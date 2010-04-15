Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:02
Херенталс (Бельгия), 8 кругов
1. Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
2. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
3. Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
4. Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions
5. Cameron Mason (GBr) Trinity Racing Cross
6. Pim Ronhaar (Ned) Baloise Trek Lions
7. Jens Adams (Bel) Chocovit Cycling Team
8. Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck
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