Роберт Гесинк сошёл с Тура Даун Андер-2023 после падения на 1-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 10:18
Перелом таза у Роберта Гесинка после падения на 1-м этапе
36-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Роберт Гесинк (Robert Gesink) сошёл с Тура Даун Андер-2023, упав за 25 км до финиша на 1-м этапе. Последствия падения оказались серьёзнее, чем изначально предполагала команда.
Роберт Гесинк находился в голове пелотона за 25 км до финиша и упал вместе со своими товарищами по команде Тима Розеном (Timo Roosen) и Тимом ван Дейком (Tim van Dijke). Гесинк ударился головой и бедром и не смог подняться самостоятельно.
В соцсетях через несколько часов после падения Роберт Гесинк написал:
«Не так я надеялся закончить пребывание в Австралии. Из-за неудачного падения остался с переломом (трещиной) таза и с гораздо меньшим количеством кожного покрова. Теперь возвращаюсь к семье».
Это не первая серьёзная травма Роберта Гесинка. В сентябре 2011 года он сломал бедро во время падения на тренировке и долго восстанавливался. В 2019 году получил перелом таза и ключицы, упав на Льеж-Бастонь-Льеж.
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