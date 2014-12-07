 Дисквалифицированный на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023 Джеймс Нокс не согласен с решением комиссаров гонки

Джеймс Нокс: «Я не получал преимущество, когда сидел за техничкой, возвращаясь после падения»

27-летний британский велогонщик команды Soudal Quick-Step Джеймс Нокс (James Knox) покинул Тур Даун Андер-2023 на 1-м этапе, так как комиссары гонки дисквалифицировали его за долгую езду за техничками. Нокс, который упал за 55 км до финиша, не согласен с таким суровым наказанием. По действующим правилам UCI велогонщик не может «использовать как прикрытие транспортное средство гонки или пользоваться их слипстримом ради получения преимущества». Но дисквалификация предусмотрена в «серьёзном случае, а также в случае повторного нарушения или отягчающих обстоятельств, или, если нарушение позволило получить преимущество в гонке».

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Soudal Quick-Step Team

Джеймс Нокс в соцсетях выразил своё мнение, подчеркнув, что ему пришлось выбирать – пройти проверку на возможное сотрясение мозга согласно протоколу UCI, или, пренебрегая возможным сотрясением мозга, сразу вскочить на велосипед, чтобы как можно быстрее вернуться в гонку.

Джеймс Нокс: «Некоторые из вас заметили, что я был дисквалифицирован на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023. Я тяжело упал за 55 км до финиша, мне потребовалась медицинская помощь врача моей команды, чтобы удостовериться, что у меня нет переломов, и, самое главное, что я не получил сотрясение мозга. Когда я снова сел на велосипед, увидел, что у него сломан руль. Пришлось снова остановиться и поменять велосипед.

На тот момент после промежуточного спринта гонка успокоилась, но комиссары запретили мне проехать за техничкой больше пары километров. Я до сих пор не совсем понял причину их решения. Моей единственной целью было вернуться хотя бы в хвост каравана, или, как минимум, догнать других гонщиков, которые тоже возвращались после завала и ехали впереди меня.

Ради этой гонки я проехал через весь земной шар, надеялся её продолжить, так как до конца гонки было ещё четыре дня. Находясь позади, я наблюдал, как другим гонщикам, возвращавшимся после завала, разрешали доехать до пелотона, сидя за техничками, как и следовало ожидать.

Я же должен принять на себя ответственность за ошибки, которые сделал после этого. Я ехал один, и, не получив информацию ни о разрывах, ни о лимите времени, пару раз посидел за техничками соньёров, которые должны были в последний раз доставить питание гонщикам. Я проехал за ними несколько километров и за это дисквалифицирован.

Если велоспорт собирается предпринять серьёзные шаги по обеспечению безопасности гонщиков, комиссары не должны наказывать гонщиков за то, что они задержались позади после падения, которое потребовало проверки их состояния. Действия комиссаров продемонстрировали, что мне надо было без надлежащего осмотра врача продолжить гонку немедленно. Правила возвращения в пелотон очень сложные, но в моём случае был пример использования транспортного средства не для получения преимущества, что если бы я не упал в завале, то не оказался бы в этой ситуации».