашнего разочарования можем только радоваться. Работа, которую я выполнял в развозящем поезде, подходит мне лучше всего. Я начал за 3 км до финиша, а закончил за 900 или 800 метров. Ребята знают, что я могу тянуть довольно долго, что мешает едущим позади поездам, потому что у нас лучшая комбинация для финального спринта – Мёркёв и Якобсен.

 

  Вообще-то, о вчерашнем финише забыли сразу. Досадно, что не было до конца понятно, как пройдёт финал. Думаю, ошибка в том, что за 4 км до финиша нас не вывезли на правильную сторону дороги. Но сегодня мы обо всём можем забыть. Когда сезон быстро начинаешь с победы, это помогает, особенно когда это спринт и суперразвоз. Я просто счастлив, что мы выиграли в самом начале сезона. Эта победа могла быть второй, но стала первой. Так что, вперёд, за следующими победами».

 

Результаты 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Soudal Quick Step Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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