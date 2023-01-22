Куинн Симмонс — победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Куинн Симмонс, Максимилиано Ричезе, Сэм Беннетт о 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

21-летний американский велогонщик команды Trek-Segafredo Куинн Симмонс (Quinn Simmons) одержал третью победу в карьере и первую в сезоне 2023 года, выиграв 3-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан.

170-км равнинный этап завершался в тягун на автодроме Вильикум (Villicum). В 2020 году на этом финише Зденек Штыбар лишил спринтеров победы на этапе. Такую же атаку в 2023 в финале за 500 м до финиша предпринял Куинн Симмонс, за которым поехал 39-летний аргентинский велогонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze), который едет последнюю гонку в карьере. Куинн Симмонс первым пересёк финиш, Максимилиано Ричезе занял 2-е место, а спринтерам осталось бороться за третье место подиума, которое занял ирландский спринтер команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Куинн Симмонс: «Большая часть победы принадлежит ребятам. Только проснулся, получил от тренера видео о том, как этап был выигран в прошлом. Я сказал моему соседу по номеру Матиасу, что если он вывезет меня к этой точке, я сегодня выиграю. И на финальных 30 километрах ребята всё время были на хорошей позиции. Эта особенная победа, у такого гонщика, как я, здесь совсем не тонна возможностей. Я не могу выиграть в спринте, не выиграю в высоких горах. Надо или побеждать в трудный день, или атаковать в таком финале. В этом году я дал команде одно обещание – выиграть больше гонок, потому что в прошлом году я вообще не выигрывал. Сейчас я уже на сто процентов лучше.

Именно эту точку я выбрал для атаки утром, поговорив с тренером и другими гонщиками команды. Я знаю свою физиологию, знаю, что в какие-то моменты могу быть одним из сильнейших, поэтому мы должны были выиграть. Мне скучно отсиживаться в пелотоне весь день, но, думаю, эта тактика принесла плоды».

Максимилиано Ричезе: «Остался горький привкус. Я наметил этот этап, хотел добиться результата. Но я не выступал в гонках с прошлого июня, у меня не было смены ритмов. Куинн – великолепный гонщик, так что догнать его в своём роде было невыполнимой миссией».

Сэм Беннетт: «Мы знали, что пойдут атаки, но думали, что атакует Ремко. Не рассчитали, что это может быть Куинн Симмонс. Расстроен, потому что всегда хочется выиграть. Но Куинн Симмонс сегодня предпринял очень рискованную атаку, но и получил самое крупное вознаграждение. Он заслужил победу».