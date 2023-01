Велокросс. X2O Trofee Baal - GP Sven Nys-2023

Ваут! По совокупности сезона. По совокупности изначальных физических качеств и достигаемых результатов.

Да, от весенних классик в моменте ожидалось больше, но - 2 победы, 2 подиума на фоне ковида - отличный результат! Помним, что перед тренировочными лагерями к шоссейному сезону 2022 была феерия на этапах велокросса. И непростое решение отказа от ЧМ. Лично я считаю это важным качеством тотально универсального велогонщика - здраво определять свои приоритеты!

Между делом помог Рогличу выиграть Париж-Ницца. И Лапорту поверить в себя!

Ну а TDF-2022 - это, на мой взгяд, бенефис Ваута! От первого до двадцатого этапа. Самая энергозатратратная, порой парадоксальная, зрелищная и эффективная езда! Для меня, этап ван Арта до Атакама: конец Тура, его действия от старта до финиша, вклад на последних 5 км в итоговый отъезд Йонаса и финиш 3-м - best of the best! А потом - как вишенка на торте - была еще уничтожающая конкурентов разделка.

Ну и - календарь переворачивается - Ваут ван Арт продолжается!)