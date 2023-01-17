VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Роберт Гесинк сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 1-м этапе

Перелом таза у Роберта Гесинка после падения на 1-м этапе

 

 

  36-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Роберт Гесинк (Robert Gesink) сошёл с Тура Даун Андер-2023, упав за 25 км до финиша на 1-м этапе. Последствия падения оказались серьёзнее, чем изначально предполагала команда.

 

Роберт Гесинк сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 1-м этапе

 

Роберт Гесинк сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 1-м этапе

 

 

Роберт Гесинк находился в голове пелотона за 25 км до финиша и упал вместе со своими товарищами по команде Тима Розеном (Timo Roosen) и Тимом ван Дейком (Tim van Dijke).  Гесинк ударился головой и бедром и не смог подняться самостоятельно.

 

В соцсетях через несколько часов после падения Роберт Гесинк написал:

 

  «Не так я надеялся закончить пребывание в Австралии. Из-за неудачного падения остался с переломом (трещиной) таза и с гораздо меньшим количеством кожного покрова. Теперь возвращаюсь к семье».

 

  Это не первая серьёзная травма Роберта Гесинка. В сентябре 2011 года он сломал бедро во время падения на тренировке и долго восстанавливался. В 2019 году получил перелом таза и ключицы, упав на Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Роберт Гесинк Robert Gesink Jumbo-Visma Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Там еще после первого этапа Нокса у квиков дисквалифицировали за то, что после падения ехал за своей техничкой. 

    Болельщики квиков возмущаются, раньше, мол, на это закрывали глаза...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (2)
    motte-Фото

    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.

    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".

    Что там вся Джамбо и его падение на фото?

  • RustamA86
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (10)
    RustamA86-Фото

    Ввиду того, что в команде нет генерала следовательно ставка на отдельные этапы и спринты тоже не плохо. Со времен Columbia HTC нравится Кэв, желаю ему удачи и дубль на ТДФ!drinks

  • nightbuster33
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Последний из могикан-Наиро Каэнтано (Taem Corratec,Columbia).

  • M-07
    Изменения в правилах UCI относ ... (6)
    M-07-Фото
    У меня есть турецкая карта, не знаю, можно ли ей оплатить и смотреть из России спокойно. Если кому надо, то могу попробовать вам купить.
  • uran
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (22)
    uran-Фото
    Ещё 2 года назад 90% завсегдателей форума считали его сбитым спринтером. А тут вдруг окрылились надежды. Ну блажен кто верует.
  • Velolife
    Фил Баухаус — победитель 1 эта ... (1)
    Velolife-Фото

    Поздравления всем любителям велоспорта по случаю нового года и нового протуровского сезона на шоссе, начавшегося по традиции (была нарушена в 21 и 22 годах) в Австралии Tour Down Under. У мужчин первыми подиумными победителями пролога и первого этапа стали: Alberto Bettiol, Phil Bauhaus, Caleb Ewan, Michael Matthews, Nans Peters, Lucas Plapp. Не забывем о женщинах, уже проехавших два этапа. Их победители: полячка Daria Pikulik и австралийка Alex Manly. Так что, поехали! Всем удачи!

  • Sm1T
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (22)
    Sm1T-Фото
    Вау. Сейчас челюсть подберу!!! Успезов успехов успехов.
  • motte
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (10)
    motte-Фото
    Пока это я сказал
  • RVL
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (10)
    RVL-Фото
    А что буки говорят?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 января

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk)

Samuel Welsford (Team DSM)

Antonio Barac (Team Corratec)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (53)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)