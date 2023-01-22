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Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

50-я победа в карьере Фернандо Гавирии одержана на 4-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

 

  На 4-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 28-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия одержал 50-ю победу в карьере и первую в цветах команды Movistar. На 4-м этапе гонщики поднимались на высоту выше 2200 м к вершине в подъём 1-й категории Грута Вирхен де Андакольо (Gruta Virgen de Andacollo).

 

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

  В отрыве дня из 14 гонщиков был и Эган Берналь (INEOS Grenadiers), отметивший атакой год со дня падения во время тренировки. За 90 км до финиша в пелотоне осталось около 50 гонщиков, и его возглавили команды TotalEnergie и Movistar в полном составе. Отрыв дня догнали за 50 км до финиша, а спринтеры, проявившие себя на первых этапах – Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) и Фабио Якобсен (Soudal – Quick-Step) выпали из пелотона.

 

  На финальном тягуне за 500 м до финиша атаковал Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), а Фернандо Гавирия (Movistar) первым отреагировал на его ускорение и обошёл на финише. Петер Саган (TotalEnergies) обошёл Ганну за 100 м до финиша, но опередить Гавирию не удалось, и Саган финишировал вторым, а Филиппо Ганна замкнул тройку призёров этапа. Для Фернандо Гавирии этот этап стал девятым, выигранным на аргентинской гонке Вуэльта провинции Сан-Хуан за карьеру.

 

26 января на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2023 день отдыха и подготовки к решающему горному 5-му этапу.

 

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

Фернандо Гавирия — победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

 

  

  Фернандо Гавирия: «Безмерная радость для меня и команды. Эта команда как большая семья, меня невероятно тепло приняли. Я так долго стремился к этой победе. Очень много работал зимой, и это помогло выиграть.

 

  Команда действовала по плану, как и всю неделю. Этот этап больше мне подходил. Все пятеро ребят нашей команды просто были сегодня лучшими, вся группа работала на меня. Мы заслужили эту победу и достигли её.  Горный перевал был очень трудным, к тому же жара усилилась, всем было тяжело. Но мы не волновались, удержались вместе на вершине, приложили все силы, работая до финиша.

 

  Теперь у меня и майка лидера гонки, но это просто совпадение. Конечно, на этапе в пятницу я потеряю полчаса. Я, конечно, постараюсь, но Колорадо подходит гонщикам, которые весят килограмм 70 или меньше, а у меня почти 90.  Но впереди в выходные  у меня будут ещё два шанса».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023

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Теги к статье: Вуэльта провинции Сан-Хуан-2023 Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Movistar

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