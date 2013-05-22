Команда Astana Qazaqstan отстранила Мигеля Анхеля Лопеса

Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что отстранила от активности 28-летнего колумбийского гонщика Мигеля Анхеля Лопеса (Miguel Ángel López) из-за допроса гонщика после прибытия им в Мадрид из Колумбии.

Интернет-издание Ciclo21.com сообщило, что гонщик был остановлен полицией в аэропорту Центральным оперативным подразделением, входящим в состав Службы судебной полиции, и был допрошен в связи с делом арестованного в мае врача Маркоса Майнара Мариньо (Marcos Maynar Mariño). Врача Маркоса Майнара Мариньо подозревают в использовании запрещённых препаратов в работе со спортсменами.

Велокоманда Astana Qazaqstan: «Новость, распространившаяся в СМИ вчера вечером (21 июля), застала нас врасплох, и на данный момент у нас нет никаких подробностей. В связи с этим команда приняла решение отстранить Мигеля Анхеля Лопеса от любой деятельности внутри команды до выяснения всех обстоятельств дела».

Мигель Анхель Лопес вернулся в казахстанскую команду после того, как разорвал контракт с Movistar осенью прошлого года. Колумбийский гонщик выступал в команде Astana с 2015 по 2020 годы. Его нынешний контракт с Astana Qazaqstan действует до конца 2023 года.

В этом сезоне Мигель Анхель Лопес стартовал с командой Astana Qazaqstan на семи гонках, до конца проехал пять. Он сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 4-м этапе из-за проблем с бедром.

В календаре Лопеса было запланировано участие в классике Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (25 июля), Вуэльте Кастилии и Леона (27 июля) и Вуэльте Испании-2022.