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Куинн Симмонс — победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Куинн Симмонс, Максимилиано Ричезе, Сэм Беннетт о 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

 

  21-летний американский велогонщик команды Trek-Segafredo Куинн Симмонс (Quinn Simmons) одержал третью победу в карьере и первую в сезоне 2023 года, выиграв 3-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан.

 

  170-км равнинный этап завершался в тягун на автодроме Вильикум (Villicum). В 2020 году на этом финише Зденек Штыбар лишил спринтеров победы на этапе. Такую же атаку в 2023 в финале за 500 м до финиша предпринял Куинн Симмонс, за которым поехал 39-летний аргентинский велогонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze), который едет последнюю гонку в карьере.  Куинн Симмонс первым пересёк финиш, Максимилиано Ричезе занял 2-е место, а спринтерам осталось бороться за третье место подиума, которое занял ирландский спринтер команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт.

 

 

Куинн Симмонс — победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Куинн Симмонс — победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Куинн Симмонс — победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Куинн Симмонс: «Большая часть победы принадлежит ребятам. Только проснулся, получил от тренера видео о том, как этап был выигран в прошлом. Я сказал моему соседу по номеру Матиасу, что если он вывезет меня к этой точке, я сегодня выиграю. И на финальных 30 километрах ребята всё время были на хорошей позиции. Эта особенная победа, у такого гонщика, как я, здесь совсем не тонна возможностей. Я не могу выиграть в спринте, не выиграю в высоких горах. Надо или побеждать в трудный день, или атаковать в таком финале. В этом году я дал команде одно обещание – выиграть больше гонок, потому что в прошлом году я вообще не выигрывал.  Сейчас я уже на сто процентов лучше.

 

  Именно эту точку я выбрал для атаки утром, поговорив с тренером и другими гонщиками команды. Я знаю свою физиологию, знаю, что в какие-то моменты могу быть одним из сильнейших, поэтому мы должны были выиграть. Мне скучно отсиживаться в пелотоне весь день, но, думаю, эта тактика принесла плоды».

 

 

  Максимилиано Ричезе: «Остался горький привкус. Я наметил этот этап, хотел добиться результата. Но я не выступал в гонках с прошлого июня, у меня не было смены ритмов. Куинн – великолепный гонщик, так что догнать его в своём роде было невыполнимой миссией».

 

  Сэм Беннетт: «Мы знали, что пойдут атаки, но думали, что атакует Ремко. Не рассчитали, что это может быть Куинн Симмонс. Расстроен, потому что всегда хочется выиграть. Но Куинн Симмонс сегодня предпринял очень рискованную атаку, но и получил самое крупное вознаграждение. Он заслужил победу».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

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Теги к статье: Куинн Симмонс Quinn Simmons Trek-Segafredo Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • Astanaforever
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Сегодня Алафилипп получит по каске от Патрика. Он за что ему зарплату платит? Просто так? Ему победы нужны.Это не я сказал, заметьте.а сам Патрик.
  • Astanaforever
    Наиро Кинтана опроверг слухи о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    ** - Я признателен колумбийским командам за протянутую руку помощи, но я собираюсь и дальше представлять свою страну на крупнейших велогонках мира. Я подхожу для подписания контракта с командой высшего уровня, ради этого тренируюсь.***A он оказывается до сих пор болен звёздной болезнью. Увы.

    Взял и унизил своих земляков. Они его не простят после этих слов. Короче в сборную дорога тоже закрыта.
  • motte
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (4)
    motte-Фото
    Именно, тот! Когда вальв не дал пурито стать ЧМ, Кошта урвал косточку!
  • Даниил
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (4)
    Даниил-Фото
    Да, именно, он самый)))

    Это его первая победа с 2020 года...
  • uran
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (4)
    uran-Фото
    "В удовольствие" это точно не про Квик Степ. Что интересно Джамбо Скай тоже заставляют работать, и результаты там соответствующие. А бора что из Сагана сделала...
  • uran
    Trofeo Calvia-2023 - Challenge ... (4)
    uran-Фото
    Это всё тот Руи Кошта что был ЧМ?
  • Earl57
    Фабио Якобсен — победитель 2 ... (4)
    Earl57-Фото

    Там любитель, от которого Ремко отмахивался, за Погги поездил. Погги не нервничал, не прогонял, дал посидеть за собой какое-то время, а потом просто уехал.

    https://www.youtube.com/watch?v=5yLvcakGUgA

    До этого он 160 км с парнями из Тотал Энерджи проехал. Он им не мешал, они не обращали на него внимания.

  • uran
    Фабио Якобсен — победитель 2 ... (4)
    uran-Фото
    Работа 3-800 это трековая 4 км. Совсем не Ремко. Работа Эвенепула это 30-3, но там впахивать надо, а не 3 км тянуть.
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Патрик монстр..всех давит. Редиска.
  • Pugachev
    Эган Берналь: “Не могу предста ... (2)
    Pugachev-Фото
    Фотографа - на мыло! Хотя, наверное, играет на противоречии внешности и сути дела. Тоже жду скорейшего возвращения Берналя в гонки.

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