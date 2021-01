Петер Саган упал на тренировке в день рождения

Петер Саган упал во время тренировки в свой день рождения, 26 января. 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe отделался ссадинами на правом локте и голени. Сейчас Петер Саган вместе со своим братом Юраем находится в небольшом тренировочном лагере на острове Гран-Канария, куда уехал после тренировочного сбора всей команды.

Photo (c) Twitter Peter Sagan @petosagan

В видеообращении в соцсетях Петер Саган поблагодарил за поздравления с днём рождения и опубликовал фотографию, где Юрай помогает обрабатывать ссадины после падения.

Петер Саган: «Хочу сказать огромное спасибо всем за тёплые поздравления с днём рождения, хотел бы прочитать их все. Не знаю, считать ли это подарком на день рождения, теперь у меня появилось несколько новых царапин. У меня был отличный выезд – шесть часов по прекрасной погоде. У меня появились новые ссадины и шрамы на коже, но я всё ещё жив, и это хорошо. Конечно, запомню этот день».

Сезон Петер Саган начнёт в конце февраля с двух классик – “ Omloop Het Nieuwsblad Elite” и “ Kuurne - Bruxelles – Kuurne”. Первым Гранд-туром словацкого велогонщика должна стать Джиро д’Италии-2021.

Thanks a lot, everybody for your warm birthday wishes, I wish I could read all of them. I don't know if I consider it a birthday present, I got a few new scratches but all is fine!@BORAhansgrohe @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent pic.twitter.com/DZ7A9Et11v