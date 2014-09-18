Мигель Анхель Лопес о причинах конфликта с командой Movistar

Мигель Анхель Лопес: «Не хотел выступать с Энриком Масом в одних гонках»

Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López), расторгнувший контракт Movistar после схода с Вуэльты Испании-2021, рассказал о причинах конфликта с испанской командой, где проработал часть сезона 2021 года.

В интервью колумбийскому телеканалу RCN 27-летний колумбийский гонщик, который вернулся в команду Astana, раскритиковал своего бывшего товарища по команде Энрика Маса, ставшего призёром Вуэльты Испании-2021. Мигель Анхель Лопес сказал, что после 20-го этапа Вуэльты Испании-2021 он поспорил с Масом, который спрашивал Лопеса, зачем было догонять, когда он, Мас, находился впереди и создал просвет.

Мигель Анхель Лопес: «В команде Movistar всегда была очень напряжённая атмосфера. Каждый раз, когда я находился впереди, Энрик всегда искал способ обойти меня, наши роли не были распределены. На Критериуме Дофине я работал на Вальверде, но потом, на Гранд-турах, было неясно, у кого какая роль.

Я прекратил работать (на 20-м этапе Вуэльты Испании-2021), потому что меня попросил Мас. Когда я проигрывал уже 40 – 50 секунд, Эусебио Унсуэ сказал мне, что ситуация очень сложная, но мне надо прекратить работать, потому что я уже не доберу ребят, которые впереди. Это меня сильно разозлило, так что я слез с велосипеда.

Энрик – очень эгоистичный человек, я не хотел снова выступать с ним в одних гонках».