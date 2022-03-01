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Петер Саган: “Если бы не был готов бороться на высоком уровне, не стал бы выступать”

Петер Саган о ковиде, прошедшем сезоне и Вауте ван Арте

 

 

 

  Петер Саган начнёт сезон 2023 года в Аргентине, на Вуэльте провинции Сан-Хуан, а готовиться к классикам будет в тренировочном лагере в Колумбии. 32-летний словацкий гонщик завершил первый сезон в цветах команды TotalEnergie с двумя победами – на этапе Тура Швейцарии и в групповой гонке чемпионата Словакии.  

 

  Кампания классик второй год подряд оказалась у него неудачной, и не в последнюю очередь из-за ковида. Но Петер Саган не стал искать оправданий в интервью La Gazzetta dello Sport, где также ответил на вопрос о своих шансах на крупнейших велогонках и упомянул о прохладных с одним из своих молодых соперников -  Ваутом Ван Артом (Jumbo-Visma).

 

 

Петер Саган: “Если бы не был готов бороться на высоком уровне, не стал бы выступать”

 

  Петер Саган: «Я стал профессионалом в 2010 году, первой гонкой был Тур Даун Андер в Австралии. И когда мне удалось попасть там на призовые места, я сказал себе: «Эй, я тоже могу выигрывать». И я начал побеждать, после чего решил для себя: «Мне просто надо выигрывать гонку, одну гонку каждый год. Большего мне не надо». И я всё ещё так думаю».

 

  На счету Петера Сагана 121 победа, и он, действительно, ни разу не завершал год без хотя бы одной победы в гонке Мирового тура. Так было и в сложный 2020 год, когда у Сагана была всего одна победа – на этапе Джиро д’Италия, но в остальные годы словацкий гонщик в разы перевыполнял установленную самим себе «норму».

 

  Возможно, если бы не ковид, побед у Петера Сагана было бы ещё больше. Он трижды болел Covid-19, причём один раз – тяжело, но словацкий гонщик не хочет использовать это как оправдание:

 

  «Мне не нравится искать оправданий. Я всегда действую, где это необходимо. У меня большой опыт с Covid-19 – три раза, один из которых тяжёлый, один – с небольшими симптомами. Но в любом случае, мы все это перенесли в той или иной степени».

 

  На вопрос журналистов, может ли он всё ещё бороться на крупнейших гонках, Петер Саган ответил:

 

  «Такой вопрос мне не нравится. Я, как всегда, делаю всё возможное, чтобы быть готовым бороться на  самом высоком уровне. Если бы не верил в свои силы, не стал бы выступать».

 

  В беседе с La Gazzetta dello Sport Петер Саган затронул и холодные взаимоотношения с Ваутом ван Артом, с которым у словацкого гонщика произошло два конфликта. Первый случился на Тур де Франс-2020, где на 11-м этапе Сагана оштрафовали и релегировали со 2-го на 85-е место за нарушение прямолинейности движения. Из-за этого Петер Саган потерял очки в зачёт зелёной майки, которую в тот год проиграл Сэму Беннетту. Ваут Ван Арта, с которым чуть не столкнулся Саган, был только оштрафован.

 

  В этом году на 3-м этапе Тур де Франс Петер Саган, финишировавший 4-м, обвинил Ваута ван Арта в нарушении прямолинейности и погрозил ему пальцем на финише.

 

Петер Саган: “Если бы не был готов бороться на высоком уровне, не стал бы выступать”

 

  Петер Саган: «Ваут Ван Арт – великий чемпион. Но на Туре он меня оскорбил и ещё не извинился. Он разочаровал меня как человек. Я жду, когда он сам ко мне подойдёт, я же подходить к нему не собираюсь, и, думаю, он понимает, почему».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan TotalEnergies

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Комментарии

  • nightbuster33
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (28)
    nightbuster33-Фото

    Вполне возможно.Почти с развалом основного упора на общий зачет в Гранд Турах,начинается поиск возможностей лидерства на скоростных этапах.Мартин Лаас,Глеб Сырица и Евгений Гидиш, к которым был бы хорошим подспорьем М Кавендиш не только в его основном предназначении,но и смысле передачи опыта ведения гонки на заключительных отрезках гонки. И шанс продолжить свою профессиональную карьеру, а соответственно и получить возможность установить рекорд победителя на этапах ТдФ.

  • s75
    Велокоманда Lotto Dstny перехо ... (5)
    s75-Фото

    И вместе с тем у них нет обязаловки присутствовать на всех гонках высшей категории, чем они уже воспользовались, отказавшись ехать в Австралию на TDU и к Эвансу, даже не знаю, много ли они потеряли, не получив лицензию WT. Аркеа и Феникс в подобной ситуации чувствовали себя вполне комфортно и весьма плодотворно поработали.

  • s75
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (28)
    s75-Фото

    CN аккуратно положили на вентилятор новость о том, что А.В. хочет видеть в своей команде Кэвендиша. Ждем следующей серии...

  • SVS
    Фред Райт: “Мне только 23, луч ... (1)
    SVS-Фото

    Ты можешь истратить много сил и времени, работать на износ, но помнить тебя будут как "тот Райт, что свалил Роглича" :(...

  • uran
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (12)
    uran-Фото
    https://youtu.be/xBajT-OXc9o Посмотрите до падения где был Роглич и где Райт. Мне кажется Роглич просто не заметил идущего четвертым Райта, в свою очередь Райт сидел на колесе и небыло никаких оснований пускать соперника перед финишем, тем более борьба не за 40-е а за тройку. Мне Роглича очень жаль но это была его ошибка.
  • SVS
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (12)
    SVS-Фото
    Чего тут обсуждать, всё очевидно. Если бы Роглич не полез внутрь группы, а встал бы в хвост - не было бы беды. Сам себе злобный буратино. Хотя его безумно жаль.
  • poshtet
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (12)
    poshtet-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 
    И этим недофинишером был именно Роглич.
    Лучше туда ешь... 
    Давай вместе поедим и посмотрим кто там недофинишерhttps://www.youtube.com/shorts/78XS9JsW4Xw

    Самое интересное (и важное) было до вашего ролика с ютуба. Здесь же показаны последствия. Если же смотреть весь финиш целиком - то видно, что Роглич старался зацепиться за финиширующую группу, и в этот момент эта группа стала смещаться в лево, и именно поэтому этот недофинишер (в борьбе за 4ое место на этапе!) и сбил Роглича (кандидата на победу в ГК)! В былые времена этого недофинишера на следующем же этапе спецом завалили, чтобы он никого больше не покалечил (в борьбе за 4ое место на этапе!).

  • uran
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (12)
    uran-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 
    И этим недофинишером был именно Роглич.
    Лучше туда ешь... 
    Давай вместе поедим и посмотрим кто там недофинишер https://www.youtube.com/shorts/78XS9JsW4Xw
  • motte
    Пьер Роллан объявил о завершен ... (3)
    motte-Фото
    Один из самых "хитрых", если не самый, в пелотоне. Взлет на Альп д"Юз и белая маечка тдф 2011 года и... А , может, время наше так летит?
  • Yuriy 17
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (28)
    Yuriy 17-Фото

    И некому теперь нам - болелам с обочины - по мордасам надовать!

    Совсем мы теперь обнаглеем без этого Лопеса!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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