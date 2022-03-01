Петер Саган: “Если бы не был готов бороться на высоком уровне, не стал бы выступать”

Петер Саган о ковиде, прошедшем сезоне и Вауте ван Арте

Петер Саган начнёт сезон 2023 года в Аргентине, на Вуэльте провинции Сан-Хуан, а готовиться к классикам будет в тренировочном лагере в Колумбии. 32-летний словацкий гонщик завершил первый сезон в цветах команды TotalEnergie с двумя победами – на этапе Тура Швейцарии и в групповой гонке чемпионата Словакии.

Кампания классик второй год подряд оказалась у него неудачной, и не в последнюю очередь из-за ковида. Но Петер Саган не стал искать оправданий в интервью La Gazzetta dello Sport, где также ответил на вопрос о своих шансах на крупнейших велогонках и упомянул о прохладных с одним из своих молодых соперников - Ваутом Ван Артом (Jumbo-Visma).

Петер Саган: «Я стал профессионалом в 2010 году, первой гонкой был Тур Даун Андер в Австралии. И когда мне удалось попасть там на призовые места, я сказал себе: «Эй, я тоже могу выигрывать». И я начал побеждать, после чего решил для себя: «Мне просто надо выигрывать гонку, одну гонку каждый год. Большего мне не надо». И я всё ещё так думаю».

На счету Петера Сагана 121 победа, и он, действительно, ни разу не завершал год без хотя бы одной победы в гонке Мирового тура. Так было и в сложный 2020 год, когда у Сагана была всего одна победа – на этапе Джиро д’Италия, но в остальные годы словацкий гонщик в разы перевыполнял установленную самим себе «норму».

Возможно, если бы не ковид, побед у Петера Сагана было бы ещё больше. Он трижды болел Covid-19, причём один раз – тяжело, но словацкий гонщик не хочет использовать это как оправдание:

«Мне не нравится искать оправданий. Я всегда действую, где это необходимо. У меня большой опыт с Covid-19 – три раза, один из которых тяжёлый, один – с небольшими симптомами. Но в любом случае, мы все это перенесли в той или иной степени».

На вопрос журналистов, может ли он всё ещё бороться на крупнейших гонках, Петер Саган ответил:

«Такой вопрос мне не нравится. Я, как всегда, делаю всё возможное, чтобы быть готовым бороться на самом высоком уровне. Если бы не верил в свои силы, не стал бы выступать».

В беседе с La Gazzetta dello Sport Петер Саган затронул и холодные взаимоотношения с Ваутом ван Артом, с которым у словацкого гонщика произошло два конфликта. Первый случился на Тур де Франс-2020, где на 11-м этапе Сагана оштрафовали и релегировали со 2-го на 85-е место за нарушение прямолинейности движения. Из-за этого Петер Саган потерял очки в зачёт зелёной майки, которую в тот год проиграл Сэму Беннетту. Ваут Ван Арта, с которым чуть не столкнулся Саган, был только оштрафован.

В этом году на 3-м этапе Тур де Франс Петер Саган, финишировавший 4-м, обвинил Ваута ван Арта в нарушении прямолинейности и погрозил ему пальцем на финише.

Петер Саган: «Ваут Ван Арт – великий чемпион. Но на Туре он меня оскорбил и ещё не извинился. Он разочаровал меня как человек. Я жду, когда он сам ко мне подойдёт, я же подходить к нему не собираюсь, и, думаю, он понимает, почему».