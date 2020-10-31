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Доменико Поццовиво об операции, итогах сезона и ожидании реванша в 2021 году

Доменико Поццовиво провели операцию на локте

 

Доменико Поццовиво об операции, итогах сезона и ожидании реванша в 2021 году

 

 

  37-летнему итальянскому велогонщику команды NTT Доменико Поццовиво была проведена операция на левом локте из-за риска возникновения гангрены. Поццовиво повредил локоть в прошлом году, когда его сбил автомобиль во время тренировки.

 

  Он перенёс пять операций, в локоть были поставлены винты и пластины. Из-за падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020 травмированный локоть снова был повреждён. Доменико Поццовиво сошёл с Тур де Франс после 9-го этапа, а затем принял участие в Джиро д’Италия-2020. Итальянский Гранд-тур Поццовиво проехал до конца и занял 11-е место в генеральной классификации.

 

  Но во время Джиро боль в локте усилилась. После финиша Джиро д’Италия-2020 Доменико Поццовиво была проведена операция, которая длилась шесть часов. Вернуться на велосипед итальянский гонщик сможет через две недели.

 

  О своём самочувствии,  операции и итогах сезона Доменико Поццовиво рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport:

 

  «Операция была запланирована, просто пришлось провести её раньше, потому что появился серьёзный риск гангрены. Все винты и пластины вынули, теперь локоть в порядке.

 

  Сделали биопсию, чтобы понять, какой тип бактерии попал в рану. Теперь ждём результата. Я выпишусь из больницы в понедельник или во вторник, а потом, надеюсь, вернусь на велосипед через 15 дней. Хотя врачи советуют проявлять осторожность».

 

  37-летний итальянский велогонщик считает, что сезон 2020 года с уменьшенным количеством гонок ударил по более возрастным гонщикам, но Поццовиво надеется, что в следующем году сможет наверстать упущенное:

 

  «С такими феноменами как Погачар и Эвенепул никто не смог соперничать. Но я бы не стал слишком тщательно обдумывать, что случилось в сезоне 2020 года. Это аномальный год.  Он мог повлиять на таких возрастных гонщиков, как мы, которые привыкли набирать много километров в тренировках, чтобы обрести необходимую форму. Увидите в следующем году, что сможем получить компенсацию. Мы рассчитываем на свой опыт и мастерство».

 

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo NTT Pro Cycling

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как не крути, но королевский этап по профилю получился действителньо колхозным (с повышенной ответственностьтю) в реале(( благо хоть парни в отрыве немного под_украсили гонку. Неужели все генеральщики уже держали в уме Англиру...значит очень "боятся")

    Году молодец, Власов тоже хорош. Эти двое ещё поборятся с Масом за белую майку лучшего молодого.

    Цитата: Earl57
    Цитата: velodoctor
    Ну и скукотища. Пока Вуэльта совсем не радует зрелищностью.
    Ну почему, акция протеста Фрума была весьма зрелищной. Фрумми выступил народным трибуном. Ну и какая-никакая психологическая атака на Роглича.

    Если честно я так и не понял в чём была та заминка и простой на старте этапа. Может из-за того что Карапазу вчера дали +3 сек. на финише и имея одно и тоже время (ну прям как Тао (в белом) и Хиндли (в розовом) на Джиро) с Роглой Ричард колесил уже в зелёном, а не в красном. Фруми выступил а-ки в роли главного старейшины пелотона и рулил процессом))

    Цитата: Александра
    Курдюков сегодня жег: "полусвятой покровитель Контадор".))))

    На Джиро СК выдал ещё круче когда вспомнил покойного М.Скарпони - "почти святой мученик шоссейного велоспорта"...

     

  • Still
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Still-Фото
    Опять колхоз будет. Роглич уверен в разделке, Карапас боится потерять подиум.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    kwwk-Фото

    Джамбо приморозило этап, смысл для Роглича есть, завтра этапище, а в разделке среди соперников второго Погачара и близко не наблюдается. Англиру покажет есть ли у него на Вуэльте соперники, если Примож отдержится, то пожалуй и все.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    RVL-Фото

    Примож может так и думал на тдф

  • RVL
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    RVL-Фото

    Цитата: Гонщик
    горные этапы друг за другом , поэтому сегодня ехали с оглядкой на завтрашний один из решающих этапов .
    может солер и ко так думают...

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Сегодня Роглич что-то не важно выглядел, завтра для него решающий этап. Выдержит, значит Вуэльта его.
    Цитата: Николай Н.
    Сегодня Роглич что-то не важно выглядел, завтра для него решающий этап. Выдержит, значит Вуэльта его.
    Решающим будет разделка , Фрумы и Контадоры закончились .

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: AzaKonta
    Колхозные горные этапы. Жаль нет Погачара
    Можно подумать Погочар в горах смог бы что-то противопоставить , он удивил именно в разделке .



    Цитата: RVL
    Засчитаю в минус этап Рогличу. 
    0 бонификации даже
    и укатанный сам и команда
    Все укатаные , не только он , нельзя делать горные этапы друг за другом , поэтому сегодня ехали с оглядкой на завтрашний один из решающих этапов .

  • Tom_Boonen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: AzaKonta
    Колхозные горные этапы. Жаль нет Погачара

    Погачар за весь Тур одну горную атаку выдал. Уж он бы точно расшевелил Вуэльту.

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    rude_rider-Фото
    Ну наследник контадора покажм класс. Надоело смотреть на пчел и кроликов в пелотоне
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Редакторам сайта огромное спасибо за анонс. Очень информативно и интересно.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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