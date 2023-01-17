Роберт Гесинк сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 1-м этапе

Перелом таза у Роберта Гесинка после падения на 1-м этапе

36-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Роберт Гесинк (Robert Gesink) сошёл с Тура Даун Андер-2023, упав за 25 км до финиша на 1-м этапе. Последствия падения оказались серьёзнее, чем изначально предполагала команда.

Роберт Гесинк находился в голове пелотона за 25 км до финиша и упал вместе со своими товарищами по команде Тима Розеном (Timo Roosen) и Тимом ван Дейком (Tim van Dijke). Гесинк ударился головой и бедром и не смог подняться самостоятельно.

В соцсетях через несколько часов после падения Роберт Гесинк написал:

«Не так я надеялся закончить пребывание в Австралии. Из-за неудачного падения остался с переломом (трещиной) таза и с гораздо меньшим количеством кожного покрова. Теперь возвращаюсь к семье».

Это не первая серьёзная травма Роберта Гесинка. В сентябре 2011 года он сломал бедро во время падения на тренировке и долго восстанавливался. В 2019 году получил перелом таза и ключицы, упав на Льеж-Бастонь-Льеж.