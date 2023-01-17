Фил Баухаус — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2023

Фил Баухаус, Калеб Юэн и Майкл Мэттьюс о 1-м этапе Тура Даун Андер-2023

Падение, ушибленная спина, замена велосипеда и усилия по возвращению в пелотон в начале этапа через 38 км после старта не помешали Филу Баухаусу (Phil Bauhaus) в итоге выиграть спринт на 1-м этапе Тура Даун Андер-2023.

На финальных километрах 28-летний немецкий велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус вместе со своим развозящим Никиасом Арндтом заняли выгодную позицию позади развозящих поездов команд Soudal-Quick Step и Jayco-AlUla. За 300 м до финиша Фил Баухаус начал спринт и обошёл австралийский спринтеров – Калеба Юэна (Caleb Ewan) и Майкла Мэттьюса (Michael Matthews), занявших второе и третье места соотвественно.

Photo © Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023/BahrainVictorious Team

Фил Баухаус: «Сегодня был очень нервный этап. К сожалению, многие ребята падали. Я тоже упал очень неудачно, но смог вернуться в гонку. Команда великолепно отработала. На последнем круге мы всё время были впереди. На Schwalbe Classic я слишком долго ждал, поэтому сейчас поехал за 300 м до финиша. На последних 50 – 80 метрах чувствовал только боль, думал только о том, чтобы не сбавлять. Понимал, что меня накатят на последних метрах. Калеб Юэн чуть не обошёл, но да, я выиграл, и очень счастлив».

Нил Стивенс (Neil Stephens), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Конечно, команда очень рада победе Фила Баухауса. Её одержал не только он, а вся команда Bahrain Victorious. Мы очень много работали в Европе, готовясь к этой гонке. Сегодня победа одержана благодаря огромной работе Фила, его товарищей по команде и всего персонала. Мы продолжаем вкладывать в работу все силы, надеемся на ещё большее количество побед в будущем».

Калеб Юэн: «В завал попали несколько моих товарищей по команде, но Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners) отлично работал в финале до тех пор, пока у него на последнем спуске не слетела цепь. Так что, в конце я остался один, но сумел проехать на довольно хорошей позиции финальные километры. Но за километр до финиша гонщики, закончившие работу в развозящем поезде, начали из них выпадать, и я немного запутался, оказался слишком далеко позади. Если честно, думал, что этап ушёл. Но всё же я смог приблизиться к победе, даже сам удивился. Впереди ещё будут шансы, мы точно поборемся».

Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla) благодаря бонусным секундам, выигранным на промежуточных спринтах, поднялся с десятой на вторую строчку общего зачёта, и теперь уступает лидеру Альберто Беттиолю (EF Education-EasyPost) всего 6 секунд.

Майкл Мэттьюс: «Понятно, что наша цель – собрать как можно больше бонусов. После пролога мы потеряли немного времени, но за один сегодняшний этап наверстали. В этом полностью заслуга команды – ребята работали потрясающе. Раз другие команды отдают нам эти бонусы, мы будем их собирать, а потом, когда дойдёт до Кокскрю на 3-м этапе, посмотрим, что в итоге у меня останется».