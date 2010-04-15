Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

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Мадис Михкельс (Madis Mihkels) <<< Ampler - Tartu2024

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В понедельник днем в Тарту в Ихасте произошла авария, в которой пострадал выдающийся Эстонский велосипедист Мадис Михкельс. Обстоятельства аварии до конца не установлены и полиция ведет расследование.

Днем 2 января, незадолго до четырех часов, в Центр тревоги поступил вызов, что водитель на автомобиле Škoda сбил выдающегося эстонского велосипедиста 19-летнего Мадиса Михкельса.

Автомобиль так наехал на спортсмена, что того подбросило в воздух и он ударился о боковое зеркало Škoda. При столкновении зеркало ударило Михкельса по спине так, что у него осталась резаная рана в несколько сантиметров.

Перевод статьи от Гугла.

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