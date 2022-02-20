VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Реми Каванья и Мори Вансевенан пострадали во время тренировки в Испании

Травма позвоночника у Реми Каваньи после тренировочного инцидента

 

Реми Каванья и Мори Вансевенан пострадали во время тренировки в Испании

Photo credit: ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / ©Bas Czerwinski

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что во время инцидента на тренировке в тренировочном лагере в Испании получили травмы 26-летний французский гонщик Реми Каванья (Rémi Cavagna) и 22-летний бельгийский гонщик Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant).

 

  У Мори Вансевенана перелом большого пальца руки, и он улетел в Бельгию, где пройдёт консервативное лечение.

 

  К сожалению, травмы Реми Каваньи более серьёзные – у него перелом (трещина) позвоночника L1 (позвоночника поясничного отдела), что потребует дополнительного лечения в Испании. Сейчас Реми Каванья находится под наблюдением доктора Игнасио Муньоса (Ignacio Muñoz) в госпитале Валенсии (Hospital IMSKE Valencia). Планируется, что в понедельник РемиКаванье проведут операцию. Обследование не выявило неврологических повреждений.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Cyrill
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Доменико - очень травмирующийся гонщик + последние годы не самые впечатдяющие результаты (может только 2-е место на этапе Вуэльты Бургоса, но он там так "наелся" и желание показать себя было так велико, что ... итог известен...а ведь это только Бургос :( Сам долгое время являлся его большим фаном, но постоянные травмы :( Лучше не видеть этого в будущем. И, конечно, удачи ему в всех начинаниях.

  • tds
    Мигель Анхель Лопес о возвраще ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Camel
    Как же все рады покинуть прежнюю команду и вернуться "в семью"! Сменили бы уже текст, что ли! Одно и то же - у меня новый этап карьеры, как я рад, у меня впереди великие победы и свершения!
    Все прекрасно понимают, почему ушёл и зачем вернулся, для кого эти сопли!
    ?
  • Astanaforever
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Пусть скажут спасибо Qubeka NextNash.
  • nightbuster33
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Может быть какая-нибудь команда найдет,что есть такой отличный гонец,как Доминико Поццовиви и не смотря на анкетные данные пожелают увидеть его в своих рядах.Надежда умирает последней.Продлите его спортивную жизнь.Надеюсь,что все комментаторы будут не против.

  • Александра
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (14)
    Александра-Фото

    Бедный Марк. А что чувствовала жена, даже представлять боюсь.

  • Александра
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    Александра-Фото

    Погодите, Лопес же уже говорил... потом еще говорил... Видимо, опять что-то скажет. Можно, конечно, и так. Но, как известно, языком болтать - не мешки ворочить, не педали крутить. Очень надеюсь, что Маса в ответ не пробьет на откровения, которые никого не красят.

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Смотрел и Критериум и Вуэльту полностью. Лопес работал на лидеров безупречно. Держал дистанцию. Не высовывался. На Вуэльте вспомним как он отвлекал своими атаками Роглича, а когда выстреливал Мас, он оставался в пелотоне, не давая соперникам подъезжать к нему, сам набирая отставания по времени и теряя место в генерале. И за все это к нему так подло поступили. Молодец. Есть стержень. И посмотрим как в очном противостоянии с Масом, Лопес размажет этого любимчика Контадора в горах на грантуре.
  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Ну, Мас слишком громко сказал(если действительно он так сказол),что он создал просвет.В действительности просвет создали 3-ое из Бахрейна и Йетс,кому действительно это было выгодно,а он и Роглик, почти до самого финиша сидели и кайфовали.А Мас наверное вдвойне,что оторвался от ближайшего соперника. Это старое соперничество и оно могло продлится долгое время,останься Лопес в команде.

  • арлекин
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (14)
    арлекин-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками.
    Не нужно идеализировать криминал. Кино насмотрелись?

  • Joe
    Лицензии профессиональных кома ... (2)
    Joe-Фото

    Петя может легко пролететь мимо Джиро и Вуэльты (если он, конечно, туда собирался). На Тур TotalEnergies, конечно, пригласят.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 декабря

Sander Armee (Team Qhubeka - NextHash)

Sergio Henao (Team Qhubeka - NextHash)

Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma)

11 декабря

Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick Step)

Christophe Laporte (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2021 (28)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)