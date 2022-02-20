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Реми Каванья успешно прооперирован

Реми Каванье успешно провели операцию на позвоночнике, Мори Вансевенан рассказал подробности происшествия на тренировке

Реми Каванья успешно прооперирован

Photo credit: ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / ©Bas Czerwinski

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что  сегодня, 13 декабря, Реми Каванья (Remi Cavagna) был успешно прооперирован в госпитале Валенсии. Трещину (перелом) позвонка L 1 26-летний французский гонщик получил во время инцидента на тренировке, где пострадал вместе с 22-летним товарищем по команде Мори Вансевенаном (Mauri Vansevenant).

 

  Вансевенан отделался переломом большого пальца руки. Велокоманда Deceuninck-Quick Step не сообщала детали инцидента, случившегося во время тренировочного лагеря, когда гонщики ехали на велосипедах по дороге в Испании. О происшествии в интервью Het Laatste Nieuws рассказал Мори Вансевенан.

 

  Мори Вансевенан: «В отличие от Реми для меня всё закончилось не так плохо, мне не пришлось ложиться на операцию. В тот день мы только что сделали групповое фото в новой велоформе на 2022 сезон, а потом продолжили ехать по двухполосной дороге, которая шла под гору.

  Внезапно, игнорируя правило выезда на главную дорогу, сбоку появился небольшой автомобиль. Нам пришлось нажать на тормоза, но три гонщика, в том числе я и Реми, не смогли избежать столкновения.

  К счастью, ноги я не повредил, могу более менее поддерживать форму. Второй тренировочный лагерь пройдёт в начале января, и нет опасности, что я не смогу принять в нём участие».

 

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step

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Комментарии

  • Ice
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (15)
    Ice-Фото

    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

  • Ice
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (3)
    Ice-Фото

    Если Ланда то, что озвучил, понял только сейчас, это как минимум комично. Только ленивый не говорит о его нестабильности и нефартовости, все в голове.

  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    на самом деле, в победе на ТДФ, при всём её весе (это действительно самая трудная победа в человечьем спорте), нет ничего уникального. хотя бы потому, что таких "уникальных" - уже около сотни наберётся.

    однако, Роглич - действительно абсолютно уникален. и, это правда, у него УЖЕ есть своё совершенно особое место в истории. даже без Тура.

    просто он скромный и не может балаболить про это ) но все и так знают

  • Shalam s Urala
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Лидер пелотона по неудачам

    по мне, он программирует себя на все эти неудачи

    хотел бы.. не хватало удачи.. если буду здоров.. очень трудный сезон.. суметь бороться.. хочу становиться сильнее.. Не знаю, поеду ли.. в идеале хотел бы.. но больше ничего особенного.. надеюсь буду в хорошей форме..

    ______________

    зачем всё это говорить когда на лице всё написано )

    такой себе Пьеро

  • rude_rider
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (9)
    rude_rider-Фото

    ну канечно не одержим..он всегда мечтал штамповать вуелты ..

     

  • Astanaforever
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Лидер пелотона по неудачам делит подиум с Дюмолоном и Поццовиво.
  • VeloVelo
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (15)
    VeloVelo-Фото

    ван Арт Железный человек!

  • SportSpirit
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (9)
    SportSpirit-Фото

    А я верю Рогле по одной простой причине: бОльшую часть своей спортивной жизни он мечтал стать Олимпийским Чемпионом (в прыжках на лыжах с трамплина).

     

    СВОЮ мечту он осуществил, а то, что в другой дисциплине, - так это уже нюансы) 

     

    Конечно, как максималист, он хочет выигрывать все, что может. Даже финиш у Джино Мэдера)) Но если бы он был одержим именно Туром, то не поехал бы в принципе Вуэльту 2020 и Токио 2021 через месяц после жестких ударов судьбы. А он поехал и выиграл!

  • Astanaforever
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Нет в пелотоне гонщика который не хотел бы взять Тур Де Франс. Нет. Примож лукавит. А патамушта знает, что в данное время он Кочегара не одолеет. Он просто психологически сломался.
  • Адриен
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (9)
    Адриен-Фото

    Я на самом деле не одержим Туром. Поэтому и не расстраиваюсь

    Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен — ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь"...

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