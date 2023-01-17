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Фил Баухаус — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2023

Фил Баухаус, Калеб Юэн и Майкл Мэттьюс о 1-м этапе Тура Даун Андер-2023

 

 

  Падение, ушибленная спина, замена велосипеда и усилия по возвращению в пелотон в начале этапа через 38 км после старта не помешали Филу Баухаусу (Phil Bauhaus) в итоге выиграть спринт на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023.

 

  На финальных километрах 28-летний немецкий велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус вместе со своим развозящим Никиасом Арндтом заняли выгодную позицию позади развозящих поездов команд Soudal-Quick Step и Jayco-AlUla. За 300 м до финиша Фил Баухаус начал спринт и обошёл австралийский спринтеров – Калеба Юэна (Caleb Ewan) и Майкла Мэттьюса (Michael Matthews), занявших второе и третье места соотвественно.

 

Фил Баухаус — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Фил Баухаус — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Photo ©  Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023/BahrainVictorious Team

 

  Фил Баухаус: «Сегодня был очень нервный этап. К сожалению, многие ребята падали. Я тоже упал очень неудачно, но смог вернуться в гонку. Команда великолепно отработала. На последнем круге мы всё время были впереди. На Schwalbe Classic я слишком долго ждал, поэтому сейчас поехал за 300 м до финиша. На последних 50 – 80 метрах чувствовал только боль, думал только о том, чтобы не сбавлять. Понимал, что меня накатят на последних метрах. Калеб Юэн чуть не обошёл, но да, я выиграл, и очень счастлив».

 

 

  Нил Стивенс (Neil Stephens), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Конечно, команда очень рада победе Фила Баухауса. Её одержал не только он, а вся команда Bahrain Victorious. Мы очень много работали в Европе, готовясь к этой гонке. Сегодня победа одержана благодаря огромной работе Фила, его товарищей по команде и всего персонала. Мы продолжаем вкладывать в работу все силы, надеемся на ещё большее количество побед в будущем».

 

  Калеб Юэн: «В завал попали несколько моих товарищей по команде, но Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners) отлично работал в финале до тех пор, пока у него на последнем спуске не слетела цепь. Так что, в конце я остался один, но сумел проехать на довольно хорошей позиции финальные километры. Но за километр до финиша гонщики, закончившие работу в развозящем поезде, начали из них выпадать, и я немного запутался, оказался слишком далеко позади. Если честно, думал, что этап ушёл. Но всё же я смог приблизиться к победе, даже сам удивился. Впереди ещё будут шансы, мы точно поборемся».

 

  Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla) благодаря бонусным секундам, выигранным на промежуточных спринтах, поднялся с десятой на вторую строчку общего зачёта, и теперь уступает лидеру Альберто Беттиолю (EF Education-EasyPost) всего 6 секунд.

 

  Майкл Мэттьюс: «Понятно, что наша цель – собрать как можно больше бонусов. После пролога мы потеряли немного времени, но за один сегодняшний этап наверстали. В этом полностью заслуга команды – ребята работали потрясающе. Раз другие команды отдают нам эти бонусы, мы будем их собирать, а потом, когда дойдёт до Кокскрю на 3-м этапе, посмотрим, что в итоге у меня останется».

 

Результаты 1 этапа Тура Даун Андер-2023

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Теги к статье: Фил Баухаус Phil Bauhaus Barhain Victorious Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Astanaforever
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Что не сделаешь ради одного, золотого этапа.? Можно и подписать гонщика одного дня, последнего колеса...Круто.! Вино семимильными шагами идет к удовлетворении собственных амбиций на фоне общего провала командной тактики, стратегии и побед. Это все называется."ХАЛИФ НА ЧАС". Что я могу сказать? Будем наблюдать. В средствах массовой информации и комментариях уже пишут, что беспричиное увольнение Супермена, напрямую связано с подписанием Кэва. Вот так. Нет дыма без огня.
  • nightbuster33
    Кейс Бол переходит в Astana Qa ... (2)
    nightbuster33-Фото

     Высказывания "phoenx"исполнились:Кэв и Бол в составе Астаны. Только Нурберген остался в составе. Захарова в молодежку,это как?Он старше их лет на десять,если только в качестве "играющего" тренера,для "подкормки".Уже появилось сообщение о Захарове.Как и предпологал- в молодежку в основном для "подкормки" тренеруясь совместно с трековой сборной Казахстана.Не думаю,что он перетренеровался в Астане. Вивиани в 2 раза больше выступал в шоссейных гонках  и успешен в обеих дисциплинах,чем он.А Захаров,на четвертом десятке.выше головы уже не прыгнет,это трек.

  • Shalam s Urala
    Тур Даун Андер-2023. Этап 1 (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Юэн из глубокой задницы, конечно, весьма шустро выбирался и почти успел, но почти не считается, Баухаус же суперзачётно дотерпел до черты на первой позиции

    ну и, как водится, отсалютовали началу сезона хорошим финишным завалом

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (115)
    Earl57-Фото

    Артем Захаров переходит в молодежку Астаны, там мол более гибкий график для его подготовки к треку.

    Стало быть Бола все-таки подпишут.

  • Astanaforever
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Cepik
    Реншоу

    спасибо, память девичья, натурально бодался за Марка как раз Реншоу! ))
    Моркофф нужен. Он единственный.
  • HalidS
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (7)
    HalidS-Фото

    Reforg34, мы ждем вас!

     

  • RVL
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    RVL-Фото
    Естественно будут что то мотать на ус, но зная эгоизм кэва, думаю, наставничество-это последнее, ради чего он в Астане
  • RVL
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (7)
    RVL-Фото
    Но глубоко и не пашет
  • Shalam s Urala
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Cepik
    Реншоу

    спасибо, память девичья, натурально бодался за Марка как раз Реншоу! ))

  • Cepik
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (20)
    Cepik-Фото
    Еще Айзель и Реншоу нужны :)))

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