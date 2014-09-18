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Мигель Анхель Лопес о причинах конфликта с командой Movistar

Мигель Анхель Лопес: «Не хотел выступать с Энриком Масом в одних гонках»

 

 

   Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López), расторгнувший контракт  Movistar после схода с Вуэльты Испании-2021, рассказал о причинах конфликта с испанской командой, где проработал часть сезона 2021 года.

  В интервью колумбийскому телеканалу RCN 27-летний колумбийский гонщик, который вернулся в команду Astana, раскритиковал своего бывшего товарища по команде Энрика Маса, ставшего призёром Вуэльты Испании-2021. Мигель Анхель Лопес сказал, что после 20-го этапа Вуэльты Испании-2021 он поспорил с Масом, который спрашивал Лопеса, зачем было догонять, когда он, Мас, находился впереди и создал просвет.

 

Мигель Анхель Лопес рассказал о причинах конфликта с командой Movistar

 

  Мигель Анхель Лопес: «В команде Movistar всегда была очень напряжённая атмосфера. Каждый раз, когда я находился впереди, Энрик всегда искал способ обойти меня, наши роли не были распределены. На Критериуме Дофине я работал на Вальверде, но потом, на Гранд-турах, было неясно, у кого какая роль.

 

  Я прекратил работать (на 20-м этапе Вуэльты Испании-2021), потому что меня попросил Мас. Когда я проигрывал уже 40 – 50 секунд, Эусебио Унсуэ сказал мне, что ситуация очень сложная, но мне надо прекратить работать, потому что я уже не доберу ребят, которые впереди. Это меня сильно разозлило, так что я слез с велосипеда.

 

Энрик – очень эгоистичный человек, я не хотел снова выступать с ним в одних гонках».

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Astana Qazaqstan Team Вуэльта Испании

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 21:44 | Регистрация: 20.05.2021

    Ну, Мас слишком громко сказал(если действительно он так сказол),что он создал просвет.В действительности просвет создали 3-ое из Бахрейна и Йетс,кому действительно это было выгодно,а он и Роглик, почти до самого финиша сидели и кайфовали.А Мас наверное вдвойне,что оторвался от ближайшего соперника. Это старое соперничество и оно могло продлится долгое время,останься Лопес в команде.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 30.06.2017

    Смотрел и Критериум и Вуэльту полностью. Лопес работал на лидеров безупречно. Держал дистанцию. Не высовывался. На Вуэльте вспомним как он отвлекал своими атаками Роглича, а когда выстреливал Мас, он оставался в пелотоне, не давая соперникам подъезжать к нему, сам набирая отставания по времени и теряя место в генерале. И за все это к нему так подло поступили. Молодец. Есть стержень. И посмотрим как в очном противостоянии с Масом, Лопес размажет этого любимчика Контадора в горах на грантуре.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 22:32 | Регистрация: 18.09.2014

    Погодите, Лопес же уже говорил... потом еще говорил... Видимо, опять что-то скажет. Можно, конечно, и так. Но, как известно, языком болтать - не мешки ворочить, не педали крутить. Очень надеюсь, что Маса в ответ не пробьет на откровения, которые никого не красят.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Cyrill
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Доменико - очень травмирующийся гонщик + последние годы не самые впечатдяющие результаты (может только 2-е место на этапе Вуэльты Бургоса, но он там так "наелся" и желание показать себя было так велико, что ... итог известен...а ведь это только Бургос :( Сам долгое время являлся его большим фаном, но постоянные травмы :( Лучше не видеть этого в будущем. И, конечно, удачи ему в всех начинаниях.

  • tds
    Мигель Анхель Лопес о возвраще ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Camel
    Как же все рады покинуть прежнюю команду и вернуться "в семью"! Сменили бы уже текст, что ли! Одно и то же - у меня новый этап карьеры, как я рад, у меня впереди великие победы и свершения!
    Все прекрасно понимают, почему ушёл и зачем вернулся, для кого эти сопли!
    ?
  • Astanaforever
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Пусть скажут спасибо Qubeka NextNash.
  • nightbuster33
    Велокоманда Arkea-Samsic получ ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Может быть какая-нибудь команда найдет,что есть такой отличный гонец,как Доминико Поццовиви и не смотря на анкетные данные пожелают увидеть его в своих рядах.Надежда умирает последней.Продлите его спортивную жизнь.Надеюсь,что все комментаторы будут не против.

  • Александра
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (14)
    Александра-Фото

    Бедный Марк. А что чувствовала жена, даже представлять боюсь.

  • Александра
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    Александра-Фото

    Погодите, Лопес же уже говорил... потом еще говорил... Видимо, опять что-то скажет. Можно, конечно, и так. Но, как известно, языком болтать - не мешки ворочить, не педали крутить. Очень надеюсь, что Маса в ответ не пробьет на откровения, которые никого не красят.

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Смотрел и Критериум и Вуэльту полностью. Лопес работал на лидеров безупречно. Держал дистанцию. Не высовывался. На Вуэльте вспомним как он отвлекал своими атаками Роглича, а когда выстреливал Мас, он оставался в пелотоне, не давая соперникам подъезжать к нему, сам набирая отставания по времени и теряя место в генерале. И за все это к нему так подло поступили. Молодец. Есть стержень. И посмотрим как в очном противостоянии с Масом, Лопес размажет этого любимчика Контадора в горах на грантуре.
  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес о причинах ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Ну, Мас слишком громко сказал(если действительно он так сказол),что он создал просвет.В действительности просвет создали 3-ое из Бахрейна и Йетс,кому действительно это было выгодно,а он и Роглик, почти до самого финиша сидели и кайфовали.А Мас наверное вдвойне,что оторвался от ближайшего соперника. Это старое соперничество и оно могло продлится долгое время,останься Лопес в команде.

  • арлекин
    Марк Кэвендиш рассказал о напа ... (14)
    арлекин-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    блин, ну теперь в среде самих уголовников будет честью разобраться с этими отморозками.
    Не нужно идеализировать криминал. Кино насмотрелись?

  • Joe
    Лицензии профессиональных кома ... (2)
    Joe-Фото

    Петя может легко пролететь мимо Джиро и Вуэльты (если он, конечно, туда собирался). На Тур TotalEnergies, конечно, пригласят.

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