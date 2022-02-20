Реми Каванья успешно прооперирован

Реми Каванье успешно провели операцию на позвоночнике, Мори Вансевенан рассказал подробности происшествия на тренировке

Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team / ©Bas Czerwinski

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что сегодня, 13 декабря, Реми Каванья (Remi Cavagna) был успешно прооперирован в госпитале Валенсии. Трещину (перелом) позвонка L 1 26-летний французский гонщик получил во время инцидента на тренировке, где пострадал вместе с 22-летним товарищем по команде Мори Вансевенаном (Mauri Vansevenant).

Вансевенан отделался переломом большого пальца руки. Велокоманда Deceuninck-Quick Step не сообщала детали инцидента, случившегося во время тренировочного лагеря, когда гонщики ехали на велосипедах по дороге в Испании. О происшествии в интервью Het Laatste Nieuws рассказал Мори Вансевенан.

Мори Вансевенан: «В отличие от Реми для меня всё закончилось не так плохо, мне не пришлось ложиться на операцию. В тот день мы только что сделали групповое фото в новой велоформе на 2022 сезон, а потом продолжили ехать по двухполосной дороге, которая шла под гору.

Внезапно, игнорируя правило выезда на главную дорогу, сбоку появился небольшой автомобиль. Нам пришлось нажать на тормоза, но три гонщика, в том числе я и Реми, не смогли избежать столкновения.

К счастью, ноги я не повредил, могу более менее поддерживать форму. Второй тренировочный лагерь пройдёт в начале января, и нет опасности, что я не смогу принять в нём участие».