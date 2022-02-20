Реми Каванья и Мори Вансевенан пострадали во время тренировки в Испании

Травма позвоночника у Реми Каваньи после тренировочного инцидента



Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / ©Bas Czerwinski

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что во время инцидента на тренировке в тренировочном лагере в Испании получили травмы 26-летний французский гонщик Реми Каванья (Rémi Cavagna) и 22-летний бельгийский гонщик Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant).

У Мори Вансевенана перелом большого пальца руки, и он улетел в Бельгию, где пройдёт консервативное лечение.

К сожалению, травмы Реми Каваньи более серьёзные – у него перелом (трещина) позвоночника L1 (позвоночника поясничного отдела), что потребует дополнительного лечения в Испании. Сейчас Реми Каванья находится под наблюдением доктора Игнасио Муньоса (Ignacio Muñoz) в госпитале Валенсии (Hospital IMSKE Valencia). Планируется, что в понедельник РемиКаванье проведут операцию. Обследование не выявило неврологических повреждений.