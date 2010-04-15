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Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

 

Херенталс (Бельгия), 8 кругов

 

1. Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
2. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
3. Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
4. Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions

5. Cameron Mason (GBr) Trinity Racing Cross
6. Pim Ronhaar (Ned) Baloise Trek Lions
7. Jens Adams (Bel) Chocovit Cycling Team
8. Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

Велокросс. X2O Trofee Herentals-2023

 

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Теги к статье: Велокросс. X2O Trofee Herentals

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 18:04 | Регистрация: 22.05.2013

    Я думал Ван Арт выиграет, он пореще так отвечал на атаки. Может технические проблемы какие возникли в момент атаки.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Вчера, 18:09 | Регистрация: 27.08.2018

      У него был прокол заднего колеса. В интервью МВДП сказал, что экономил силы на финиш так, что было бы интересно посмотреть.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 18:09 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: velodoctor
    Я думал Ван Арт выиграет, он пореще так отвечал на атаки. Может технические проблемы какие возникли в момент атаки.

    Прокол заднего колеса у Ван Арта. 

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:16 | Регистрация: 15.04.2010

    В этот раз повезло Пулу. Прокол у Ван Арта. До этого быль проблемы у Пула.

  4. RVL

    Вчера, 18:23 | Регистрация: 30.08.2012

    На равных они...



    Пулу поздравления сегодня))

  5. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Вчера, 18:33 | Регистрация: 14.02.2016

    Оба бельгийских национальных чемпиона и Sanne Cant, и Wout van Aert проживают в этом городе Herentals (где проходила гонка), а ВВА ещё и родился здесь.

    Я думаю, больше всего не повезло зрителям, т.к. все мы лишились возможности видеть битву в спринтерском финише равных по силе лидеров велоспорта.

    А меня не оставляет в покое вопрос: проиграет ли в спринте система Sram 1x против Shimano 2x? Я думаю, что сегодня Wout van Aert должен был проиграть финишный спринт из-за того, что его команда перешла на Sram 1x.

    1. RVL

      Вчера, 18:41 | Регистрация: 30.08.2012

      Прям так раз....и решает? Да ну. Кони есть- они решают

      1. Имя: Виктор Сироткин

        Виктор Сироткин

        Вчера, 19:40 | Регистрация: 14.02.2016

        ну понятно, что всё решают ватты. Но в каком режиме эти ватты пойдут на педали после 1 часа подпредельной нагрузки? Всё-таки, как я думаю, вариативность темпа во время гонки с системой 2x лучше сохраняет свежесть мышц ног.

    2. MVDP

      Вчера, 20:24 | Регистрация: 3.10.2020

      Услышим от ВВА что-нибудь подобное в ближайшее время?
      https://www.youtube.com/watch?v=Tsk3zAZyLaQ

      1. RVL

        Вчера, 23:49 | Регистрация: 30.08.2012

        )))

  6. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Вчера, 19:57 | Регистрация: 29.09.2014

    Цитата: Виктор Сироткин
    Оба бельгийских национальных чемпиона и Sanne Cant, и Wout van Aert проживают в этом городе Herentals (где проходила гонка), а ВВА ещё и родился здесь.
    Я думаю, больше всего не повезло зрителям, т.к. все мы лишились возможности видеть битву в спринтерском финише равных по силе лидеров велоспорта.
    А меня не оставляет в покое вопрос: проиграет ли в спринте система Sram 1x против Shimano 2x? Я думаю, что сегодня Wout van Aert должен был проиграть финишный спринт из-за того, что его команда перешла на Sram 1x.
    Т е в юмбо гоняются и работают такие редискаы, что не могут подобрать и поставить оптимальную зве звезду Ван арту?) Чтобы и по трассе проблем не было и на финише хватило

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Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

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17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    RVL-Фото
    )))
  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (107)
    RVL-Фото
    Ну, что за дела такие (((
    Надеюсь молодой вытащит все проблемы...
  • RVL
    Матье ван дер Пул не стал праз ... (2)
    RVL-Фото

    Не легко быть лучше и уехать от такого же , не хуже  тебя..))

    Молодцы ребята, но сегодня лучше Матвей 

  • Meridale
    Матье ван дер Пул не стал праз ... (2)
    Meridale-Фото

    В принципе, можно сказать 1:1, когда ранее пару гонок назад у Мити перед финишем вылетела нога с педали.

  • Veterok
    Велоформа команды Jayco AlUla ... (2)
    Veterok-Фото

    На настоящий момент лучшая из представленных форм велокоманд - красивая, яркая, симметричная, хорошо заметная на дорогах, что немаловажно.

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (107)
    motte-Фото

    Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux >>> Intermarché-Circus-Wanty

    Пришли:

    Мадис Михкельс (Madis Mihkels) <<< Ampler - Tartu2024

    -----

    В понедельник днем в Тарту в Ихасте произошла авария, в которой пострадал выдающийся Эстонский  велосипедист Мадис Михкельс. Обстоятельства аварии до конца не установлены и полиция ведет расследование.

     

    Днем 2 января, незадолго до четырех часов, в Центр тревоги поступил вызов, что водитель на автомобиле Škoda сбил выдающегося эстонского велосипедиста 19-летнего Мадиса Михкельса.

     

    Автомобиль так наехал на спортсмена, что того подбросило в воздух и он ударился о боковое зеркало Škoda. При столкновении зеркало ударило Михкельса по спине так, что у него осталась резаная рана в несколько сантиметров.

    Перевод статьи от Гугла.

    ---

    Швы наложили, водила, пожилой мужик найден.

     

  • MVDP
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    MVDP-Фото

    Услышим от ВВА что-нибудь подобное в ближайшее время?
    https://www.youtube.com/watch?v=Tsk3zAZyLaQ

  • Giant72
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    Оба бельгийских национальных чемпиона и Sanne Cant, и Wout van Aert проживают в этом городе Herentals (где проходила гонка), а ВВА ещё и родился здесь.
    Я думаю, больше всего не повезло зрителям, т.к. все мы лишились возможности видеть битву в спринтерском финише равных по силе лидеров велоспорта.
    А меня не оставляет в покое вопрос: проиграет ли в спринте система Sram 1x против Shimano 2x? Я думаю, что сегодня Wout van Aert должен был проиграть финишный спринт из-за того, что его команда перешла на Sram 1x.
    Т е в юмбо гоняются и работают такие редискаы, что не могут подобрать и поставить оптимальную зве звезду Ван арту?) Чтобы и по трассе проблем не было и на финише хватило
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото

    ну понятно, что всё решают ватты. Но в каком режиме эти ватты пойдут на педали после 1 часа подпредельной нагрузки? Всё-таки, как я думаю, вариативность темпа во время гонки с системой 2x лучше сохраняет свежесть мышц ног.

  • RVL
    Велокросс. X2O Trofee Herental ... (11)
    RVL-Фото
    Прям так раз....и решает? Да ну. Кони есть- они решают

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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