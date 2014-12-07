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Дисквалифицированный на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023 Джеймс Нокс не согласен с решением комиссаров гонки

Джеймс Нокс: «Я не получал преимущество, когда сидел за техничкой, возвращаясь после падения»

 

 

 

  27-летний британский велогонщик команды Soudal Quick-Step Джеймс Нокс (James Knox) покинул Тур Даун Андер-2023 на 1-м этапе, так как комиссары гонки дисквалифицировали его за долгую езду за техничками. Нокс, который упал за 55 км до финиша, не согласен с таким суровым наказанием. По действующим правилам UCI велогонщик не может «использовать как прикрытие  транспортное средство гонки  или пользоваться их слипстримом ради получения преимущества». Но дисквалификация предусмотрена в «серьёзном случае, а также в случае повторного нарушения или отягчающих обстоятельств, или, если нарушение позволило получить преимущество в гонке».

 

Дисквалифицированный на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023 Джеймс Нокс не согласен с решением комиссаров гонки

 Дисквалифицированный на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023 Джеймс Нокс не согласен с решением комиссаров гонки

 Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Soudal Quick-Step Team

 

  Джеймс Нокс в соцсетях выразил своё мнение, подчеркнув, что ему пришлось выбирать – пройти проверку на возможное сотрясение мозга согласно протоколу UCI, или, пренебрегая возможным сотрясением мозга, сразу вскочить на велосипед, чтобы как можно быстрее вернуться в гонку.

 

   Джеймс Нокс: «Некоторые из вас заметили, что я был дисквалифицирован на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023. Я тяжело упал за 55 км до финиша, мне потребовалась медицинская помощь врача моей команды, чтобы удостовериться, что у меня нет переломов, и, самое главное, что я не получил сотрясение мозга. Когда я снова сел на велосипед, увидел, что у него сломан руль. Пришлось снова остановиться и поменять велосипед.

 

  На тот момент после промежуточного спринта гонка успокоилась, но комиссары запретили мне проехать за техничкой больше пары километров. Я до сих пор не совсем понял причину их решения. Моей единственной целью было вернуться хотя бы в хвост каравана, или, как минимум, догнать других гонщиков, которые тоже возвращались после завала и ехали впереди меня.

 

  Ради этой гонки я проехал через весь земной шар, надеялся её продолжить, так как до конца гонки было ещё четыре дня. Находясь позади, я наблюдал, как другим гонщикам, возвращавшимся после завала, разрешали доехать до пелотона, сидя за техничками, как и следовало ожидать.

 

  Я же должен принять на себя ответственность за ошибки, которые сделал после этого. Я ехал один, и, не получив информацию ни о разрывах, ни о лимите времени, пару раз посидел за техничками соньёров, которые должны были в последний раз доставить питание гонщикам. Я проехал за ними несколько километров и за это дисквалифицирован.

 

  Если велоспорт собирается предпринять серьёзные шаги по обеспечению безопасности гонщиков, комиссары не должны наказывать гонщиков за то, что они задержались позади после падения, которое потребовало проверки их состояния. Действия комиссаров продемонстрировали, что мне надо было без надлежащего осмотра врача продолжить гонку немедленно. Правила возвращения в пелотон очень сложные, но в моём случае был пример использования транспортного средства не для получения преимущества, что если бы я не упал в завале, то не оказался бы в этой ситуации».

  

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Теги к статье: Джеймс Нокс Soudal Quick-Step James Knox Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 7.12.2014

    Если он просто ехал за техничками соньеров, то с чего бы они спортдиректора оштрафовали на 500 швейцарских франков? В твиттере фото было, как он рукой держался за техничку.

    Похожая ситуация была несколько лет назад на ЧМ в андеровской гонке. Тогда голландец Нильс Экхоф после падения вернулся и победил в гонке, а его дисквалифицировали за то, что техничка подвезла. Парень дождался, пока отъедет оператор на мото, посмотрел на небо и убедился что вертолета нет, но не учел, что рядом рядом едут технички других сборных. А на техничках установлены видеорегистраторы. Поэтому, когда они доехали до финиша, то слили видео судьям. Экхоф тогда тоже шумел и возмущался, мол его должны были сразу предупредить, если видели нарушение. Он подавал иск в САС при поддержке федерации и своей команды, но ничего не добился.

    К тому сейчас все зрители на обочинах с телефонами в руках снимают, снимают и снимают. А потом выкладывают фото и видео в соцсетях...

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Комментарии

  • SVS
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    SVS-Фото

    О! Шанс для Сагана! :)

  • Earl57
    Дисквалифицированный на 1-м эт ... (1)
    Earl57-Фото

    Если он просто ехал за техничками соньеров, то с чего бы они спортдиректора оштрафовали на 500 швейцарских франков? В твиттере фото было, как он рукой держался за техничку.

    Похожая ситуация была несколько лет назад на ЧМ в андеровской гонке. Тогда голландец Нильс Экхоф после падения вернулся и победил в гонке, а его дисквалифицировали за то, что техничка подвезла. Парень дождался, пока отъедет оператор на мото, посмотрел на небо и убедился что вертолета нет, но не учел, что рядом рядом едут технички других сборных. А на техничках установлены видеорегистраторы. Поэтому, когда они доехали до финиша, то слили видео судьям. Экхоф тогда тоже шумел и возмущался, мол его должны были сразу предупредить, если видели нарушение. Он подавал иск в САС при поддержке федерации и своей команды, но ничего не добился.

    К тому сейчас все зрители на обочинах с телефонами в руках снимают, снимают и снимают. А потом выкладывают фото и видео в соцсетях...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Кирсипуу..точнее

    Именно, хитрый кирсипуу, что в переводе означает вишнёвое дерево.

    Ааао Пиккуус давно и сильно болен, не берите грех на душу

    https://velolive.com/blogs/redakziya/9140-aavo-pikkuusu-trebuetsya-pomosch.html

  • galina.naus
    Роберт Гесинк сошёл с Тура Дау ... (1)
    galina.naus-Фото
    Вот несчастье! Скорейшего выздоровления!
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Кирсипуу..точнее
  • oblivion
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    oblivion-Фото
    Цитата: motte
    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.
    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".
    Что там вся Джамбо и его падение на фото?
    Это было на первом этапе. Гонщик ag2r просто упал на заднее колесо Хесинка и тот наотмаш повалился. И вроде у него трещина в тазу
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Мартина Лааса брали вроде как спринтера. И че? Приходит 124 м через 7 м 40 сек. Да..Ааво Пикуус конкретно своего земляка пропихнул Астане по дружбански...видимо с откатом.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    а чего от него ждать, всегда упертый был :)

    может, дождусь еще свежих сюжетов от шкипера. 

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Там еще после первого этапа Нокса у квиков дисквалифицировали за то, что после падения ехал за своей техничкой. 

    Болельщики квиков возмущаются, раньше, мол, на это закрывали глаза...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.

    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".

    Что там вся Джамбо и его падение на фото?

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