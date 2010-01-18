Петер Саган: "Сезон 2023 года - последний, когда вы увидите меня в гонках Мирового тура"

Петер Саган закончит карьеру шоссейного велогонщика в конце 2023 года, но останется в маунтинбайке ради Олимпийских игр-2024

В день 33-летия, 26 января, Петер Саган объявил, что 2023 год станет последним в его карьере на шоссе, он продолжит выступать в команде TotalEnergies, но только в небольших гонках ради поддержания формы. Словацкий велогонщик переключится на маунтинбайк, чтобы пройти квалификацию и принять участие в Олимпийских играх-2024 в этой дисциплине.

Петер Саган: «Сегодня, в мой день рождения, я решил поделиться с вами, не думаю, что это можно назвать новостью, скорее моими размышлениями, моей программой. Пришло время всем сказать, потому что, думаю, все заслуживают узнать, что этот мой сезон – последний в профессионалах на шоссе.

В следующем году я остаюсь с командой TotalEnergies, хотел бы больше сфокусироваться на маунтинбайке, чтобы пройти квалификацию и участвовать в Олимпийских играх-2024. Я проеду несколько некрупных гонок, но решил, что не поеду больше гонки Мирового тура, чтобы подойти в хорошей форме к Олимпиаде, а дальше посмотрим. Я бы сказал, этот год последний, когда вы увидите меня в гонках Мирового тура. Я принял это решение не сейчас, поэтому, прежде всего, это не прощание. Я начинаю новое приключение, вы ещё увидите меня в новых проектах.

Я делаю это не ради медалей или чего-то подобного, а скорее, потому, что хочу переключиться на маунтинбайк. Больше не будет давления, выиграю я или проиграю. Я всегда хотел завершить карьеру на маунтинбайке, а следующий год – Олимпийский. Хочу сделать это для себя, а не ради кого-то. Конечно, в этом году хочу финишировать в гонках Мирового тура на высоком уровне. Не собираюсь просто наслаждаться этим сезоном, а хочу быть на пике формы».

За карьеру на шоссе, которую Петер Саган начал в 2010 году, он одержал 121 победу, трижды становился чемпионом мира в групповой гонке, выиграл 12 этапов Тур де Франс, 7 раз надевал зелёную майку лучшего в очковой классификации французского Гранд-тура, является победителем этапов всех трёх Гранд-туров, победителем Париж-Рубэ и Тура Фландрии, трёхкратным победителем Гент-Вевельгем.