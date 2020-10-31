Доменико Поццовиво об операции, итогах сезона и ожидании реванша в 2021 году

Доменико Поццовиво провели операцию на локте

37-летнему итальянскому велогонщику команды NTT Доменико Поццовиво была проведена операция на левом локте из-за риска возникновения гангрены. Поццовиво повредил локоть в прошлом году, когда его сбил автомобиль во время тренировки.

Он перенёс пять операций, в локоть были поставлены винты и пластины. Из-за падения на 1-м этапе Тур де Франс-2020 травмированный локоть снова был повреждён. Доменико Поццовиво сошёл с Тур де Франс после 9-го этапа, а затем принял участие в Джиро д’Италия-2020. Итальянский Гранд-тур Поццовиво проехал до конца и занял 11-е место в генеральной классификации.

Но во время Джиро боль в локте усилилась. После финиша Джиро д’Италия-2020 Доменико Поццовиво была проведена операция, которая длилась шесть часов. Вернуться на велосипед итальянский гонщик сможет через две недели.

О своём самочувствии, операции и итогах сезона Доменико Поццовиво рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport:

«Операция была запланирована, просто пришлось провести её раньше, потому что появился серьёзный риск гангрены. Все винты и пластины вынули, теперь локоть в порядке.

Сделали биопсию, чтобы понять, какой тип бактерии попал в рану. Теперь ждём результата. Я выпишусь из больницы в понедельник или во вторник, а потом, надеюсь, вернусь на велосипед через 15 дней. Хотя врачи советуют проявлять осторожность».

37-летний итальянский велогонщик считает, что сезон 2020 года с уменьшенным количеством гонок ударил по более возрастным гонщикам, но Поццовиво надеется, что в следующем году сможет наверстать упущенное:

«С такими феноменами как Погачар и Эвенепул никто не смог соперничать. Но я бы не стал слишком тщательно обдумывать, что случилось в сезоне 2020 года. Это аномальный год. Он мог повлиять на таких возрастных гонщиков, как мы, которые привыкли набирать много километров в тренировках, чтобы обрести необходимую форму. Увидите в следующем году, что сможем получить компенсацию. Мы рассчитываем на свой опыт и мастерство».